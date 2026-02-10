Alla BIT 2026 Royal Air Maroc ufficializza il nuovo collegamento Verona – Casablanca

In occasione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, Royal Air Maroc, compagnia aerea di bandiera del Marocco fondata nel 1957 e presente da oltre 50 anni in Italia, ha ufficializzato il lancio del nuovo volo diretto Verona – Casablanca, operativo a partire dal 21 giugno 2026 con tre frequenze settimanali (mercoledì, venerdì e domenica).

“Con l’introduzione di questa nuova tratta, Royal Air Maroc rafforza ulteriormente il proprio impegno verso il mercato italiano, che si conferma il secondo più rilevante in Europa per il vettore, rispondendo a una domanda sempre più dinamica e diversificata. Il volo da Verona porta a otto gli aeroporti serviti in Italia: Napoli, Catania, Roma, Milano, Bologna, Torino, Venezia e, appunto, Verona.

Il collegamento sarà operato con un Boeing 737-800, configurato con 12 posti in classe business e 147 posti in classe turistica. Gli operativi prevedono il volo AT890 in partenza da Casablanca alle 13:10 con arrivo a Verona alle 17:20, mentre il volo AT891 partirà da Verona alle 18:20 con arrivo a Casablanca alle 20:30. Questo assetto consente di offrire una combinazione di capacità e comfort adeguata sia alla domanda business sia a quella leisure sulla nuova rotta.

La novità segue il successo dell’apertura della rotta Catania – Casablanca, attiva dal 28 giugno 2025, che ha fatto registrare risultati ben superiori alle aspettative sin dal volo inaugurale, con load factor elevatissimi e una domanda robusta su tutti i segmenti: leisure, business e flussi legati alle comunità marocchine e africane”, afferma il comunicato.

“Su questa scia, l’apertura della rotta da Verona risponde alla volontà di replicare il modello vincente di Catania, ma questa volta nel cuore di uno dei bacini produttivi e turistici più dinamici del Paese: il Nord-Est italiano, incluso il Trentino-Alto Adige. Il collegamento è progettato per rispondere alle esigenze delle comunità marocchine e africane residenti nell’area, ma anche per servire un territorio strategico, caratterizzato da un tessuto manifatturiero ad alta densità, importanti flussi business e una forte vocazione al turismo outgoing e incoming, sia leisure che culturale, intercettando l’interesse crescente dei viaggiatori italiani verso le ricchezze culturali e paesaggistiche del Marocco“, prosegue il comunicato.

“L’intero Nord-Est, Trentino-Alto Adige incluso, rappresenta per noi un bacino ad altissimo potenziale. In continuità con il successo delle più recenti attivazioni e dei potenziamenti effettuati, riteniamo che anche Verona possa diventare in breve tempo una destinazione strategica per lo sviluppo del nostro network in Italia. Con questo nuovo collegamento, confermiamo la volontà di investire in modo strutturato su un mercato che sta rispondendo con entusiasmo e continuità alla nostra offerta”, ha dichiarato Walid El Khassal, Direttore Generale Italia di Royal Air Maroc.

“Il nuovo collegamento diretto tra Verona e Casablanca di Royal Air Maroc rappresenta una rotta di forte valenza strategica per il nostro territorio, rafforzando in modo significativo la connettività intercontinentale dell’aeroporto Catullo e offrendo ai passeggeri del nostro bacino d’utenza un accesso privilegiato non solo al Marocco, ma anche all’ampio network di destinazioni in Africa servite attraverso l’hub di Casablanca. La nuova rotta risponde inoltre alle esigenze di mobilità della numerosa e radicata comunità marocchina della provincia veronese, composta da circa 13.000 residenti, favorendo i legami familiari, culturali ed economici tra i due Paesi. La scelta di Royal Air Maroc conferma l’attrattività del nostro bacino d’utenza, caratterizzato da un tessuto economico dinamico, da relazioni commerciali consolidate e da un’elevata propensione ai viaggi sia d’affari che turistici”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE.

“Il lancio della rotta è frutto della collaborazione strategica tra Royal Air Maroc, Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e il Gruppo SAVE S.p.A., che hanno individuato nella crescita del network della compagnia un’opportunità pienamente coerente con i rispettivi piani di sviluppo. Una sinergia che dà vita a un partenariato di lungo periodo, all’insegna di una preziosa logica win-win.

Il nuovo volo si affianca a una rete italiana in forte potenziamento. Il 2025 si è chiuso con numeri da record per Royal Air Maroc in Italia, sia in termini di volumi passeggeri sia di solidità finanziaria.

L’obiettivo per il 2026 è superare quei risultati, intercettando la crescita costante in ambito leisure, corporate ed etnico e proseguendo nell’opera di rafforzamento della presenza territoriale.

Per l’estate 2026, per il mercato italiano, è previsto un incremento della capacità complessiva di più del 20% in più rispetto al 2025, grazie al potenziamento di diverse rotte esistenti:

– Torino e Venezia: da 3 a 4 frequenze settimanali in estate.

– Catania: introduzione della terza frequenza estiva.

– Roma Fiumicino: da 7 a 8 frequenze settimanali in inverno e fino a 9 in estate“, conclude il comunicato.

