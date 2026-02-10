Estate 2026: Air France rafforza il suo servizio per New York

Quest’estate, Air France offrirà fino a 11 voli giornalieri tra Parigi Charles de Gaulle e New York, suddivisi tra gli aeroporti di New York JFK e Newark Liberty International.
Parigi CDG – New York JFK: fino a 6 voli giornalieri Air France, di cui 4 operati da Boeing 777-300ER equipaggiati con La Première, integrati da 3 voli operati da Delta Air Lines, partner di Air France nella transatlantic joint venture.
Parigi CDG – Newark Liberty International Airport: fino a 2 voli giornalieri Air France.
“Sulla rotta Parigi CDG – Newark, il programma sarà potenziato a partire dal 1° giugno 2026, con un massimo di due voli giornalieri, rispetto al precedente. I voli saranno operati da Airbus A350-900 dotati delle cabine più recenti della compagnia aerea, tra cui la nuova poltrona Business Class con porta scorrevole, disponibile anche su tutti i voli da/per New York JFK. Questa seconda frequenza giornaliera offrirà una flessibilità senza precedenti sia per i viaggiatori d’affari che per i clienti leisure.
Gli aeromobili che operano voli da/per New York saranno gradualmente dotati del Wi-Fi ad alta velocità gratuito di Air France, offerto da Starlink. Air France è la prima grande compagnia aerea europea a offrire questo servizio a bordo. Prevede di offrirlo a tutta la sua flotta entro la fine dell’anno”, afferma Air France.
Orari dei voli (in ora locale) da/per Newark:
AF0062: partenza da Parigi Charles de Gaulle alle 12:30, arrivo a Newark alle 14:45 dello stesso giorno.
AF0063: partenza da Newark alle 17:05, arrivo a Parigi Charles de Gaulle alle 6:10 del giorno successivo.
AF0064: partenza da Parigi Charles de Gaulle alle 19:45, arrivo a Newark alle 22:00 dello stesso giorno.
AF0065: partenza da Newark alle 23:55, arrivo a Parigi Charles de Gaulle alle 13:10 del giorno successivo.
Anche quest’anno, Air France opererà voli speciali tra New York JFK e Nice Côte d’Azur Airport in occasione del Cannes Lions Festival.
Date e orari dei voli (ora locale):
20 e 21 giugno 2026: AF043 – partenza da New York JFK alle 16:30, arrivo a Nizza alle 10:35 del giorno successivo.
25 e 26 giugno 2026: AF042 – partenza da Nizza alle 12:00, arrivo a New York JFK alle 15:00 dello stesso giorno.
I voli saranno operati da aeromobili Boeing 777-300ER.
“La rotta New York JFK – Nizza è operata quotidianamente anche da Delta Air Lines, partner di Air France, e commercializzata in base a un codeshare agreement.
In qualità di partner di lunga data del Festival di Cannes, Air France opererà anche voli speciali tra Los Angeles e Nizza a giugno”, conclude Air France.
(Ufficio Stampa Air France)