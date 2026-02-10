Il Pratt & Whitney Canada PT6A engine supera le 100.000 ore di volo sulla Royal Saudi Air Force PC-21 fleet

Pratt & Whitney Canada, una società di RTX, segna un traguardo significativo per la Royal Saudi Air Force (RSAF). La Pilatus PC-21 training fleet di 54 velivoli, equipaggiata con motori Pratt & Whitney Canada PT6A, ha superato le 100.000 ore di volo.

“Il motore PT6A equipaggia da decenni commercial and defense aircraft in tutto il mondo, offrendo ai clienti versatilità e performance affidabili”, ha dichiarato Anthony Rossi, vice president, Customer Service, Pratt & Whitney Canada. “Il Pilatus PC-21 svolge un ruolo fondamentale nell’advanced military pilot training e la nostra collaborazione di lunga data con la RSAF a supporto di questa flotta consentirà safe, reliable and mission ready operations”.

“Con questo traguardo, la famiglia di motori PT6 si afferma saldamente come la benchmark turboprop platform, supportando impegnative military, training and general aviation missions in tutto il mondo.

Pratt & Whitney Canada vanta una presenza consolidata e in crescita nel Kingdom of Saudi Arabia e in tutto il Medio Oriente, supportando i clienti attraverso collaborazioni a lungo termine, competenze locali e impegno regionale. L’azienda rimane concentrata sul rafforzamento della propria presenza nella regione investendo in personale, infrastrutture e iniziative industriali sostenibili, in linea con gli obiettivi di sviluppo nazionale e regionale”, afferma Pratt & Whitney.

“Attraverso il suo global support network, Pratt & Whitney Canada fornisce complete maintenance, repair and overhaul (MRO) solutions, technical expertise and customer support, per contribuire a garantire la prontezza operativa e le performance a lungo termine della flotta per gli operatori di tutto il mondo”, conclude Pratt & Whitney.

