Vietnam Airlines comunica con MOCOCÓ

A partire da febbraio 2026, Vietnam Airlines affida la comunicazione in Italia a MOCOCÓ Montefusco Colla Comunicazione di Milano.
“La compagnia di bandiera vietnamita ha lanciato nel luglio 2025 il volo diretto Milano Malpensa – Hanoi con frequenza trisettimanale (leggi anche qui), una rotta strategica che rappresenta una pietra miliare nel rafforzamento dei collegamenti aerei tra Italia e Vietnam.
MOCOCÓ gestirà le attività di ufficio stampa, media relations e social media management”, afferma il comunicato.
“Con questo incarico Vietnam Airlines intende accrescere ulteriormente la propria reputazione e visibilità sul mercato italiano, che negli ultimi mesi ha mostrato segni di grande interesse per il paese del Sud Est asiatico, sia a livello business sia a livello leisure.
Alla direzione generale di Vietnam Airlines in Italia è Dang Minh Tung“, conclude il comunicato.
(Ufficio Stampa Vietnam Airlines Italia – Photo Credits: Vietnam Airlines Italia)