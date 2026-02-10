Lufthansa City Airlines apre una nuova base a Francoforte

Ieri, 9 febbraio, Lufthansa City Airlines ha ufficialmente avviato le operazioni di volo da Frankfurt Airport, il più grande hub di Lufthansa Group.

“Dopo il successo del lancio a Monaco di Baviera nell’estate 2024, l’apertura della nuova base a Francoforte segna un’altra pietra miliare nell’espansione della nuova compagnia aerea del Gruppo”, afferma Lufthansa Group.

“Con la nostra nuova base e l’espansione mirata del nostro short-haul network, stiamo rafforzando contemporaneamente la nostra posizione di mercato e gettando le basi per un’ulteriore crescita all’interno del Gruppo”, sottolinea Peter Albers, Chief Operating Officer, Lufthansa City Airlines.

“Il primo volo, VL946, è decollato da Francoforte per Manchester nel tardo pomeriggio ed è stato operato da un moderno Airbus A320neo, con marche di registrazione D-AIJN. Berlino e Valencia saranno aggiunte alla rete di rotte a febbraio, seguite da Düsseldorf e Malaga a marzo con un secondo aeromobile. Dall’estate 2026, il network da Francoforte sarà gradualmente ampliato per includere ulteriori destinazioni, tra cui London Heathrow, Stoccolma, Bilbao, Amburgo, Helsinki, Ibiza, Marsiglia e Bucarest.

Entro l’autunno, la Lufthansa City Airlines local Frankfurt fleet arriverà a sette aeromobili Airbus A320neo. La compagnia aerea opera già 13 aeromobili presso il suo hub di Monaco di Baviera. Nel 2025, ha operato quasi 16.000 voli, trasportando circa 2 milioni di passeggeri verso 27 destinazioni”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa City Airlines continua a concentrarsi sulla crescita e sta attivamente reclutando personale. Circa 60 dipendenti sono già stati assunti a Francoforte e Lufthansa City Airlines prevede di assumere altri 80 cockpit crew e 200 cabin crew members nei prossimi mesi. La compagnia aerea impiega attualmente circa 450 persone.

Da settembre 2025, Lufthansa City Airlines è membro permanente di Star Alliance, offrendo accesso a una rete globale e ulteriori vantaggi per i passeggeri.

Con l’apertura della sua nuova base a Francoforte e la continua espansione della sua rete di rotte, Lufthansa City Airlines sottolinea il suo ruolo di parte importante di Lufthansa Group e continua a promuovere lo sviluppo dell’European short-haul traffic”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)