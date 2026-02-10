News Brevi – 10.02.2026

AEROPORTO DI SALERNO E RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA AEROPORTUALE CAMPANO: INCONTRO AL MIT CON IL PRESIDENTE ENAC, SOTTOSEGRETARI DI STATO E VERTICI GESAC – L’Enac informa: “Aeroporto di Salerno e rafforzamento del sistema aeroportuale campano: oggi, 10 febbraio, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un momento di confronto tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, i Sottosegretari di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei TRasporti On. Avv. Tullio Ferrante e Sen. Antonio Iannone, il Presidente Gesac Carlo Borgomeo e l’AD Roberto Barbieri. Definite strategie condivise per promuovere lo sviluppo dello scalo di Salerno “Costa d’Amalfi e del Cilento” nell’ambito del sistema logistico aeroportuale di cui fanno anche parte Napoli-Capodichino e Grazzanise, quali infrastrutture cruciali per il diritto alla mobilità dei cittadini e per la crescita economico-occupazionale del territorio, temi chiave della mission Enac”. Al riguardo, il Presidente Di Palma ha richiamato il ruolo strategico del Piano Nazionale Aeroporti, in fase di approvazione: “Il PNA è un importante strumento di sviluppo del sistema aeroportuale italiano in chiave policentrica che, anche grazie al contributo tecnico e regolatorio dell’Ente, mira al potenziamento del patrimonio infrastrutturale del nostro Paese. Per lo scalo di Salerno vi è l’opportunità di invocare la rimozione delle addizionali comunali, rafforzando l’infrastruttura anche in termini di accessibilità e connettività con il territorio”. “I Sottosegretari On. Ferrante e Sen. Iannone, nel sottolineare il ruolo strategico dell’aeroporto di Salerno per lo sviluppo della Campania, hanno ribadito la necessità di un percorso di rilancio, in sinergia con tutti gli attori coinvolti, per continuare a sostenerne la crescita e a valorizzarne le potenzialità, a partire dagli interventi infrastrutturali e dalla futura realizzazione della metropolitana che connetterà lo scalo con la città. Hanno inoltre salutato favorevolmente la possibilità, promossa da Enac, di rafforzare i collegamenti via shuttle con la stazione di Salerno, assicurando il massimo impegno per rendere gli aeroporti campani sempre più competitivi e funzionali alla crescita del territorio. Presenti, tra gli altri, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Enac Claudio Eminente e le Direzioni competenti del MIT”, conclude l’Enac.

KLM: STATEMENT SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “In KLM, la sicurezza dei nostri passeggeri e dipendenti è sempre la massima priorità durante l’operatività dei nostri voli. La selezione di rotte sicure e ottimali è parte integrante della nostra prassi quotidiana. In base all’attuale situazione di sicurezza e alla fattibilità operativa, stiamo operando i nostri voli per Tel Aviv con uno schedule modificato. Lo stesso vale per i nostri voli per Dubai. Abbiamo già ripreso i nostri voli per Riyadh e Dammam. Per informazioni di viaggio più aggiornate, visitare klm.com“.

AIR CANADA SOSPENDE I VOLI VERSO CUBA – Air Canada informa: “Air Canada ha dichiarato che a partire da oggi sospenderà i suoi voli per Cuba a causa della continua carenza di carburante per l’aviazione sull’isola. Nei giorni successivi, la compagnia aerea opererà empty flights in direzione sud per accogliere circa 3.000 clienti già a destinazione e riportarli a casa. Air Canada ha preso questa decisione a seguito di avvisi emessi dai governi (NOTAM) riguardanti l’inaffidabilità dell’aviation fuel supply negli aeroporti cubani. Si prevede che a partire dal 10 febbraio l’aviation fuel non sarà commercialmente disponibile negli aeroporti dell’isola. Per i voli rimanenti, Air Canada volerà con extra fuel ed effettuerà scali tecnici, se necessario, per rifornirsi durante il viaggio di ritorno. Air Canada continuerà a monitorare la situazione per determinare un’adeguata ripresa del normale servizio per Cuba in una data futura”. “La priorità immediata di Air Canada è riportare in Canada i clienti già a Cuba. Nei prossimi giorni opererà ferry flight vuoti verso l’isola per mantenere il suo programma regolare da Cuba al Canada nel breve termine, per recuperare questi clienti. Air Canada ha attualmente circa 3.000 clienti a Cuba, la maggior parte dei quali viaggia con pacchetti Air Canada Vacations. Durante tutto il processo, Air Canada e Air Canada Vacations hanno monitorato attentamente la situazione, introducendo inizialmente una politica di riprenotazione flessibile per i clienti in viaggio verso Cuba. Air Canada Vacations sta ora introducendo una politica di rimborso, che consente ai clienti che avevano partenze programmate per Cuba e hanno subito cancellazioni di ricevere automaticamente un rimborso completo nella forma di pagamento originale. Non è necessario che questi clienti contattino il Contact Center di Air Canada Vacations. I clienti attualmente a Cuba che hanno prenotato un pacchetto Air Canada Vacations possono ricevere assistenza diretta dai rappresentanti locali di Air Canada Vacations, disponibili per qualsiasi domanda o dubbio”, conclude Air Canada.

TRASPORTO AEREO: AL VIA IL SISTEMA DI ALERT PREVENTIVI PER PROTEGGERE LE OPERAZIONI DI VOLO PRIMA CHE SI DIFFONDANO I RITARDI – SITA informa: “Quando gli aeroporti di arrivo vengono informati dei ritardi dei voli troppo tardi, il costo va ben oltre il semplice ritardo. Può succedere che le squadre di terra attendano inutilmente, che i gate rimangano bloccati, che gli equipaggi superino i limiti di servizio consentiti dalla legge e che i passeggeri perdano le coincidenze, causando spese evitabili, frustrazione e potenziali danni reputazionali. Con i volumi di traffico che aumentano e i margini di recupero che si restringono, SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, ha lanciato Advance Flight Delay Notification API per offrire alle compagnie aeree e agli aeroporti una visibilità anticipata di potenziali ritardi, consentendo alle squadre di agire tempestivamente e di limitare le interruzioni prima che si aggravino. L’impatto finanziario di un intervento tardivo è già significativo. L’International Air Transport Association (IATA) stima che i ritardi nella gestione del flusso del traffico aereo in Europa sono costati, da soli, alle compagnie aeree e ai passeggeri, €16,1 miliardi lungo lo scorso decennio. Gran parte di questo costo non è causata dal ritardo stesso, ma dalla mancanza di un’informazione tempestiva, necessaria per adeguare i piani operativi, riassegnare le risorse e proteggere i programmi futuri prima che il disservizio si diffonda. Advance Flight Delay Notification API di SITA è progettato per colmare questo divario. La soluzione utilizza le informazioni di partenza più aggiornate, combinate con una logica operativa basata sulla durata prevista del volo, per anticipare potenziali ritardi e per informare automaticamente gli aeroporti di destinazione. Il sistema fornisce avvisi automatici e aggiornamenti in tempo reale circa voli in ritardo o potenzialmente soggetti a disservizi, direttamente agli aeroporti di destinazione. Alle compagnie aeree e agli aeroporti di arrivo, questo può garantire il tempo necessario per adeguare tempestivamente i piani operativi, riducendo gli effetti a catena sulle operazioni di turnaround degli aeromobili, sulla pianificazione dell’equipaggio, sull’assegnazione dei gate e sui collegamenti dei passeggeri”. “La maggior parte dei disservizi non sono causati dal ritardo in sé, ma dal tempo che occorre perché il ritardo diventi visibile ai team chiamati a gestire il disservizio” ha dichiarato Martin Smillie, Vicepresidente Senior, Communications and Data Exchange di SITA. “In tutto il settore, gli aeroporti di arrivo sono ancora costretti a reagire piuttosto che a intervenire. Advance Flight Delay Notification API cambia quel modello offrendo segnali tempestivi e affidabili cosicché le decisioni operative possano essere prese con calma e senza pressioni, riducendo l’impatto sui passeggeri, sui costi e sulle prestazioni della rete aerea”. “Advance Flight Delay Notification API è offerto come servizio in abbonamento e rientra nel più ampio portafoglio API di SITA per le informazioni sui voli, consentendo alle compagnie aeree e agli aeroporti di condividere in modo sicuro e in tempo reale dati operativi accurati con partner fidati all’interno dell’ecosistema del trasporto aereo”, conclude SITA.

GLI SKYWARDS EVERYDAY MEMBERS POSSONO ORA CONVERTIRE LE MIGLIA SKYWARDS IN CASHBACK – Emirates informa: “Emirates Skywards ha annunciato nuove modalità di spesa delle Miglia con Skywards Everyday, offrendo ai membri la possibilità di convertire le proprie Miglia Skywards direttamente in cashback, per gli acquisti effettuati presso la rete di partner Skywards Everyday negli Emirati Arabi Uniti. Per lanciare questa nuova funzionalità sull’app e celebrare una maggiore flessibilità, i membri Emirates Skywards negli Emirati Arabi Uniti beneficeranno anche di un’offerta speciale di lancio, che offre uno sconto del 50% sulle Miglia convertite in cashback fino al 28 febbraio 2026. I membri Skywards che utilizzano l’app Skywards Everyday possono accumulare e convertire Miglia presso oltre 500 marchi partner in un’ampia gamma di categorie, tra cui ristoranti, shopping, bellezza e benessere, generi alimentari e servizi, con una serie di marchi noti come Costa Coffee, Salt, Al Jaber Optical, Swarovski, NARS, Cole Haan, Tory Burch, Borders, Barry’s, BinSina Pharmacy, Lacoste e molti altri”. Il Dr. Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President Emirates Skywards, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare una flessibilità ancora maggiore per i nostri membri negli Emirati Arabi Uniti, poiché l’app Skywards Everyday offre ora la possibilità di convertire le Miglia in cashback. I nostri membri possono accumulare e spendere Miglia in mobilità presso 500 dei marchi preferiti degli Emirati Arabi Uniti e poi essere premiati con Miglia o cashback sulla loro carta. È un ulteriore valore aggiunto alle attività quotidiane che i nostri membri apprezzano”. “I membri Skywards guadagnano 1 Miglio per ogni 3 AED spesi in shopping, tempo libero e intrattenimento, shopping di lusso, bellezza e benessere, servizi e ristoranti, e 1 Miglio per ogni 5 AED spesi in generi alimentari e farmacie. I membri possono guadagnare ancora più Miglia utilizzando una carta di credito Emirates Skywards. I membri che vivono al di fuori degli Emirati Arabi Uniti possono anche scaricare l’app Skywards Everyday e guadagnare Miglia quando visitano il Paese. “Eletto ‘Best Global Airline Loyalty Program’ agli International Loyalty Awards 2025, Emirates Skywards continua a offrire ai suoi membri premi e vantaggi senza pari. Con oltre 37 milioni di membri in tutto il mondo, Emirates Skywards offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce privilegi esclusivi”, conclude Emirates.

EMIRATES AIRLINE FOUNDATION E EMIRATES AUCTION RACCOLGONO 8,8 MILIONI DI AED – Emirates informa: “Emirates Airline Foundation ed Emirates Auction hanno raccolto 8,8 milioni di AED (2,4 milioni di USD) per promuovere programmi umanitari per bambini svantaggiati in tutto il mondo. L’asta si è svolta dal 17 dicembre 2025 al 17 gennaio 2026 e ha raccolto oltre 900 offerte da partecipanti provenienti da 131 paesi. Sono stati offerti sette rari numeri di iscrizione Emirates Skywards con i vantaggi del livello Platinum, con l’offerta singola più alta che ha raggiunto 1,6 milioni di AED nell’arco di un mese di asta. Due offerenti si sono aggiudicati abbonamenti Platinum per 20 anni, mentre altri cinque si sono aggiudicati abbonamenti per 15 anni. I migliori offerenti provenivano da Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, India, Stati Uniti, Pakistan, Francia, Germania, Egitto e Thailandia, tra gli altri Paesi. I fondi raccolti consentiranno alla Fondazione di lanciare nuovi progetti, ampliando al contempo il supporto ai bambini e alle comunità che già beneficiano dei suoi programmi esistenti in collaborazione con 14 ONG in nove Paesi. A seguito del successo dell’iniziativa, la Emirates Airline Foundation e Emirates Auction continueranno a organizzare aste annuali, creando un’opportunità continua per i sostenitori di tutto il mondo di contribuire alla missione della Fondazione”. Sir Tim Clark, President Emirates Airline and Chairman of the Emirates Airline Foundation, ha dichiarato: “Quando abbiamo dato vita a questa iniziativa a dicembre, eravamo guidati da un semplice obiettivo: cercare modi nuovi e innovativi per accrescere l’opera umanitaria e l’impatto della Fondazione. Ciò che ha reso questa iniziativa così interessante non è stato solo l’esclusività del numero di iscritti, ma anche il valore e il prestigio che derivano dallo status Platinum. Gli offerenti lo hanno riconosciuto e si sono presentati. La risposta è stata straordinaria, a testimonianza della generosità della nostra comunità globale di membri e offerenti Skywards. Il ricavato ci permetterà di fare di più, collaborare con più organizzazioni, raggiungere nuove comunità e rafforzare i programmi che stanno già cambiando la vita di centinaia di bambini in India, Filippine, Brasile, Kenya, Sudafrica, Zimbabwe e oltre. Per i bambini al centro del nostro lavoro, questa generosità farà una differenza reale e duratura. Siamo orgogliosi di continuare la nostra partnership con Emirates Auction come iniziativa annuale, offrendo ai sostenitori di tutto il mondo un modo significativo per contribuire ricevendo in cambio qualcosa di valore reale, a dimostrazione che Lealtà e generosità possono andare di pari passo. A tutti coloro che hanno partecipato: grazie. Il vostro contributo arriverà più lontano di quanto possiate immaginare”.

AMERICAN AIRLINES CONTINUA A INVESTIRE A CHICAGO CON UNA NUOVA ADMIRALS CLUB® LOUNGE – American informa: “American Airlines continua a migliorare la customer experience a Chicago con investimenti significativi in esperienze premium per i viaggiatori e prevede di aprire una nuova e ampliata Admirals Club® lounge nel Chicago O’Hare International Airport (ORD) Concourse L. Con una superficie di oltre 930 metri quadrati, la nuova lounge sostituirà quella esistente nel Concourse L, offrendo ai clienti più spazio per rilassarsi durante il loro viaggio. La lounge presenterà elementi di design locali che riflettono la vivace comunità di Chicago, oltre a ampie viste lato volo attraverso vetrate a tutta altezza che si affacciano sulla pista. I clienti possono aspettarsi gli stessi elementi di design distintivi che vedono nelle lounge ristrutturate oggi, tra cui zone distinte che presentano offerte esclusive pensate per soddisfare le esigenze dei viaggiatori”. “Stiamo aiutando i clienti di ORD a connettersi con il mondo con oltre 500 voli al giorno e vogliamo offrire un’esperienza premium dall’inizio alla fine”, ha affermato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines, che ha annunciato la notizia questa mattina al Choose Chicago 2026 Annual Meeting. “La nuova Admirals Club® lounge offrirà più posti a sedere e servizi di qualità superiore, rispecchiando pienamente gli standard che i nostri clienti si aspettano quando visitano una delle nostre lounge”. “American ha radici profonde a Chicago e continua ad espandere la sua presenza a ORD. Nell’ultimo anno, la compagnia aerea ha ampliato il suo Chicago network di oltre 180 destinazioni e, durante le vacanze di primavera, American opererà oltre 500 partenze giornaliere di punta. Con le Admirals Club® lounge in ogni concourse, oltre a una Flagship® lounge tra i Concourses H e K, American si impegna a rendere il viaggio il più confortevole possibile”, conclude American.

AIRLINK INCREMENTA I VOLI PER NDOLA – Airlink aggiungerà nuovi voli sulla rotta Johannesburg–Ndola a partire dalla fine di marzo 2026, offrendo ai passeggeri una gamma più ampia di comode coincidenze. Airlink rafforzerà l’attuale servizio giornaliero sulla rotta con un secondo volo operativo tre volte a settimana. Il servizio aggiuntivo prevede l’arrivo dei voli da Ndola all’aeroporto internazionale O.R. Tambo nelle ore del mattino. Questo operativo migliorerà la produttività dei viaggiatori d’affari diretti nel Gauteng e offrirà anche coincidenze più agevoli per i passeggeri in transito verso altre destinazioni Airlink. “Grazie alla nostra flotta ampliata, Airlink può rispondere meglio alle esigenze del crescente numero di viaggiatori d’affari e leisure che volano con noi su questa rotta. Ndola è la terza città più grande dello Zambia e la capitale della Copperbelt. Sta inoltre crescendo rapidamente come importante polo industriale, dei trasporti e della logistica per il settore minerario, manifatturiero e commerciale della sub-regione. Il nostro servizio ampliato consente ai passeggeri di effettuare coincidenze presso il nostro hub dell’aeroporto internazionale O.R. Tambo con gli altri voli domestici e regionali, nonché con i voli a lungo raggio operati dai nostri partner globali”, ha dichiarato de Villiers Engelbrecht, CEO di Airlink.

AIR NIUGINI PROTAGONISTA DELL’ULTIMA GIORNATA DEL SINGAPORE AIRSHOW – Air Niugini informa: “L’ultima giornata del Singapore Airshow 2026, svoltasi sabato 7 febbraio, ha rappresentato un traguardo eccezionale per Air Niugini, con centinaia di appassionati di aviazione e visitatori che hanno affollato il Changi Exhibition Centre per ammirare da vicino l’Airbus A220-300 della compagnia, immatricolato P2-PGA, esposto in area statica. L’edizione 2026 del Singapore Airshow – la principale manifestazione aerospaziale dell’Asia-Pacifico – ha saputo coniugare business, innovazione e coinvolgimento del pubblico, celebrando i progressi dell’aviazione globale e mettendo in risalto al contempo la vivace cultura della Papua Nuova Guinea. Durante i primi quattro giorni dedicati esclusivamente al trade, l’evento ha registrato una partecipazione di circa 65.000 visitatori del settore provenienti da oltre 130 Paesi, confermando il ruolo centrale della manifestazione come hub globale per networking e opportunità strategiche nel comparto aerospaziale. Anche le due giornate aperte al pubblico hanno visto un’affluenza significativa, con numerosi visitatori che hanno interagito con gli espositori, le esposizioni statiche e le dimostrazioni dal vivo. La partecipazione di Air Niugini è stata resa possibile grazie alla solida partnership con Airbus, a seguito dell’acquisizione di tre nuovi Airbus A220-300 (su un totale previsto di nove). L’aeromobile protagonista dell’esposizione, P2-PGA, decorato con i colori nazionali rosso, nero e oro, è stato utilizzato da Airbus come parte della propria vetrina promozionale globale rivolta ai potenziali clienti, evidenziando la versatilità, l’efficienza e il valore operativo del modello A220-300, caratteristiche che contribuiscono a definire il futuro dell’aviazione commerciale nella regione Asia-Pacifico. Uno dei momenti più apprezzati durante i cinque giorni dell’evento è stato rappresentato dalle esibizioni continue di danzatori tradizionali provenienti dalle quattro regioni della Papua Nuova Guinea. I costumi colorati, le coreografie coinvolgenti e l’interazione con il pubblico hanno aggiunto una dimensione culturale distintiva all’esperienza, attirando costantemente visitatori nell’area espositiva di Air Niugini e spingendo molti partecipanti a mettersi in fila per foto, conversazioni e incontri con il team della compagnia”. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air Niugini, Karl Yalo, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati dalla straordinaria risposta ricevuta da visitatori e partner al Singapore Airshow. Questa piattaforma non solo ha evidenziato il nostro impegno nella modernizzazione della flotta, ma ha anche permesso alla Papua Nuova Guinea di condividere la propria cultura con un pubblico globale. Occasioni come questa sono fondamentali mentre rafforziamo la nostra presenza regionale e celebriamo la nostra identità”.

IBERIA: TORNANO LE TRADIZIONALI CARTE REGALO PER SAN VALENTINO – Iberia informa: “San Valentino è arrivato e, per festeggiare, Iberia lancia anche quest’anno la sua tradizionale carta regalo con sconti fino al 10% per sorprendere la persona amata. La promozione, valida dal 9 al 15 febbraio, consente di personalizzare la carta con un messaggio speciale. La procedura di acquisto è semplice. Basta visitare https://www.iberia.com/es/tarjeta-regalo/ e scegliere l’importo, approfittando degli sconti attuali. Una volta selezionata, l’acquirente può stampare la carta regalo o inviarla via email al destinatario. La carta regalo è valida per un anno dalla data di acquisto, sia per l’acquisto di biglietti che per il volo. Può essere utilizzata una o più volte fino a esaurimento del saldo. Una volta scelte la destinazione e le date, i clienti devono semplicemente riscattare la carta sul sito web di Iberia e godersi il viaggio. La promozione è valida per i voli operati da Iberia, Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum”. “Iberia Express inoltre ha lanciato una promozione sul suo sito web, www.iberiaexpress.com, con sconti fino al 30% sui voli tra Madrid e tutte le sue destinazioni domestiche e internazionali. I biglietti possono essere acquistati da oggi fino a domenica 15 febbraio, per viaggiare tra il 24 febbraio e il 18 giugno. Per usufruire di questa offerta, è sufficiente essere membri del Club Express, la cui registrazione sul sito web è completamente gratuita. Inoltre, per festeggiare San Valentino, Iberia Express metterà in palio due biglietti di andata e ritorno per una qualsiasi delle sue destinazioni tra i suoi follower su Instagram. Il vincitore potrà godersi questo viaggio in ottima compagnia. E se voli tra il 14 e il 28 febbraio, troverai un tocco speciale a bordo pensato per l’occasione: i passeggeri che ordinano prosecco potranno gustarlo con i cioccolatini Caja Roja di Nestlé. Inoltre, questo San Valentino puoi facilmente guadagnare Avios per i tuoi prossimi viaggi. Visita l’Iberia Club Store ed effettua un acquisto online da uno dei 390 marchi che ti permettono di accumulare Avios. Tutte le offerte su: www.iberia.com/es/iberiaplus/partners/ofertas/. Se stai cercando una storia d’amore a lungo raggio, ora è il momento di scoprire l’Asia con una promozione speciale su una dozzina di destinazioni. Grazie al nostro accordo con Qatar Airways e British Airways, abbiamo creato tariffe esclusive affinché questo amore di febbraio possa portarti più lontano che mai. La promozione è attiva dal 10 febbraio per i clienti Iberia Plus e per chi ha un account Iberia.com. I voli possono essere acquistati fino al 18 febbraio”, conclude Iberia.

LOCKHEED MARTIN LANCIA IL MANUFACTURING BASIC SKILLS+ PROGRAM – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha inaugurato il Manufacturing Basic Skills+ (MBS+) program presso il Launch Career Technical Specialized Education (CTSE) Training Center, una struttura da 40 milioni di dollari che rappresenta una partnership tra la Città di Florence, la Contea di Lauderdale e lo Stato dell’Alabama. L’MBS+ program è un’iniziativa congiunta di Lockheed Martin e delle Florence City Schools e offre agli studenti delle scuole superiori dell’ultimo anno un’esperienza diretta nella produzione di componenti elettronici, preparandoli per future carriere presso lo stabilimento Lockheed Martin di Courtland, Alabama. Sei studenti dell’ultimo anno sono stati selezionati per partecipare al corso della primavera 2026”. “Il Manufacturing Basic Skills+ program è un vero e proprio pre-apprendistato che permette agli studenti di acquisire sul campo le competenze di cui avranno bisogno in fabbrica”, ha affermato Reshondra McInnis, Site Director for Lockheed Martin’s Courtland location. “Il nostro obiettivo è che i graduati che entrano siano pronti, capaci e sicuri di sé”. “Il programma si basa su una partnership triennale che ha già assegnato cinque studenti a ruoli a tempo pieno tramite l’Advanced Manufacturing Technology Apprenticeship Program (AMTAP) di Lockheed Martin”, conclude Lockheed Martin.

QANTAS: QUASI DUE MILIONI DI POSTI SCONTATI NELLA PIÙ GRANDE DOMESTIC SALE DEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – Qantas informa: “Qantas ha lanciato la sua più grande offerta domestca degli ultimi cinque anni, con 1,9 milioni di tariffe scontate in Business ed Economy. L’offerta inizia alle 00:01 di martedì 10 febbraio 2026 e termina alle 23:59 (AEDT) di lunedì 16 febbraio 2026, salvo esaurimento posti. Le tariffe scontate sono valide per viaggi in date selezionate nel 2026. Tutte le tariffe Qantas includono bagaglio registrato e cibo e bevande gratuiti”. Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic, afferma: “Questa è la più grande offerta domestica che abbiamo realizzato negli ultimi cinque anni. Abbiamo alcune delle migliori destinazioni per le vacanze proprio a due passi da casa e questa offerta le rende accessibili a più persone. Dalle gemme regionali nascoste alle mete preferite delle capitali, stiamo rendendo più facile scoprire il nostro territorio”.

KAUTEX TEXTRON RIPORTA I SUOI ULTIMI RISULTATI DEL CDP – Textron informa: “Kautex Textron GmbH & Co. KG (Kautex), una società di Textron Inc., annuncia i suoi ultimi risultati del CDP (precedentemente noto come Carbon Disclosure Project), lo standard globale per la trasparenza e le performance ambientali. Nella valutazione del 2025, Kautex ha ottenuto un A score for Climate Change, posizionandosi nella categoria Leadership, e un B score for Water Security, segnando un miglioramento significativo rispetto allo scorso anno”. “Ottenere una “A” in Climate Change rappresenta un traguardo importante in un lungo percorso, costruito un passo alla volta, e di cui siamo molto orgogliosi”, ha affermato Sophie Louis, director, Energy & Sustainability, Kautex. “In qualità di fornitore di primo livello nel settore automobilistico con 30 stabilimenti in 13 paesi, Kautex è pioniere nella progettazione e produzione di traditional and hybrid fuel systems, engine camshafts and plastic industrial packaging solutions”, conclude Textron.

ROLLS-ROYCE LANCIA I MODULAR GAS ENGINE POWER PLANTS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce lancia una nuova modular solution per gas engine power plants che garantirà la sicurezza dell’approvvigionamento e accelererà l’attuazione della German Government Power Plant Strategy. Gli impianti chiavi in mano erogano da cinque a diverse centinaia di megawatt di potenza, a seconda delle esigenze, e sono H2-ready solutions adatte al futuro utilizzo dell’idrogeno. Grazie a moduli preconfigurati e testati in fabbrica da 10, 20 e 30 megawatt ciascuno, le centrali elettriche possono essere collegate alla rete entro 12-18 mesi dall’ordine. I power generation plants sono disponibili come backup e compensano le fluttuazioni nell’immissione di energia eolica e solare. Ciò è particolarmente importante durante i periodi di scarso vento e scarsa luce solare, quando è necessario colmare interruzioni che vanno da 10 ore a diverse settimane. In alcune applicazioni, possono anche fungere da soluzione ponte, fornendo energia continua fino a quando non viene effettuata la connessione alla rete elettrica o a un’altra fonte di energia, come il nucleare, a quel punto i gruppi elettrogeni possono passare a fornire energia di riserva. Rolls-Royce presenterà le sue nuove soluzioni all’E-world energy trade fair in Essen, dal 10 al 12 febbraio 2026, presso lo stand 6H106 nel padiglione 6”. Tobias Ostermaier, President Stationary Power Solutions at Rolls-Royce Power Systems explained, ha spiegato: “Con i nostri modular gas engine power plant, stiamo implementando la German Government Power Plant Strategy in modo rapido ed economico. La nostra rete di partner garantisce rapidità e creazione di valore a livello locale. Utility e data center di tutto il mondo si affidano alle nostre soluzioni: oltre 17 gigawatt di capacità installata parlano da soli”.

BBN TECHNOLOGIES GUIDA UNA INIZIATIVA MULTI-TEAM PER DIMOSTRARE LA COESISTENZA SICURA DELLO SPETTRO PER IL 5G E I RADAR – RTX informa: “BBN Technologies di RTX si è aggiudicata un contratto dal DoW, in collaborazione con il National Spectrum Consortium, per supportare il suo Advanced Spectrum Coexistence Demonstration program. Questa iniziativa affronta le preoccupazioni relative al mantenimento della prontezza operativa dei radar critici per la sicurezza nazionale quando condividono le stesse frequenze radio con le reti 5G commerciali. Gli attuali strumenti di coesistenza dello spettro possono impiegare decine di minuti per rilevare interferenze, negoziare una nuova allocazione e riconfigurare le radio. Questo ritardo espone sia gli utenti commerciali 5G sia i radar tradizionali a perdite di servizio o operazioni non sicure. Nella prima fase del programma, il team guidato dalla BBN creerà un basic “smart spectrum manager” in grado di rilevare quando un radar è in funzione e prevedere se un segnale 5G potrebbe interferire, spostando automaticamente il traffico 5G per evitare problemi in pochi secondi. Nella seconda fase, il progetto evolverà da un modello operativo di base a un prototipo più avanzato dotato di strumenti all’avanguardia per garantire che radar e reti 5G possano condividere le stesse frequenze in modo affidabile e senza interruzioni. Questi strumenti trasformeranno il sistema in una piattaforma intelligente e autogestita che segue regole predefinite per ottimizzare automaticamente la condivisione dello spettro. Una volta sviluppata, questa piattaforma potrà essere implementata su radar operativi e sistemi 5G, consentendo loro di lavorare fianco a fianco in modo sicuro, protetto ed efficiente, con una minima necessità di intervento umano”. “Quando un radar non rileva un target, che si tratti di una nave in navigazione o di una squadra di soccorso che segue una tempesta, le vite umane sono a rischio”, ha affermato Chris Vander Valk, ricercatore principale della BBN per l’iniziativa. “Il nostro lavoro garantisce che questi radar rimangano affidabili, anche quando le frequenze 5G diventano sempre più congestionate, in modo che l’uso condiviso dello spettro, pubblico e privato, sia ottimizzato per tutti gli utenti”. “In caso di successo, il sistema trasformerà un dilemma di lunga data – proteggere il radar o sviluppare il 5G – in una “both/and” solution, espandendo l’economia digitale del Paese preservando al contempo la sicurezza nazionale. I lavori saranno eseguiti a Cambridge, Massachusetts; Marlborough, Massachusetts; Plano, Texas; Vienna, Virginia; Merrimack, New Hampshire; Arlington”, conclude RTX.