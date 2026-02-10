Ryanair e CFM rafforzano una partnership storica con un long-term services agreement

Ryanair e CFM International (CFM) hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) per un long-term material services agreement a supporto dell’intera flotta Ryanair di circa 2.000 motori CFM56 e LEAP che equipaggiano i suoi Boeing 737.

“Il MoU, annunciato da Michael O’Leary, CEO di Ryanair, e Olivier Andriès, CEO di Safran, una delle due società madri di CFM, coprirà la fornitura di spare parts and parts repair da parte di CFM per i due nuovi engine MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) shops che Ryanair prevede di aprire in Europa a partire dal 2029. CFM supporterà inoltre Ryanair con un services agreement per i motori CFM56 e LEAP, fino a quando le Ryanair MRO facilities non saranno pienamente operative.

Questo accordo segna una nuova pietra miliare nella storica partnership tra Ryanair e CFM, iniziata nel 1998. Ryanair opera la più grande flotta al mondo di CFM-powered Boeing aircraft e la più grande flotta di CFM56 engines in Europa, che equipaggiano oltre 400 Boeing Next-Generation 737 aircraft. La compagnia aerea ha attualmente in servizio oltre 200 Boeing 737 MAX 8 con motori LEAP-1B. Ryanair ha inoltre ordinato 150 Boeing 737 MAX 10, con ulteriori 150 opzioni”, afferma CFM International.

“Ryanair, la più grande compagnia aerea per numero di passeggeri in Europa, e CFM (una joint venture al 50/50 tra la francese Safran Aircraft Engines e la statunitense GE Aerospace) hanno firmato oggi un Memorandum of Understanding (MoU) per un accordo pluriennale e multimiliardario sui servizi relativi ai materiali dei motori, in base al quale CFM supporterà il programma di manutenzione dei motori di Ryanair, che prevede anche l’apertura di 2 officine MRO per i motori, che Ryanair aprirà a partire dal 2029 per supportare la sua flotta di quasi 2.000 motori B737.

Questo accordo pluriennale prevede che Ryanair si impegni ad acquistare tutti i suoi pezzi di ricambio per i motori direttamente da CFM, nell’ambito di un contratto che supporterà la crescita della flotta Ryanair fino a 800 aeromobili della famiglia Boeing 737 e oltre 2.000 motori CFM. Il contratto coprirà gli attuali e i futuri motori CFM56-7B e LEAP-1B, installati rispettivamente sui Boeing 737 NG e MAX della compagnia. Ryanair prevede inoltre di assumere direttamente da CFM la manutenzione di questi motori quando aprirà 2 officine MRO per motori in Europa verso la fine di questo decennio. Nel corso della durata dell’accordo, Ryanair prevede di impegnarsi all’acquisto di pezzi di ricambio per un valore superiore a 1 miliardo di dollari all’anno direttamente da CFM“, afferma Ryanair.

Michael O’Leary, Ryanair Group CEO , ha dichiarato: “Siamo lieti di estendere la nostra long-term partnership con CFM con questo multi-billion-dollar spares support agreement. Negli ultimi 30 anni, CFM ha gestito la manutenzione di tutti i motori CFM56 di Ryanair nell’ambito di un long term “power by the hour” contract. Tuttavia, dal 2029 in poi, Ryanair prevede di portare la manutenzione dei suoi motori “in-house”, e siamo lieti di farlo con l’aiuto e il supporto del nostro partner CFM. Ryanair effettuerà ordini sostanziali per l’initial spare parts provisioning con CFM per supportare l’apertura di ciascuna di queste due Ryanair engine maintenance facilities. Quando Ryanair gestirà internamente tutta la manutenzione dei suoi motori, prevediamo che questo contratto avrà un valore annuo di oltre 1 miliardo di dollari per CFM in spare engines and spare parts supplies. Questo nuovo spare parts agreement estende la nostra 30-year partnership e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con CFM, Safran e GE per supportare quello che sarà una delle più grandi commercial aircraft fleets e anche uno dei più grandi packages di Boeing 737 engines al mondo”.

Olivier Andriès, CEO di Safran, ha dichiarato: “Questo nuovo importante traguardo rafforza ulteriormente il rapporto strategico che abbiamo costruito con Ryanair negli ultimi trent’anni e siamo orgogliosi di supportare la loro continua crescita attraverso questa completa MRO services offering. Grazie al continuo successo del CFM56 e alla rapida crescita della LEAP fleet, stiamo investendo per costruire un global MRO network all’interno di un open and competitive ecosystem, per aiutare gli airline customers a ottimizzare l’efficienza della flotta e a controllare i costi operativi”.

H. Lawrence Culp, Jr., chairman and CEO of GE Aerospace, ha dichiarato: “Ryanair è uno dei nostri maggiori clienti e apprezziamo l’opportunità di collaborare con loro su soluzioni per aumentare la capacità e ridurre i turnaround time. Questo MoU dimostra il nostro impegno verso un open MRO ecosystem che supporti la crescente domanda, riducendo al contempo i costi di gestione”.

“I motori CFM LEAP hanno registrato il più rapido ramp-up nella storia dell’aviazione commerciale. Tecnologie avanzate come composite fan blades and ceramic matrix composites offrono un motore con una fuel efficiency del 15% superiore, con emissioni di carbonio inferiori del 15% rispetto ai motori CFM56 della generazione precedente. Supportati da advanced health monitoring systems e da un open MRO ecosystem, i motori CFM LEAP offrono una notevole affidabilità e consentono un’elevata asset utilization per narrowbody aircraft”, conclude CFM International.

