Edelweiss decollava per la prima volta 30 anni fa

Edelweiss informa: “Il 10 febbraio 2026, Edelweiss ha celebrato un anniversario speciale: esattamente 30 anni fa, decollava il primo volo commerciale della Swiss leisure airline. Il volo inaugurale del 1996 partiva da Zurigo via Paphos per Larnaca, una destinazione che rimane ancora oggi parte integrante del network di rotte Edelweiss.

Edelweiss Air AG era stata fondata solo pochi mesi prima, il 19 ottobre 1995, da Kuoni Reisen AG e Niklaus Grob. Grob divenne il primo CEO della neonata compagnia aerea, la cui flotta all’epoca era composta da due McDonnell Douglas MD-83. Edelweiss ha ufficialmente iniziato le operazioni con il suo volo inaugurale per Larnaca“.

“Per ricordare il suo 30° anniversario, Edelweiss ha celebrato ieri le sue origini con un volo speciale per Larnaca. Gli ospiti sono stati accolti con una dolce sorpresa all’arrivo all’aeroporto di Larnaca.

Il volo inaugurale ha gettato le basi per il continuo sviluppo della compagnia aerea. Oggi Edelweiss collega la Svizzera con oltre 100 destinazioni turistiche in Europa, Africa, Nord e Centro America e Oceano Indiano. Larnaca è ancora servita tutto l’anno, e persino tutti i giorni da aprile a ottobre.

Con l’odierno anniversario, Edelweiss ripensa al momento in cui tutto ebbe inizio e allo stesso tempo lancia un segnale per il futuro: il primo volo per Larnaca nel 1996 ha segnato l’inizio di 30 anni di Swiss holiday flying”, conclude Edelweiss.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)