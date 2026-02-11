Patria e Pratt & Whitney siglano accordo per il final assembly dei primi F135 engines per la Finlandia

Patria e Pratt & Whitney, un’azienda di RTX, hanno firmato un accordo per il final assembly dei primi F135 engines da parte di Patria in Finlandia.

“La produzione è già iniziata e si prevede che continuerà fino al 2030 presso la nuova assembly and maintenance facility di Patria in Linnavuori, Nokia, Finland.

In qualità di partner strategico delle Finnish Defence Forces, Patria è responsabile dell’initially assembling e, in futuro, della manutenzione e riparazione dei motori F135. I primi F-35A finlandesi arriveranno alla Lapland Air Wing base in Rovaniemi alla fine del 2026″, afferma il comunicato.

“È stimolante vedere concretizzarsi i nostri sforzi congiunti, non solo nello sviluppo di nuove capacità per il programma F-35, ma anche nel compiere i primi passi concreti verso la produzione dell’F-135 presso la nuova facility da parte degli esperti di Patria. La Linnavuori facility e il nostro Patria team in crescita sono fondamentali per questo progresso e per i prossimi F135 engine assembly and maintenance work”, afferma Petri Hepola, Patria’s Chief Program Officer, F?35.

“Le capacità di Patria rafforzeranno l’F135 engine sustainment network”, afferma André McMillian, Vice President for Sustainment Operations at Pratt & Whitney. “Questo accordo garantisce che i Patria-assembled engines equipaggeranno la Finland F-35 fleet per i decenni a venire”.

“Nel 2024, Patria e Pratt & Whitney hanno firmato il frame contract per le Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade (MRO&U) operations dei motori F135. Si stima che l’impatto occupazionale diretto dell’accordo per Patria tra il 2025 e il 2030 sarà di circa 50 persone.

Per commemorare l’avvio della produzione dei primi motori F135, un Pratt & Whitney engine risalente alla Seconda Guerra Mondiale, recuperato da un lago a Orivesi, in Finlandia, nella primavera del 2025, è stato conservato ed esposto nell’atrio della Linnavuori production facility”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa Patria – F-35 – Photo Credits: Lockheed Martin)