Emirates introduce la sua offerta Premium Economy sulla rotta Montréal – Dubai

Emirates annuncia l’impiego del suo nuovo Airbus A350 sui voli tra Dubai e Montréal, segnando un momento storico per le operazioni canadesi di Emirates.

“Con l’introduzione dell’ultimo modello di aeromobile Emirates, i clienti canadesi hanno ora più scelta per godersi l’esclusiva cabina Premium Economy della compagnia aerea.

Montréal è anche diventata la prima città della rete americana di Emirates, composta da 19 punti, ad accogliere l’ultimo modello di aeromobile della compagnia aerea, con la pluripremiata esperienza Premium Economy, perfettamente progettata per offrire esperienze di viaggio di livello superiore sui voli a lungo raggio verso Dubai.

L’A350 di Emirates sostituisce il Boeing 777 sulla rotta, operando quotidianamente da e per Montréal sui voli EK243 ed EK244 con il seguente orario (tutti gli orari sono locali):

EK243: il volo parte da Dubai alle 02:45, con arrivo a Montréal alle 07:35.

EK244: il volo parte da Montréal alle 10:40 e arriva a Dubai alle 08:00 (del giorno successivo)“, afferma Emirates.

“L’Airbus A350 di Emirates integra la flotta esistente di Boeing 777 e Airbus A380 della compagnia aerea che serve la sua rete americana. Toronto, l’altra porta d’accesso di Emirates in Canada, è servita da voli giornalieri operati dal suo aeromobile di punta, l’A380.

L’A350 di Emirates presenta un design di cabina di ultima generazione, con soffitti più alti e corridoi più ampi, creando un ambiente più spazioso e arioso. La cabina è progettata meticolosamente per garantire il comfort dei passeggeri, integrando perfettamente tecnologie intelligenti e un sistema di intrattenimento di bordo di livello mondiale per migliorare l’esperienza di viaggio.

La Premium Economy Class di Emirates offre un’esperienza paragonabile alla Business Class di molte compagnie aeree, offrendo ai viaggiatori un’esperienza di volo eccezionale. Tra i servizi a valore aggiunto figurano ampi sedili reclinabili in pelle con supporto completo per gambe e piedi, esperienze di ristorazione di alto livello, poggiatesta regolabili in 6 posizioni, porte di ricarica integrate e tavolini da cocktail laterali. I passeggeri possono inoltre usufruire di uno schermo personale da 13,3 pollici e accedere a oltre 6.500 canali di intrattenimento in 50 lingue, incluso il francese.

L’A350 di Emirates è configurato con una configurazione a tre classi, in grado di ospitare 312 passeggeri: 32 sedili di Business Class di ultima generazione con disposizione 1-2-1, 28 sedili nella cabina Premium Economy con disposizione 2-3-2 e 238 spaziosi sedili in Economy Class con configurazione 3-3-3.

L’aereo offre inoltre una connessione Wi-Fi più veloce, un’esperienza di visione cinematografica grazie al suo pluripremiato sistema di intrattenimento, corridoi più ampi, cabine più silenziose e un’illuminazione migliorata.

Grazie alla codeshare partnership con Air Canada, i clienti Emirates possono accedere a 37 destinazioni aggiuntive in Canada e negli Stati Uniti, da Montréal e Toronto“, conclude Emirates.

