L’espansione dell’Emirates World travel retail footprint segna un traguardo fondamentale con 10 stores

Emirates sta raddoppiando la sua strategia per ridefinire il travel retail, raggiungendo un traguardo fondamentale con l’apertura del suo decimo “Emirates World” flagship store ad Abidjan, portando il numero attuale a 10 Emirates World Store e 9 travel retail outlets a livello globale.

“La compagnia aerea ha investito 174 milioni di AED (47,4 milioni di dollari) per espandere la sua presenza nel travel retail e sta sfruttando questo slancio con l’intenzione di introdurre altri 29 travel retail concepts nel 2026, portando il numero totale di store a 48 entro la fine dell’anno.

Gli Emirates World retail stores accolgono i clienti ovunque si trovino, in un ambiente moderno e accogliente nelle principali città della sua rete. Di conseguenza, gli Emirates travel retail concept stores hanno attratto oltre 1,4 milioni di clienti dal 2024, sottolineando il loro appeal e il ruolo sempre più importante nella pianificazione del viaggio”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, afferma: “Mentre acceleriamo il lancio globale del nostro Emirates World Stores concept, stiamo creando opportunità per i viaggiatori e i nostri partner di viaggio di interagire con il nostro brand, immergersi nei nostri prodotti iconici e sperimentare tecnologie all’avanguardia per immaginare come potrebbero essere i loro viaggi, mentre li orchestrano senza sforzo con i nostri consulenti esperti. Con l’arrivo di sempre più travel retail concept stores in città di tutto il mondo quest’anno, siamo orgogliosi di dare il benvenuto ai clienti in questi splendidi spazi progettati per la scoperta, offrire un servizio eccezionale e aiutare tutti a ottenere il massimo dagli ultimi prodotti e servizi Emirates”.

“Il primo Emirates World Store ha debuttato a novembre 2022: uno spazio di 280 metri quadrati che offre i prodotti distintivi della compagnia aerea e le più recenti tecnologie esperienziali, situato in uno dei quartieri più dinamici di Dubai, Jumeirah.

Il flagship Emirates World Store di Dubai è diventato il modello che ha accelerato l’espansione della retail expansion strategy della compagnia aerea, con aperture di flagship store globali a Londra, Nairobi, Casablanca, Manila, Il Cairo, Singapore, Bangkok e Riyadh. Parallelamente, Emirates ha aperto similar mid-sized concept travel stores a Parigi, Karachi, Hong Kong, Accra, Ginevra, Mauritius e Giacarta, con l’intenzione di espandere questi retail concepts in tutta la sua rete globale ad Atene, Roma, Madrid, Istanbul, Amman, Nuova Delhi, Mumbai, Shenzhen, Tokyo e Cape Town quest’anno.

Il nuovo store di Abidjan offre una A380 onboard lounge e un Business Class seat, rafforzando il posizionamento premium di Emirates e l’impegno per esperienze di shopping immersive.

La compagnia aerea continuerà a implementare i suoi travel retail concepts in nuove sedi, presentando le sue ultime esperienze di viaggio e l’eccezionale servizio offerto da un team esperto.

I visitatori degli Emirates Travel Retail stores possono iscriversi a Emirates Skywards, il pluripremiato programma fedeltà della compagnia aerea, tramite il chiosco self-service in negozio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)