Iberia presenta un record summer schedule per l’America Latina

Iberia ha preparato una stagione estiva da record per le sue operazioni in America Latina, aumentando significativamente la sua capacità di collegare la regione con l’Europa.
“La compagnia aerea offrirà un totale di 3.354.159 posti, con un aumento del 7,6% rispetto alla precedente stagione estiva. America Latina ed Europa saranno collegate ogni settimana con un massimo di 366 voli.
Questi dati rafforzano la leadership di Iberia in questo air corridor e sono resi possibili dallo sviluppo del suo Flight Plan 2030. L’implementazione del piano sta consentendo l’inserimento di nuovi aeromobili, aumentando così la capacità e supportando il lancio di nuove destinazioni in tutta la regione”, afferma Iberia.
“Questo aumento di posti si concentra in mercati chiave come l’Argentina, dove le operazioni per Buenos Aires saliranno a 23 frequenze settimanali durante giugno, luglio e agosto, rispetto alle attuali 21. Di conseguenza, Buenos Aires diventerà la prima destinazione a lungo raggio della compagnia aerea a superare i tre voli giornalieri. Solo su questa rotta, Iberia offrirà 456.000 posti, il 12% in più rispetto all’estate scorsa, consolidando la capitale argentina come destinazione latinoamericana della compagnia aerea con il maggior numero di frequenze.
Anche il Messico vedrà un aumento di capacità, con il lancio di una nuova rotta nel paese. Dal 2 giugno, Iberia inizierà a operare voli diretti tra Madrid e Monterrey, con tre frequenze settimanali, per un totale di 36.288 posti durante la stagione estiva.
Questa significativa crescita si estende anche al Brasile. La recente aggiunta di Recife e Fortaleza, insieme all’incremento delle operazioni per Rio de Janeiro, consentirà a Iberia di offrire quasi 400.000 posti, il 15% in più rispetto all’estate precedente.
Nel frattempo, anche la Repubblica Dominicana beneficerà di una migliore connettività. Durante la stagione estiva europea, la destinazione avrà tra 10 e 11 frequenze settimanali, rispetto alle 7-8 frequenze settimanali operate nel 2025. Ciò comporterà un aumento della capacità di posti di oltre il 21%”, prosegue Iberia.
“Anche la connettività tra Porto Rico e l’Europa si espanderà quest’estate, passando dalle 7-9 frequenze settimanali operate nel 2025 alle 10-12 frequenze settimanali di quest’anno.
Inoltre, la rotta Santiago del Cile – Madrid vedrà una maggiore capacità di posti per la stagione estiva, in seguito all’aumento delle frequenze nell’ultimo anno, fino agli attuali 12 voli settimanali, equivalenti a due voli giornalieri cinque giorni a settimana. Di conseguenza, Iberia offrirà circa 240.000 posti tra le due città, il 7% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, conclude Iberia.
(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)