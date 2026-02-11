Aeroporti di Puglia: si arricchisce l’offerta di Volotea per la Summer 2026

Novità e grandi ritorni per la summer 2026 di Aeroporti di Puglia e Volotea.

“Da aprile, infatti, si volerà da Bari verso le città francesi di Bordeaux e Lione. Da maggio sarà possibile raggiungere Lille (novità assoluta dal Karol Wojtyla), destinazione che si aggiunge a quelle già programmate da Volotea per Spagna (Bilbao), Grecia (Atene, Cefalonia, Corfù, Heraklion, Mykonos, Preveza, Santorini e Zante), Croazia (Spalato) e Italia (Olbia)”, afferma Aeroporti di Puglia.

“Offrire ai passeggeri durante la stagione estiva un ventaglio di collegamenti ampio e articolato significa rispondere alle esigenze di una domanda di mobilità sempre più consapevole. L’incremento dell’operativo, che si affianca alle rotte già attivate dalle altre compagnie aeree presenti sullo scalo di Bari, non si misura soltanto nel numero delle destinazioni servite, ma soprattutto nella qualità dell’offerta, nell’aumento delle frequenze e nella maggiore flessibilità di viaggio garantita ai passeggeri. Questo risultato è il frutto di un percorso costruito nel tempo e soprattutto fondato su un rapporto di fiducia reciproca con i vettori, nello specifico con Volotea, che riconoscono in Aeroporti di Puglia un partner affidabile. Una strategia che è parte di un più ampio programma di qualificazione dell’offerta aeroportuale condiviso con la Regione Puglia, che punta da un lato a rafforzare l’accessibilità aerea della Puglia dai mercati emergenti e dall’altro a intercettare la crescente propensione al viaggio dei pugliesi. Aeroporti di Puglia continua a lavorare per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Strategico che intende valorizzare il territorio, migliorare l’esperienza dei passeggeri e consolidare il ruolo dei nostri aeroporti come infrastrutture centrali nei processi di sviluppo”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

“L’ampliamento dei collegamenti è il risultato di un lavoro che riguarda non solo le rotte, ma l’organizzazione complessiva di tutte e quattro le infrastrutture aeroportuali pugliesi”, ha dichiarato Raffaele Piemontese, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Puglia. “Per essere davvero competitivi occorre affiancare all’offerta delle destinazioni la qualità dei servizi, l’efficienza degli scali e l’accessibilità dei territori: è su questa integrazione tra infrastrutture, mobilità e sviluppo che stiamo investendo insieme ad Aeroporti di Puglia”.

“Saranno, quindi, 14 i collegamenti che la compagnia aerea opererà da Bari per l’estate prossima”, conclude Aeroporti di Puglia.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Puglia)