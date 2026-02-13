Air Canada annuncia i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’intero anno 2025

Air Canada ha annunciato i risultati finanziari per il quarto trimestre e l’intero anno 2025 e ha fornito l’outlook per il full year 2026.

“Air Canada ha chiuso il 2025 con un solido quarto trimestre, registrando un fatturato record di 5,8 miliardi di dollari e una forte crescita degli utili su base annua. Nell’intero anno, abbiamo generato 918 milioni di dollari in oprating income e 3,1 miliardi di dollari in adjusted EBITDA. Questi risultati riflettono le nostre azioni disciplinate durante tutto l’anno, la solidità della nostra strategia commerciale, la fedeltà dei nostri clienti e, soprattutto, la dedizione e la professionalità dei nostri dipendenti. Desidero ringraziarli sinceramente per il loro duro lavoro in un anno impegnativo e nonostante il freddo intenso e le nevicate record delle recenti tempeste”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive of Air Canada. “Abbiamo ottenuto questi risultati gestendo efficacemente i cambiamenti nelle tendenze della domanda, l’interruzione del lavoro in estate e la continua incertezza macroeconomica e geopolitica. Abbiamo mantenuto la nostra attenzione sull’affidabilità operativa, portato avanti le nostre iniziative di riduzione dei costi e generato un solido free cash flow, rafforzando la resilienza del nostro modello di business e supportando un’allocazione disciplinata del capitale, inclusi significativi riacquisti di azioni”.

“Guardando al 2026, siamo incoraggiati dal forte slancio delle prenotazioni e dalle opportunità create dalla nostra prossima fase di investimenti nella flotta. Allo stesso tempo, rimaniamo fortemente concentrati su cost management, productivity, cash generation e sul mantenimento della flessibilità di bilancio. Air Canada entra nel 2026 da una posizione di forza e continuiamo a impegnarci a creare valore sostenibile per i nostri clienti, dipendenti e azionisti”, ha proseguito Rousseau.

Risultati finanziari del quarto trimestre 2025

Operating revenues pari a 5,770 miliardi di dollari.

Operating expenses pari a 5,446 miliardi di dollari.

Operating income di 324 milioni di dollari, con operating margin del 5,6%, adjusted EBITDA di 867 milioni di dollari, con adjusted EBITDA margin del 15,0%.

Income before income taxes di 342 milioni di dollari e adjusted pre-tax income di 244 milioni di dollari.

Net income di 296 milioni di dollari, con diluted earnings per share pari a $1,00.

Adjusted net income di 191 milioni di dollari, con adjusted earnings per diluted share pari a $0,65.

Net cash flows from operating activities pari a 423 milioni di dollari, free cash flow negativo di 478 milioni di dollari.

Risultati finanziari dell’intero anno 2025

Operating revenues pari a 22,372 miliardi di dollari.

Operating expenses pari a 21,454 miliardi di dollari.

Operating income di 918 milioni di dollari, con operating margin del 4,1%, adjusted EBITDA di 3,124 miliardi di dollari, con adjusted EBITDA margin del 14,0%.

Income before income taxes di 789 milioni di dollari e adjusted pre-tax income di 658 milioni di dollari.

Net income di 644 milioni di dollari, con diluted earnings per share di $1,86.

Adjusted net income di 471 milioni di dollari, con adjusted earnings per diluted share pari a $1,47.

Net cash flows from operating activities pari a 3,657 miliardi di dollari, free cash flow pari a 747 milioni di dollari.

Riguardo l’outlook, per il primo trimestre 2026 Air Canada prevede di aumentare la sua capacità operativa di circa il 2,5% rispetto allo stesso trimestre del 2025.

La 2026 guidance prevede: adjusted EBITDA da $3,35 miliardi a $3,75 miliardi; ASM capacity: dal 3,5% al 5,5% di incremento rispetto al 2025: free cash flow da $400 milioni a $800 milioni.

