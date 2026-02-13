Norwegian Group registra risultati record per il 2025 e aumenta il dividendo

Nel 2025 Norwegian Group ha registrato un operating profit (EBIT) di 3.732 milioni di NOK, il più alto nella storia della compagnia. Il quarto trimestre ha registrato un operating profit (EBIT) di 21 milioni di NOK, in miglioramento rispetto al risultato negativo registrato nello stesso periodo del 2024. Il Board of Directors proporrà un dividendo di 8,80 NOK per azione per il 2025, per un totale di 844 milioni di NOK, soggetto all’approvazione dell’Annual General Meeting.

“Norwegian Group ha registrato 6,2 milioni di passeggeri nel quarto trimestre, di cui 5,2 milioni con Norwegian e 1 milione con Widerøe. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ciò rappresenta un aumento del numero di passeggeri per entrambe le compagnie. La produzione di Norwegian (ASK) è stata ridotta del 3% nel trimestre per adeguarsi alla domanda stagionale più bassa, mentre la produzione di Widerøe è aumentata del 2%. Norwegian ha raggiunto un load factor dell’86,0%, con un aumento di 1,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2024. Per Widerøe, il load factor è stato pari al 70,5%.

Per l’intero anno 2025, Norwegian Group ha registrato un totale di 27,3 milioni di passeggeri, in aumento rispetto ai 26,4 milioni del 2024. Il margine operativo per l’anno è stato del 9,9%, un livello record per il gruppo”, afferma Norwegian Group.

“Sono lieto di annunciare il miglior risultato annuale nella storia di Norwegian, un risultato al quale ha contribuito anche Widerøe. Questo dimostra che i nostri clienti apprezzano il nostro prodotto e il servizio che offriamo. Questa solida performance ci consente di continuare a distribuire dividendi ai nostri azionisti, continuando al contempo a investire per il futuro, anche in una delle flotte aeree più moderne d’Europa”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“La puntualità di Norwegian, misurata in base alla quota di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario previsto, è stata dell’83,2% nel trimestre, con un miglioramento significativo rispetto al 78,4% dell’anno scorso. Per Widerøe, la puntualità è stata dell’84,4%. La regolarità, ovvero la quota di scheduled flight effettuati, è stata rispettivamente del 99,6% e del 96,5% per Norwegian e Widerøe.

Durante il trimestre, il Gruppo ha raggiunto diversi traguardi importanti. A ottobre Norwegian ha ricevuto il primo aeromobile del suo ordine per 80 nuovi Boeing 737 MAX 8, che garantirà una delle flotte più moderne ed efficienti d’Europa in termini di consumo di carburante per gli anni a venire. Inoltre, Norwegian ha lanciato dieci nuove rotte da Billund, Danimarca, e la compagnia si è aggiudicata la gara d’appalto per operare la prima rotta domestica danese utilizzando il 40% di sustainable aviation fuel (SAF).

Il Board of Directors proporrà all’Annual General Meeting di distribuire un dividendo di 0,80 NOK per azione per il financial year 2025. Ciò corrisponde a un importo complessivo di 844 milioni di NOK e a un payout ratio del 31%”, prosegue Norwegian Group.

“Norwegian prevede di avere una flotta di 95 aeromobili per la 2026 summer season e prevede una crescita della produzione (ASK) di circa il 3% per l’anno. Per Widerøe, la crescita della produzione è stimata al 4%. Nel 2025 Norwegian ha contrastato con successo l’aumento dei costi del settore attraverso le sue ‘Program X’ efficiency initiatives. Nel 2026, si prevede che il programma genererà ulteriori guadagni, con un previsto low-single digit percentage increase degli underlying unit cost excluding fuel di Norwegian“, conclude Norwegian.

“Siamo ben posizionati per capitalizzare il crescente interesse per i viaggi nei Paesi nordici. Quest’anno continueremo a impegnarci per rafforzare la nostra offerta di prodotti, ridurre i costi e migliorare l’efficienza. La più stretta collaborazione tra Norwegian e Widerøe, in particolare attraverso il joint loyalty programme e la crescente rete di rotte, rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di compagnia aerea preferita nei Paesi nordici”, ha concluso Geir Karlsen.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)