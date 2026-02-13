Emirates espande la sua presenza in Cina grazie alla interline partnership con Loong Air

Emirates e Loong Air hanno firmato un interline agreement, ampliando la presenza di Emirates in Cina e offrendo ai clienti della compagnia aerea l’accesso a ulteriori città oltre ai propri gateway.

“A partire da subito, i clienti Emirates avranno accesso a 22 destinazioni in tutta la Cina operate da Loong Air tramite Hangzhou, Shenzhen e Hong Kong. Le città si estendono in diverse regioni della Cina orientale, nord-orientale, meridionale, centrale e sud-occidentale.

La partnership offre ai clienti la semplicità di prenotare itinerari multi-compagnia con un’unica tariffa, insieme a un’unica politica bagagli e condizioni tariffarie costanti per tutta la durata del viaggio. L’espansione della presenza di Emirates in Cina migliorerà ulteriormente la connettività sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti, consentendo un comodo accesso ai principali hub nazionali, tra cui Zhengzhou, Changchun, Haikou, Xiangyang e Dazhou.

I biglietti possono essere acquistati su www.emirates.com, tramite le Online Travel Agencies (OTA) e tramite tutti i principali GDS via travel agents. I clienti che prenotano tramite il sito web ufficiale di Emirates possono anche usufruire della comodità di metodi di pagamento online come WeChat Pay e Alipay”, afferma Emirates.

“Il lancio di un interline agreement con Loong Air rientra nel costante impegno di Emirates nel mercato cinese. Lo scorso anno la compagnia aerea ha lanciato voli verso due nuove destinazioni: Shenzhen e Hangzhou, e ha ulteriormente ampliato la sua offerta di prodotti implementando la sua pluripremiata Premium Economy su queste nuove rotte, oltre a riportare l’iconico A380 sui voli per Shanghai.

Emirates opera nella Cina continentale dal 2004. Oggi, la compagnia aerea serve cinque major cities con 49 voli settimanali per Pechino, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen e Hangzhou, utilizzando un mix di A380, A350 e Boeing 777.

Oltre a Loong Air, Emirates collabora anche con Air China, China Southern Airlines e Sichuan Airlines, offrendo ai clienti l’accesso a più di 110 punti in Cina oltre alla propria rete, tramite i suoi 5 gateway esistenti”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)