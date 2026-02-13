Turkish Airlines celebra il suo 500° aeromobile con una livrea speciale dedicata ai 100.000 dipendenti

Turkish Airlines ha raggiunto un altro importante traguardo nel suo percorso iniziato nel 1933 con solo cinque velivoli: il suo 500° aeromobile, denominato “TK Family”, entrato a far parte della flotta alla fine del 2025 e presentato durante un evento speciale organizzato dalla compagnia di bandiera turca.

“La presentazione del 500° aeromobile, caratterizzato da una livrea speciale con le fotografie dei 100.000 dipendenti attivi e in pensione di Turkish Airlines, ha visto una partecipazione ampia e significativa, riflettendo lo spirito di unità e solidarietà della compagnia. All’evento, tenutosi all’aeroporto di Istanbul, hanno partecipato dirigenti di Turkish Airlines e delle sue controllate, ex dipendenti e personalità di spicco del settore dell’aviazione. Hanno presenziato anche i figli dei martiri che hanno dato la vita per la nazione turca, in rappresentanza di tutte le 81 province della Turchia, e il cast dello straordinario spot pubblicitario di Turkish Airlines intitolato Igdir (When You Dream). Questo incontro speciale ha dimostrato ancora una volta che la storia di crescita di Turkish Airlines non è fatta solo di numeri, ma anche di impegno condiviso, lealtà e solidarietà”, afferma Turkish Airlines.

Il Prof. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha dichiarato: ”Il nostro 500° aeromobile rappresenta molto più di una nuova aggiunta alla nostra flotta; è il simbolo di 93 anni di dedizione, determinazione e visione condivisa. Dopo aver notevolmente accelerato il nostro percorso verso il successo a partire dal 2003 con l’acquisto di 65 aeromobili, oggi siamo orgogliosi di raggiungere 356 destinazioni in 6 continenti con oltre 500 aeromobili. Dodici anni fa, quando abbiamo girato il nostro spot pubblicitario ’When You Dream’ con 247 aeromobili e 247 destinazioni, il 500° aeromobile era un sogno. Vedere quel sogno diventare realtà oggi ha un significato speciale per tutta la famiglia Turkish Airlines. Consideriamo il nostro 500° aeromobile non come una pietra miliare che segna la fine, ma come l’inizio dell’era dei prossimi 500. In linea con il nostro obiettivo di raggiungere una flotta di 1.000 aeromobili entro il 2036, rimaniamo impegnati a posizionare il nostro Paese come hub globale dell’aviazione”.

“Nell’ambito di questa inaugurazione, l’aereo “TK Family” ha effettuato un volo cerimoniale speciale, tracciando il numero 500 nel cielo per segnare l’inizio della “Seconda era 500” della compagnia aerea.

All’evento sono stati esposti anche gli aeromobili che hanno segnato le tappe fondamentali dell’espansione della flotta di Turkish Airlines, insieme a una replica in scala reale del primo aeromobile della compagnia aerea. Gli aeromobili che hanno segnato le tappe fondamentali della flotta sono stati introdotti negli anni successivi:

100° velivolo – agosto 2006

200° velivolo – novembre 2012

300° velivolo – febbraio 2016

400° velivolo – marzo 2023

500° velivolo – dicembre 2025

Pur continuando a migliorare l’efficienza operativa e il comfort dei passeggeri attraverso investimenti in aeromobili moderni, Turkish Airlines rimane impegnata a rafforzare la propria flotta in linea con la sua strategia di crescita sostenibile. Il 500° aeromobile simboleggia non solo l’attuale importanza della compagnia aerea, ma anche il progetto di raggiungere una flotta di 1.000 aeromobili entro il 2036.

Attingendo al proprio patrimonio culturale e guardando con fiducia al futuro, Turkish Airlines continua a scrivere nuove pagine di successo nel settore dell’aviazione globale, guidata dal principio “growing together, rising together”“, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines – Photo Credits: Turkish Airlines)