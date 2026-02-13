Safran realizzerà una nuova landing gear facility in Marocco

Safran informa: “Safran ha annunciato, sotto la presidenza di His Majesty King Mohammed VI of Morocco e con la presenza di Ross McInnes, Chairman of the Board of Directors of Safran, la realizzazione di una nuova manufacturing facility for landing-gear equipment all’interno della Casablanca airport zone. Questo nuovo stabilimento rientra nella strategia di Safran volta a supportare l’incremento della produzione dell’Airbus A320 attraverso l’implementazione di un impianto produttivo moderno e altamente efficiente, situato in prossimità dei suoi mercati strategici chiave”.

“Con un investimento di oltre 280 milioni di euro, questo sito di 26.000 m2 sarà dedicato a landing systems for short- and medium-haul aircraft e integrerà due aree di competenza: la produzione di landing gear components and modules e di dedicated hydraulic equipment”.

La struttura, la cui entrata in funzione è prevista per il 2029, darà lavoro a circa 500 lavoratori qualificati. Un programma di formazione completo, sviluppato in collaborazione con gli stakeholder locali, sosterrà lo sviluppo delle competenze specialistiche necessarie per la crescita a lungo termine del sito”, prosegue Safran.

“La scelta della sede per questa nuova struttura si basa sulla solidità industriale del Marocco e sulla qualità del suo bacino di talenti. Inserito in un ecosistema aeronautico dinamico, questo nuovo sito rafforzerà la nostra resilienza, agilità e competitività, consentendoci di soddisfare le aspettative dei nostri clienti, in particolare Airbus, e di prepararci per la futura generazione di aeromobili. Dopo i recenti annunci relativi all’istituzione di una assembly line e di un maintenance center per i motore LEAP a Casablanca, questa decisione sottolinea ancora una volta il forte rapporto di fiducia e il ruolo strategico che il Regno svolge nell’impronta industriale globale di Safran. Desideriamo ringraziare sentitamente il governo marocchino per il suo supporto nella realizzazione di questo nuovo progetto”, ha dichiarato Olivier Andriès, CEO di Safran.

“Nell’ambito dell’accordo firmato tra il Gruppo e il governo marocchino nel 2025, che garantisce l’accesso alle energie rinnovabili per i siti Safran in Marocco, questa nuova struttura sarà alimentata interamente da energia elettrica decarbonizzata.

Safran è presente in Marocco da 26 anni e impiega circa 5.000 persone in dieci siti. Il Gruppo è leader nel settore aeronautico del Paese e intrattiene solide partnership con operatori del settore, istituzioni governative e centri di formazione”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)