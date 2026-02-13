News Brevi – 13.02.2026

DUE VOLI SANITARI D’URGENZA PER I VELIVOLI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Tra la serata di ieri, giovedì 12 febbraio, e le prime ore di oggi, gli equipaggi in prontezza d’allarme dell’Aeronautica Militare hanno portato a termine con successo due trasporti sanitari d’urgenza. Gli interventi hanno permesso il trasferimento rapido di una bambina e di un uomo che necessitavano di cure mediche specialistiche indifferibili. Entrambi i voli, così come accade per questo genere di attività, sono stati autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. Nella serata di ieri, un velivolo Gulfstream G650 del 31° Stormo di Ciampino è decollato alla volta di Catania per prelevare una bambina di 10 anni in imminente pericolo di vita. La piccola, assistita costantemente da un’equipe medica e accompagnata dai familiari, è stata trasportata d’urgenza all’aeroporto di Genova, dove è atterrata intorno alle 19:50. Un’ambulanza ha poi garantito il trasferimento finale verso la struttura ospedaliera di destinazione. La richiesta era pervenuta dalla Prefettura di Catania alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo. Nella notte, un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) del 15° Stormo, di stanza a Pratica di Mare, è intervenuto per soccorrere un uomo vittima di un grave trauma sull’isola di Capri. L’equipaggio ha recuperato l’infortunato e lo ha trasportato, insieme a un team medico, presso l’aeroporto di Napoli-Capodichino per il successivo ricovero. L’ordine di missione è giunto dalla Sala Operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE). Missioni di questo genere a favore della collettività costituiscono uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione dei cittadini 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE MULTINAZIONALE “SPEARS OF VICTORY 2026” – Si è conclusa la Spears of Victory 2026, la più importante esercitazione aerea dell’Arabia Saudita. L’attività si è svolta presso la King Abdulaziz Air Base dal 18 gennaio al 5 febbraio ed è stata organizzata dall’Air Warfare Center della Royal Saudy Airforce (RSAF). L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di personale e mezzi di 10 paesi. Insieme all’Italia e all’Arabia Saudita infatti, erano presenti, tra i Paesi Nato, anche Stati Uniti, Grecia, Regno Unito e Francia, oltre a Giordania, Pakistan, Bahrein e Qatar. A confermare il prestigio dell’esercitazione, la presenza di alcuni paesi osservatori quali: Turchia, Bangladesh, Oman, Malesia e Marocco. L’Italia ha preso parte all’esercitazione rischierando tre Eurofighter del 36° Stormo di Gioia del Colle e un E-550A CAEW (Conformal Airborne Early Warning) del 14° Stormo di Pratica di Mare. I nostri caccia hanno volato missioni aria-aria, aria suolo ma anche “swing-role” svolgendo cioè entrambe le attività nella stessa sortita. Il CAEW invece, ha svolto le funzioni di comando, controllo e gestione della battaglia aerea, grazie alla sua capacità di avvistamento a lungo raggio, garantendo la superiorità informativa sulle operazioni in atto. Il rischieramento, inoltre, è stato supportato dal Comando Logistico con il coinvolgimento del personale degli enti dipendenti e da una squadra dei Fucilieri dell’Aria del 16° Stormo di Martina Franca a cui è stata affidata la protezione degli assetti e del personale dell’Aeronautica Militare. Per la prima volta le Forze Armate italiane hanno partecipato a un’esercitazione in Arabia Saudita e per la prima volta nella storia dell’esercitazione, che si svolge dal 2021, un velivolo straniero con capacità Airborne Early Warning, come il CAEW, viene invitato a svolgere le funzioni di comando e controllo nei cieli del regno saudita. “Con la partecipazione alla Spears of Victory, l’Aeronautica Militare ha scritto una pagina importante nel segno della cooperazione internazionale”, ha dichiarato il Comandante del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto, Gen D. A. Alessandro De Lorenzo. “Per la prima volta l’Italia ha partecipato a un’esercitazione in Arabia Saudita, schierando assetti di punta come l’Eurofighter e il CAEW grazie a un contesto addestrativo di primo livello come quello dell’Air Warfare Center saudita. Esercitazioni come questa sono occasioni importanti per stimolare e supportare lo sviluppo di capacità chiave per la Forza Armata”. Oltre 90 assetti hanno preso parte a scenari con complessità crescente, volti a sviluppare la capacità di integrare assetti e personale di paesi diversi sviluppando tattiche e procedure comuni per il contrasto alle minacce attuali ed emergenti, alla sicurezza internazionale. Per circa tre settimane gli equipaggi sono stati immersi in un ambiente operativo multi-dominio. Tutto ciò con la supervisione di un Team di istruttori dell’AWC. “La Spears of Victory è stata un’occasione di pregio per addestrarsi in un contesto di coalizione diverso dalle esercitazioni normalmente svolte in ambito NATO”, ha affermato il comandante del rischieramento, T.Col Massimo S.. “Gli equipaggi degli EFA e del CAEW hanno avuto modo di confrontarsi con quelli di altri paesi in maniera molto proficua, ciò è stato possibile anche grazie al supporto e alle strutture della Royal Saudi Air Force, un ecosistema addestrativo all’avanguardia che ha sicuramente arricchito il bagaglio professionale di tutti i partecipanti. Il personale ha risposto con professionalità ed entusiasmo permettendo il raggiungimento di un importante traguardo per la Forza Armata” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SCUOLA MARESCIALLI AM: GLI ALLIEVI IN VISITA ALLE STRUTTURE DI ITA AIRWAYS – Una giornata all’insegna della formazione e della cooperazione istituzionale: giovedì 29 gennaio, una rappresentanza della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare ha visitato l’hub di ITA Airways presso l’aeroporto di Fiumicino (leggi anche qui). All’incontro ha presenziato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, accompagnato dal Comandante delle Scuole dell’A.M., Gen. S.A. Francesco Vestito. Gli Allievi del 27° Corso Izar II, futuri professionisti nei settori del Controllo dello Spazio Aereo (CSA), dell’informatica e delle operazioni di bordo, sono stati accompagnati dal Comandante della Scuola, Col. Dario Ricci, e dal Comandante del Corso, Ten. Col. Pierpaolo Petrino. Ad accogliere la delegazione è stato il Presidente di ITA Airways, Dott. Sandro Pappalardo. Nel corso di un incontro con i frequentatori, il Gen. Conserva ha sottolineato il valore della formazione e il ruolo centrale delle diverse professionalità all’interno dello strumento aeronautico militare: “L’Aeronautica Militare è un sistema complesso fondato sull’eccellenza di tutte le sue componenti. La qualità della formazione e la piena integrazione delle professionalità rappresentano un fattore decisivo per affrontare le sfide operative future e garantire la credibilità dello strumento militare”. La visita è entrata nel vivo presso il Flight Center e l’Operations Control Center della compagnia, dove gli Allievi hanno potuto osservare da vicino i processi di pianificazione e coordinamento dell’attività di volo civile. A suggellare l’incontro, la consegna del crest del Corso al Dott. Pappalardo: un gesto simbolico che sottolinea la comunione di valori tra l’aviazione militare e quella civile, parte di un percorso formativo volto a far conoscere agli allievi le realtà d’eccellenza del sistema Paese. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE DI TRAFFICO PER GENNAIO 2026 – Etihad informa: “Etihad Airways ha pubblicato le statistiche sul traffico per il mese di gennaio 2026, proseguendo il forte slancio che ha caratterizzato un 2025 da record e rafforzando la sua posizione come una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo. La compagnia aerea ha accolto 2,2 milioni di passeggeri a gennaio, con un aumento del 29% rispetto a gennaio 2025, quando 1,7 milioni di ospiti avevano volato con Etihad. Il load factor ha raggiunto l’89,9% nel mese, in aumento rispetto all’89,1% dell’anno precedente, riflettendo una domanda sostenuta su tutta la rete e una continua efficienza nella gestione della capacità. La flotta operativa di Etihad contava 127 aeromobili all’inizio del 2026, con una rete di 110 destinazioni in tutto il mondo”. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Gennaio è stato un ottimo inizio per il 2026. La domanda è elevata, il nostro prodotto sta riscuotendo successo tra i clienti e la dedizione dei nostri team è evidente in ogni volo. Mantenere un load factor superiore all’89%, aumentando al contempo la capacità a questo ritmo, è qualcosa di cui siamo orgogliosi. Riflette la forza della nostra rete e la crescente attrattiva di Abu Dhabi come destinazione e punto di accesso per i viaggiatori di tutta la regione e oltre. A gennaio abbiamo annunciato nuovi servizi per Lussemburgo e Calgary, due città che, per la prima volta, avranno un collegamento diretto con Abu Dhabi. Questo è ciò che ci spinge: aprire nuove possibilità ai nostri ospiti e portare più parti del mondo in questo straordinario emirato”.

I DIPENDENTI DI DELTA CELEBRANO IL PROFIT SHARING IN TUTTO IL MONDO – Delta informa: “Delta pagherà oggi ai propri dipendenti 1,3 miliardi di dollari in profit sharing per il 2025, pari a circa l’8,9% del loro reddito annuo ammissibile, ovvero più di quattro settimane di paga extra in media. Dal 2007, il Profit Sharing Day, tradizionalmente coincidente con San Valentino, è la celebrazione annuale della compagnia dedicata al potere delle persone Delta e alla nostra cultura che mette le persone al primo posto”. “Condividere il nostro successo è fondamentale per i nostri valori”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Ecco perché dal 2015 abbiamo versato direttamente ai nostri dipendenti in tutto il mondo oltre 11 miliardi di dollari di profitti. Congratulazioni a tutti i membri del team Delta per questo meritato compenso e grazie per le straordinarie performance prestate nel prenderci cura dei nostri clienti nel 2025. “Fin dai suoi albori, il modello di business di Delta si è basato sull’idea che investire nei dipendenti significhi investire nel successo continuo della compagnia. I dipendenti Delta ricevono il 10% dei primi 2,5 miliardi di dollari guadagnati dalla compagnia aerea e il 20% oltre tale soglia. Il compenso di 1,3 miliardi di dollari di quest’anno, tra i primi cinque più alti nella storia di Delta, è superiore a quello del resto del settore messo insieme. La profit sharing distribution di quest’anno si estende a tutto il mondo. Inoltre, la dirigenza di Delta ha annunciato che i dipendenti riceveranno un aumento di stipendio nel 2026. Maggiori dettagli saranno forniti in seguito”, conclude Delta.

EMIRATES: STATEMENT SULLE OPERAZIONI IN ALGERIA – Emirates informa: “Emirates conferma che i voli da e per l’Algeria operano come schedulato e che i servizi rimangono al momento invariati. I clienti con piani di viaggio imminenti sono pregati di procedere come prenotato. Emirates rispetterà pienamente tutte le istruzioni o direttive emanate dalle autorità governative e fornirà aggiornamenti tempestivi ai propri clienti, dipendenti e partner in caso di cambiamenti delle circostanze. Possiamo inoltre confermare che, attualmente, il nostro ultimo scheduled flight, EK757, partirà da Algeri il 3 febbraio 2027. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente che ciò possa causare ai nostri clienti. I clienti i cui piani di viaggio saranno interessati da questa data sono invitati a valutare soluzioni di viaggio alternative tramite i propri agenti di prenotazione”.

AIR ASTANA POTENZIA I COLLEGAMENTI CON GUANGZHOU – Air Astana informa: “Air Astana è pronta a rafforzare i collegamenti con Guangzhou, nel sud della Cina, con il lancio di nuovi voli bisettimanali dalla capitale del Kazakistan, Astana, a partire dal 2 giugno 2026. La compagnia opera già quattro voli settimanali da Almaty a Guangzhou da marzo 2025. Air Astana effettua inoltre voli di linea verso la capitale cinese, Pechino, e verso Urumqi, nella Cina occidentale, e lancerà un nuovo collegamento tra Almaty e Shanghai alla fine di marzo 2026. I voli da Astana a Guangzhou sono programmati il martedì e il giovedì, con partenza alle 18:45 e arrivo alle 04:30 del giorno successivo. Il volo di ritorno opererà il mercoledì e il venerdì, con partenza da Guangzhou alle 05:45 e arrivo ad Astana alle 10:10. Tutti gli orari sono locali. I voli saranno operati con aeromobili Airbus A321LR di ultima generazione, con un tempo di volo da Astana a Guangzhou di 6 ore e 45 minuti. Il costo di un biglietto andata e ritorno da Astana a Guangzhou, tasse incluse, parte da 508 dollari statunitensi in Economy Class e da 1.688 dollari in Business Class. Il lancio della nuova rotta contribuisce a rafforzare i legami commerciali, turistici e culturali tra Kazakistan e Cina, ampliando inoltre le opportunità di viaggio e transito attraverso gli hub Air Astana di Astana e Almaty”.

LOCKHEED MARTIN: NUOVO TEST PER L’ER GMLRS – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha condotto con successo un 112-km flight test del suo Extended Range GMLRS (ER GMLRS) presso il White Sands Missile Range, New Mexico. Per la prima volta, un M270A2 launcher ha lanciato la Alternative Warhead (AW) rocket variant, convalidando la precisione e l’integrazione del sistema. Questo traguardo segue il successo del test di gennaio e segna il completamento dei system qualification testing per la variante”.

EASYJET SI PREPARA A VOLARE NEL SUO HALF-TERM PIU’ GRANDE DI SEMPRE – easyJet informa: “easyJet si prepara a volare nell’half-term getaway più affollato di sempre in UK, con 15.800 voli in tutta Europa per tutta il week-long school break. Quasi mezzo milione di turisti prenderà il volo su oltre 3.000 voli easyJet solo durante questo fine settimana. La compagnia aerea opererà fino a 9.000 voli da e per il Regno Unito durante le vacanze di metà semestre, poiché molte famiglie approfittano della pausa per godersi il tanto agognato sole invernale o per sciare. Ginevra si sta rivelando la destinazione più popolare della rete in queste vacanze di metà semestre, offrendo un facile accesso alle Alpi per gli amanti degli sport invernali e la compagnia aerea offre ancora più scelta tra i più popolari aeroporti sciistici, tra cui Innsbruck, Grenoble, Salisburgo, Lione, Torino e Zurigo. Nel frattempo, per gli amanti del sole, le località del Mar Rosso di Sharm-el-Sheikh e Hurghada offrono sole tutto l’anno e sono recentemente in cima alla nuova hotlist di easyJet, che elenca le migliori destinazioni invernali per il sole. Tenerife e la vicina isola delle Canarie, Lanzarote, si stanno dimostrando tra le destinazioni più gettonate, con le sempre popolari destinazioni balneari spagnole Alicante e Malaga che continuano ad attrarre i vacanzieri invernali. easyJet Holidays si prepara per il suo February half-term più grande di sempre, con San Valentino come giorno di arrivo più importante per il tour operator. Le destinazioni invernali più gettonate sono Tenerife ed Egitto, mentre Amsterdam e Parigi sono tra le principali città per una fuga romantica”. Kevin Doyle, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Ogni anno i clienti continuano a scegliere easyJet per la nostra rete senza pari, la nostra ampia scelta, i nostri fantastici pacchetti vacanza e l’ottimo rapporto qualità-prezzo, con oltre 15.800 voli in partenza da tutta Europa in questo half term verso oltre 140 destinazioni in Europa e oltre”.

AMERICAN AIRLINES: VOLI SPECIALI PER LE GARE IN KENTUCKY – American informa: “Il conto alla rovescia per il giorno della gara è iniziato e arrivare a bordo pista a Louisville, Kentucky (SDF) è una priorità per molti viaggiatori. Per soddisfare queste esigenze, American Airlines si sta preparando per la dirittura d’arrivo con voli diretti che collegano SDF a un record di 20 destinazioni quest’anno”. “Blooming roses, ice-cold mint juleps e tutta l’emozione della settimana della gara sono a portata di volo grazie all’orario ampliato di American”, ha dichiarato Jason Reisinger, Managing Director of Global Network Planning, American. “Con questi voli diretti aggiuntivi per Louisville, i viaggiatori possono partire con stile e arrivare con tutto il tempo necessario per godersi ogni sorso, ogni galoppo e ogni festa”. “American ha aggiunto voli speciali verso 13 destinazioni tra il 30 aprile e il 3 maggio, integrando il servizio esistente verso sette destinazioni. Gli hub di American Airlines, come Charlotte (CLT), Dallas Fort Worth (DFW), Philadelphia (PHL) e Washington, D.C. (DCA), vedranno una combinazione di voli aggiuntivi e aeromobili più grandi operare verso SDF nelle date di punta. Grazie a una rete domestica leader del settore, questo significa più possibilità per i viaggiatori di tutto il paese di scegliere l’itinerario perfetto da o per SDF. Rispetto a una giornata tradizionale a SDF, American più che raddoppierà il numero di voli operati nelle date di punta che circondano la gara. Ciò significa 41 voli in arrivo il 30 aprile e 46 voli in partenza il 3 maggio”, conclude American.

DELTA LANCIA IL SUO PIU’ GRANDE HAWAII SCHEDULE – Delta informa: “Il prossimo inverno raggiungere le Hawaii sarà un gioco da ragazzi, con più opzioni che mai per i clienti Delta. Delta sta ampliando la sua rete insulare con il lancio del volo Minneapolis-St. Paul – Maui e il ritorno del volo Boston – Honolulu a partire dal 19 dicembre 2026, a cui si aggiungeranno voli più numerosi e aggiornamenti degli aeromobili sulle rotte esistenti per le Hawaii, nell’ambito del programma stagionale più robusto della compagnia aerea fino ad oggi”. “Le Hawaii svolgono un ruolo importante nella nostra rete di voli leisure a lungo raggio”, ha affermato Amy Martin, Vice President of Network Planning – Delta Air Lines. “Questa espansione rafforza la connettività dai principali hub statunitensi, offrendo ai clienti una maggiore scelta su come raggiungere le isole, oltre all’esperienza di viaggio premium che si aspettano da questi voli a lungo raggio”. “Delta lancerà un nuovo servizio diretto tra Minneapolis–St. Paul e Maui. La rotta sarà operativa tutti i giorni durante i periodi di alta stagione e le vacanze di primavera, con cinque voli settimanali programmati durante la stagione invernale, operati con Airbus A330-300. Delta ripristinerà anche il servizio diretto tra Boston e Honolulu, ricollegando il New England alla capitale delle Hawaii. I voli saranno operativi tutti i giorni durante l’alta stagione di fine dicembre, prima di passare a quattro frequenze settimanali durante la stagione invernale, sempre a bordo dell’Airbus A330-300. Oltre alle rotte nuove e di ritorno, Delta continua ad ampliare il suo programma di voli per le Hawaii con frequenze aggiuntive, servizio stagionale anticipato e miglioramenti degli aeromobili progettati per supportare i viaggi invernali di punta. Con il suo programma di voli per le Hawaii più esteso fino ad oggi, Delta continua a rafforzare la sua posizione di compagnia aerea leader per le isole, offrendo ai clienti più punti di accesso, più posti e più modi per pianificare le loro fughe invernali, con un servizio affidabile e pluripremiato, progettato per offrire ai clienti maggiore tranquillità durante il loro viaggio”, conclude Delta.