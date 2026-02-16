Boeing estende la partnership con l’Aeronautica Militare Italiana per la manutenzione e l’addestramento equipaggi dei KC-767A Tanker

Boeing e la Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (ARMAEREO) hanno firmato un contratto in base al quale l’azienda continuerà a fornire supporto Performance-Based Logistics (PBL) ai quattro velivoli KC-767A Tanker dell’Aeronautica Militare per ulteriori 5 anni, fino alla fine di dicembre 2030.

“Il modello di supporto PBL, completo e altamente flessibile, fornito da Boeing Global Services in collaborazione con il fornitore italiano IG Spa e con il coinvolgimento di un team di 50 persone, comprende gestione del programma, supporto ingegneristico, gestione della catena di fornitura, aggiornamento delle pubblicazioni tecniche, EHS e meccanici aeronautici altamente qualificati (forniti dal fornitore italiano IG Spa), che garantiscono servizi di manutenzione programmata e non programmata (inclusi tutti gli A Check fino ai 4-C Check) presso la base operativa principale (MOB). Inoltre, il team è responsabile di tutta la manutenzione dei motori, sia On Wing sia Off Wing”, afferma il comunicato di Boeing.

“Boeing resta focalizzata sul rafforzamento della nostra storica partnership con l’Aeronautica Militare e con l’industria italiana. Questo contratto consolida il nostro impegno a fornire capacità avanzate, supporto affidabile e benefici industriali condivisi”, ha dichiarato Anna Veclani, Managing Director di Boeing per Italia e Sud Europa.

“Siamo orgogliosi di supportare l’Aeronautica Militare attraverso il nostro approccio Performance-Based Logistics (PBL) guidato dall’industria. Il nostro team con sede in Italia presso la base aerea di Pratica di Mare lavora fianco a fianco con l’Aeronautica Militare ogni giorno e, da oltre 15 anni, contribuisce a garantire che la flotta KC-767A rimanga pronta a supportare missioni addestrative, operative e umanitarie. Il tasso di successo missione del 98,8% della flotta testimonia questa proficua partnership, le nostre rigorose pratiche manutentive e la dedizione costante sia del personale Boeing sia dell’Aeronautica Militare nel garantire disponibilità sicura e affidabile per le missioni”, ha dichiarato Darcie Kinyon, Sr. Program Manager Israel, Nordics, and Italy Tanker di Boeing Global Services. “Il nostro obiettivo resta quello di assicurare un supporto sostenibile e affidabile nel lungo periodo, che consenta all’Aeronautica Militare di rispondere ovunque e in qualsiasi momento le missioni lo richiedano, e attendiamo con favore di continuare a sostenere questa missione nei prossimi cinque anni”.

“Boeing fornisce supporto integrato ai quattro aeromobili della flotta KC-767 dell’Aeronautica Militare italiana dal 2011.

La flotta dell’Aeronautica Militare ha registrato oltre 47.000 ore di volo e completato più di 12.000 missioni, con oltre 140 milioni di libbre (circa 63.500 tonnellate) di carburante trasferite in volo.

Negli ultimi anni, il team di Boeing Global Services (BGS) presso la Base Aerea di Pratica di Mare ha svolto un ruolo cruciale fornendo supporto e addestramento per importanti operazioni e missioni, quali l’operazione Operation Inherent Resolve e le evacuazioni di Kabul nell’ambito dell’Operazione Aquila Omnia, i rimpatri durante il periodo COVID e i voli di rifornimento essenziali, nonché per esercitazioni internazionali di riferimento come la Pitch Black 2024 nell’Indo-Pacifico e l’European Air Refueling Training (EART) 2025, dimostrando la capacità di schierare in tempi brevi un numero significativo di personale e asset in aree remote e di garantire interoperabilità tra le forze aeree alleate”, prosegue Boeing.

“Boeing è presente in Italia da 75 anni e vanta un rapporto consolidato con l’industria aerospaziale e della difesa italiana, con le Forze Armate e con le compagnie aeree. Questa collaborazione comprende partnership con Leonardo nei programmi 787 Dreamliner, 777 e 767, e per la fornitura degli elicotteri Chinook CH-47F in servizio presso l’Aviazione dell’Esercito. Altre collaborazioni includono, fra l’altro, la partnership con General Electric attraverso Avio Aero (azienda di GE Aerospace) sui motori GEnx e GE90, e con UmbraGroup, le cui viti a ricircolo di sfere sono installate su tutti gli aerei passeggeri Boeing.

I quattro aeromobili KC-767A Tanker dell’Aeronautica Militare, distintisi in importanti missioni, hanno superato le 45.000 ore di volo operative. La Marina Militare opera i velivoli a pilotaggio remoto ScanEagle che, grazie al loro peso ridotto, all’autonomia e all’elevata precisione, consentono missioni di ricognizione a lungo raggio e incrementano significativamente la capacità di sorveglianza delle unità navali.

Boeing impiega circa 140 dipendenti diretti in Italia – con sedi a Roma, Pratica di Mare (Roma), Pomigliano d’Arco (Napoli), Foggia, Grottaglie (Taranto), Milano, Lonate Pozzolo e Vergiate (Varese), Brindisi e Sigonella (Siracusa) – che operano nelle relazioni con partner e fornitori, nelle operazioni, nelle attività commerciali, nel marketing e nella comunicazione”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)