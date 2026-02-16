Lufthansa: gli Allegris Business Class seats sul Boeing 787-9 sono ora disponibili per la prenotazione

Lufthansa informa: “Con Allegris, Lufthansa ha introdotto un cabin concept completamente riprogettato per i voli a lungo raggio nell’estate del 2024. La cabina Allegris vola in tutto il mondo da Monaco a bordo dell’Airbus A350-900 da oltre un anno e mezzo e, dall’ottobre 2025, Allegris vola anche da Francoforte a bordo del nuovo Boeing 787-9.

Dopo il raggiungimento di ulteriori importanti traguardi nel processo di certificazione nelle ultime settimane, nulla ostacola ora l’approvazione della Allegris Business Class sul Boeing 787-9, ad eccezione di tre posti nella seconda fila del compartimento. Da oggi, 25 dei 28 posti totali in Business Class possono essere prenotati per viaggiare a partire dal 15 aprile”.

“Al momento della prenotazione, i passeggeri hanno la possibilità di selezionare special Allegris seats in Business Class. Le prenotazioni dei Classic Seats rimangono gratuite e offrono tutti i vantaggi della nuova classe di viaggio. I passeggeri possono anche prenotare posti con maggiore comfort (la Business Class Suite, l’Extra Space Seat con maggiore spazio per le gambe, il Privacy Seat vicino al finestrino e l’Extra Long Bed con una superficie di appoggio di 2,20 metri) tramite seat reservation, con un costo aggiuntivo.

Da Francoforte, il Boeing 787-9 con Allegris volerà verso Austin, Rio de Janeiro, Bogotà, Città del Capo, Shanghai, Hyderabad e Hong Kong all’inizio del summer flight schedule. A giugno si aggiungeranno New York JFK e Los Angeles, seguiti da Delhi a luglio”, prosegue Lufthansa.

Jens Ritter, Chief Executive Officer of Lufthansa Airlines, afferma: “I nostri ospiti adorano Allegris. Oltre un milione di passeggeri hanno viaggiato nella nuova cabina dall’estate 2024. Siamo lieti di poter offrire a un numero significativamente maggiore di passeggeri questo prodotto di alta gamma per le prenotazioni da Francoforte a partire da oggi. Allegris è un’esperienza unica in tutte le classi. L’approvazione della maggior parte dei posti in Business Class sul Boeing 787-9 è un traguardo importante per Lufthansa e, soprattutto, un’ottima notizia per i nostri clienti”.

“Allegris vola a bordo del Boeing 787-9 da Francoforte dal 9 ottobre 2025. Otto nuovi aeromobili sono già arrivati a Francoforte e sono stati ordinati altri 21 Dreamliner. Lufthansa Airlines prevede di avere un totale di 29 Boeing 787-9 entro la fine del 2027″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)