Emirates e la Sydney Symphony Orchestra rinnovano la loro partnership di lunga data

Emirates ha rinnovato la sua partnership, che dura da 23 anni, con la Sydney Symphony Orchestra fino al 2028, rafforzando l’impegno condiviso nel connettere le persone attraverso musica, cultura ed esperienze di viaggio di livello mondiale.

“La rinnovata partnership con la Sydney Symphony Orchestra, la più longeva sponsorizzazione non sportiva di Emirates a livello globale, si basa su oltre due decenni di collaborazione e continuerà a offrire straordinarie performance musicali al pubblico australiano e mondiale.

Per celebrare il rinnovo della partnership con Emirates, un ensemble della Sydney Symphony Orchestra è sceso sulla pista di Sydney Airport per esibirsi di fronte all’ammiraglia A380 di Emirates. Il brano “Takeoff”, commissionato dalla Sydney Symphony Orchestra e composto da Jessica Wells in esclusiva per Emirates, rende omaggio all’iconico aereo. L’esibizione è un simbolo di come musica e aviazione condividano il potere di connettere culture e trascendere i confini.

Nell’ambito del rinnovato accordo, la Sydney Symphony Orchestra amplierà la sua presenza su ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, con una rotazione di esibizioni orchestrali, a cui si aggiungerà di recente The Planets. I contenuti consentiranno a milioni di passeggeri Emirates di sperimentare l’arte di una delle orchestre più importanti al mondo durante i viaggi sulla rete globale della compagnia aerea”, afferma Emirates.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia at Emirates, ha dichiarato: “Musica e viaggi si fondono nella loro capacità di ispirare, connettere e commuovere le persone. Siamo orgogliosi di rinnovare la nostra partnership con la Sydney Symphony Orchestra, un’istituzione culturale che rappresenta eccellenza, creatività e connessione globale. Questo nuovo capitolo della nostra collaborazione non solo rafforza il nostro sostegno alle arti in Australia, ma ci permette anche di condividere le straordinarie esibizioni dell’orchestra con milioni di passeggeri in tutto il mondo tramite ice”.

“Attraverso la rinnovata partnership, Emirates continuerà a supportare le esibizioni dal vivo, le iniziative digitali e il coinvolgimento del pubblico della Sydney Symphony Orchestra, offrendo al contempo esclusive ticketing and hospitality experiences e presentando opportunità di partnership in serie di concerti selezionate.

La Sydney Symphony Orchestra si esibisce ogni anno in più di 150 concerti per un pubblico di oltre 350.000 persone e raggiunge milioni di persone in tutto il mondo attraverso registrazioni e piattaforme digitali. La partnership con Emirates continua a svolgere un ruolo chiave nell’espansione di tale portata, garantendo che la musica classica rimanga accessibile al pubblico di tutto il mondo”, prosegue Emirates.

Craig Whitehead, Chief Executive Officer of the Sydney Symphony Orchestra, ha dichiarato: “Siamo lieti di proseguire la nostra partnership con Emirates, il cui supporto pluriennale ci ha permesso di condividere straordinarie esperienze musicali con il pubblico australiano, alla Sydney Opera House Concert Hall e non solo. Questo rinnovo celebra i nostri valori condivisi di eccellenza e innovazione e siamo particolarmente entusiasti di poter offrire al pubblico globale di Emirates un maggior numero di nostri spettacoli attraverso ice”.

“La partnership rientra nel più ampio impegno di Emirates a sostegno dell’arte e della cultura in Australia e nel mondo. Oltre al suo ampio portafoglio di sponsorizzazioni sportive, la compagnia aerea continua a investire in musica, letteratura, arti visive e istituzioni culturali che arricchiscono le comunità che serve”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)