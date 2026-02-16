L’aeroporto di Palermo aderisce alla XXII edizione di M’illumino di meno

L’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo aderisce alla ventiduesima edizione di “M’illumino di meno”, che lunedì 16 febbraio dedica la giornata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar Radio2 su Rai Radio2 con Rai Per la Sostenibilita – ESG.

“Gesap, la società di gestione dello scalo aereo palermitano, è impegnata in un vasto programma per la gestione della riduzioni delle emissioni di CO2 in ambito aeroportuale. L’aeroporto di Palermo è già certificato al “livello 3+ Neutrality” del programma internazionale Airport Carbon Accreditation (ACA), promosso da ACI Europe.

Grazie alla crescente produzione di energia da impianti fotovoltaici, lo scalo ha ridotto i consumi da fonti tradizionali. È inoltre previsto il potenziamento degli impianti, che entro il 2030 raggiungeranno una potenza complessiva di 2 MW, coprendo circa il 20% del fabbisogno elettrico aeroportuale.

Complessivamente, rispetto al 2018, le emissioni risultano in costante riduzione, con un taglio superiore a 800 tonnellate di CO2 e una diminuzione di oltre il 62% per passeggero a fine 2025. L’obiettivo rimane la riduzione del 75% delle emissioni entro il 2030 e il raggiungimento del Net Zero entro il 2050.

Il percorso di decarbonizzazione si è tradotto anche in ulteriori interventi strutturali: il 27% delle piazzole di sosta aeromobili è già dotato di sistemi di alimentazione elettrica a terra (Pca/400Hz), con un piano di investimenti pari a 7 milioni di euro finalizzato alla completa estensione del sistema entro il 2027. La flotta aziendale è oggi composta per il 27% da mezzi elettrici o ibridi, con l’obiettivo di azzerarne le emissioni entro il 2035. Nel 2025 lo scalo ha inoltre avviato la fornitura di Sustainable Aviation Fuel (SAF), in linea con l’evoluzione del settore”, afferma Gesap.

“L’adesione a M’illumino di meno è un segnale coerente con una strategia industriale che pone la sostenibilità al centro dello sviluppo dell’aeroporto di Palermo”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap. “Non si tratta di un gesto simbolico, ma del risultato di investimenti concreti e misurabili su efficienza energetica, riduzione delle emissioni e fonti rinnovabili, già riconosciuti a livello internazionale. La sostenibilità è per noi una leva di competitività e innovazione, oltre che una responsabilità verso il territorio. Continueremo su questa traiettoria, coinvolgendo passeggeri, lavoratori e partner, per contribuire in modo strutturale alla transizione ecologica del trasporto aereo e alla creazione di valore nel lungo periodo”.

“Lunedì 16 febbraio, in aeroporto saranno organizzate una serie di iniziative per sensibilizzare i passeggeri e gli operatori aeroportuali sul tema del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. In particolare, in un’area verde adiacente al centro direzionale Gesap saranno piantati alberi di agrumi, preludio di progetto di riqualificazione delle aree a verde aeroportuali; sarà avviata un’indagine sulle abitudini di mobilità dei lavoratori all’intero del sedime aeroportuale, a integrazione del piano spostamenti casa-lavoro già adottato per i dipendenti Gesap, con l’obiettivo di individuare ulteriori soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale legato agli spostamenti quotidiani. Si svolgerà inoltre una sessione formativa per il personale aeroportuale a cura del laboratorio mobilità e trasporti del Politecnico di Milano, sul tema delle emissioni di CO2 connesse alla produzione di energia elettrica. Per l’occasione, all’interno del terminal passeggeri, come gesto simbolico di risparmio energetico, in alcuni momenti della giornata sarà ridotta l’illuminazione in alcune aree”, conclude Gesap.

