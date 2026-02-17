BPFS espande la sua Tecnam Fleet

Tecnam annuncia un significativa fleet expansion per la Barbers Point Flight School (BPFS), prestigiosa scuola di volo con sede a Oahu, Hawaii.

“Già operativa con due Tecnam P2010, BPFS sta ampliando la sua flotta con due P-Mentor (la cui consegna è prevista per il primo trimestre del 2026) e il P2006T NG Sport (la cui consegna è prevista per l’inizio del 2027). Questa mossa strategica consolida l’impegno della scuola nel fornire le piattaforme di addestramento più avanzate disponibili.

Dopo il lancio ufficiale del P2006T NG negli Stati Uniti, che ha immediatamente suscitato un enorme interesse sia da parte delle Flight Training Organization (FTO) che dei clienti privati alla ricerca della next generation per multi-engine efficiency, Barbers Point ha agito con decisione per assicurarsi la prima posizione, diventando l’US Launch Customer per il Tecnam P2006T NG Sport.

Operante presso il John Rodgers Airfield dal 2010, la Barbers Point Flight School si è affermata come un pilastro dell’aviation training nel Pacifico. Con circa 140 studenti attivi e una lista d’attesa di 91, la scuola gestisce un’elevata domanda, avendo graduato quasi 200 studenti con superamento dei FAA practical test dal 2022. Per soddisfare questa domanda e contrastare al contempo gli elevati costi variabili delle operazioni nel Pacifico, Barbers Point Flight School sta rafforzando la sua dipendenza dalla flotta moderna ed efficiente di Tecnam“, afferma Tecnam.

Reginald Perry, Principal of Barbers Point Flight School, ha sottolineato la decisione di trasferire la flotta a Tecnam: “Io e la mia famiglia siamo stati due volte presso lo stabilimento Tecnam in Italia e siamo rimasti colpiti dal Tecnam Museum e dalla lunga storia di innovazione e crescita della famiglia Pascale. L’approccio pionieristico di Tecnam è ammirevole e innovativo in un momento in cui nulla è cambiato per alcuni produttori. I full-IFR P-Mentor e P2006T NG non sono solo piattaforme convenienti, ma anche stimolanti e persino accattivanti. Non vediamo l’ora di consolidare la nostra alleanza con Tecnam negli anni a venire. La Barbers Point Flight School, alle Hawaii, punta tutto su Tecnam”.

“L’aggiunta del P-Mentor consente a BPFS di offrire un IFR training moderno su una piattaforma conveniente, mentre il P2006T NG Sport garantisce una transizione fluida ai multi-engine ratings utilizzando il twin-engine aircraft più efficiente della sua categoria”, prosegue Tecnam.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha commentato la partnership: “Siamo incredibilmente orgogliosi di supportare Reginald Perry e il team della Barbers Point Flight School. Operare sull’Oceano Pacifico richiede un livello di sicurezza e affidabilità senza compromessi, ed è un onore che BPFS abbia scelto Tecnam per soddisfare questi rigorosi standard. Integrando il P-Mentor e il P2006T NG Sport, Barbers Point non solo ottimizza i costi operativi, ma fornisce anche ai propri studenti le piattaforme di addestramento più avanzate, sicure e stimolanti oggi disponibili. Diamo loro il benvenuto nella famiglia Tecnam e non vediamo l’ora di vedere i nostri velivoli volare sopra le splendide isole Hawaii”.

“Questo ordine sottolinea la crescente presenza di Tecnam nell’US flight training market, offrendo soluzioni che bilanciano sostenibilità ambientale, efficienza economica e caratteristiche di volo superiori”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)