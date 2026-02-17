News Brevi – 17.02.2026

KM MALTA AIRLINES SVELA L’OPERATIVO ESTIVO 2026 – KM Malta Airlines presenta il suo più ampio operativo estivo di sempre, con 7.948 voli, 19 rotte, una media di 262 voli settimanali, 1,34 milioni di posti e un nuovo collegamento per Tel Aviv, pensato per rafforzare la connettività in tutta Europa e oltre. “L’utilizzo della flotta raggiungerà una media di 12 ore al giorno durante la stagione estiva di punta, a testimonianza di operazioni efficienti e ottimizzate per massimizzare la capacità mantenendo al contempo elevati standard di servizio. L’ampliamento dell’operativo rafforzerà la connettività di Malta con i principali mercati europei, tra cui Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Spagna, Svizzera, Repubblica Ceca, Belgio e Turchia, oltre a consolidare i collegamenti con Israele grazie al nuovo servizio per Tel Aviv. Il collegamento bisettimanale per Tel Aviv partirà il 27 maggio 2026, nei giorni di mercoledì e domenica. Il servizio aggiuntivo per Bruxelles opererà il martedì mattina. I servizi estivi ripristinati verso Catania offriranno maggiore flessibilità ai viaggiatori nel Mediterraneo centrale. Il volo supplementare del giovedì pomeriggio verso Londra Gatwick porterà a 23 le frequenze settimanali sulla capitale britannica. Durante l’estate 2026, KM Malta Airlines manterrà frequenze solide nei suoi mercati principali, garantendo un accesso agevole ai maggiori hub europei e una connettività globale tramite le compagnie partner verso Nord America, Medio Oriente, Africa e Asia. Londra, Monaco, Parigi e Roma avranno due voli al giorno da e per Malta, a supporto delle crescenti connessioni con i partner in codeshare”, afferma KM Malta Airlines. “Il nostro operativo Summer 2026 rappresenta un passo significativo nel rafforzare la connettività aerea di Malta. Con quasi 8.000 voli, 1,34 milioni di posti e 19 rotte, non stiamo solo ampliando la capacità, ma stiamo investendo strategicamente nei mercati più importanti per il turismo, il business e le comunità maltesi all’estero. Combinando servizi diretti point-to-point con accesso ai principali hub europei, offriamo un numero importante di posti in connessione”, ha affermato David Curmi, Executive Chairma di KM Malta Airlines. “Il programma estivo 2026 della compagnia è stato sviluppato per soddisfare una forte domanda in tutti i mercati, sostenendo al contempo il posizionamento di Malta come destinazione mediterranea di primo piano. I voli sono disponibili per la prenotazione su kmmaltairlines.com e presso i partner di viaggio autorizzati in tutti i mercati”, conclude KM Malta Airlines.

ESERCITAZIONE DI EMERGENZA ALL’AEROPORTO DI CUNEO – Si è svolta questa mattina presso l’Aeroporto di Cuneo un’esercitazione di emergenza aeroportuale su scala totale per testare le procedure previste dal Piano di Emergenza in caso di incidente aereo all’interno dello scalo. Lo scenario simulato ha riguardato l’uscita di pista di un aeromobile con una cinquantina di persone a bordo, richiedendo l’attivazione immediata del dispositivo di soccorso e il coordinamento di tutte le strutture coinvolte. Attraverso l’esercitazione di emergenza, il personale aeroportuale e tutti gli enti coinvolti hanno avuto la possibilità di accrescere la familiarità con le procedure previste e di verificare, in un contesto simulato, l’efficacia delle misure predisposte. Un contributo essenziale è stato fornito dalle professionalità dei Vigili del Fuoco, dell’Emergenza Sanitaria Territoriale 118 – Cuneo di Azienda Sanitaria Zero Piemonte, dai volontari della Croce Rossa Italiana, della Confraternita della Misericordia di Cuneo e dell’associazione ATC CN2, che hanno preso parte attivamente alla simulazione, insieme a ENAC – Direzione Territoriale Nord Ovest, ENAV, Prefettura, Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Protezione Civile, I-Sec, Aviation Services, MaxiEmergenza 118 ASL CN1, Spazio Medico Lilium e alle Polizie Locali dei Comuni di Fossano e Savigliano, ai quali la società di gestione esprime il proprio ringraziamento per la collaborazione e la disponibilità.

AIR CANADA ESPANDE LA SUA PRESENZA IN MESSICO – Air Canada informa: “Air Canada ha annunciato l’espansione strategica del suo programma estivo verso il Messico, con il 18% di capacità in più rispetto all’estate scorsa. Mentre Canada e Messico stanno rafforzando i legami, la compagnia aerea sta ulteriormente rafforzando il suo programma verso il Messico per supportare la crescita dei viaggi. Tra i punti salienti della crescita della rete messicana di Air Canada figurano l’aggiunta di nuovi voli annuali da Montréal a Guadalajara, nonché l’aumento delle frequenze per Cancún, Monterrey, Città del Messico e Puerto Vallarta, quattro destinazioni molto richieste sia dai viaggiatori canadesi che internazionali. I voli sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com”. “Continuiamo ad espandere la vasta e diversificata rete globale di Air Canada, migliorando la connettività tra i nostri hub e le città in tutto il Messico. Dal 1954 il Messico è una parte importante della nostra rete globale e, quest’estate, la capacità aggiuntiva di Air Canada rafforzerà ulteriormente i legami turistici e commerciali di lunga data tra i nostri due Paesi. Sfruttando la crescente passenger and cargo demand, offriremo nuovi voli tra Montréal e Guadalajara tutto l’anno e aumenteremo la capacità verso altre destinazioni ambite in tutto il Paese”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, and President of Cargo at Air Canada. “I viaggi aerei facilitano il turismo, il commercio e la connettività, e il Messico fa parte della più ampia strategia di Air Canada per l’America Latina, volta a consentire passenger and cargo connections rapide e convenienti attraverso i nostri gateway canadesi, che si estendono al nostro completo network. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti e ai membri Aeroplan opportunità interessanti per viaggiare e spedire merci da quasi ogni parte del mondo verso il Messico”. “Mentre le aziende canadesi cercano di diversificare gli scambi e costruire nuove partnership, i collegamenti diretti sono importanti”, ha affermato Candace Laing, President and CEO of the Canadian Chamber of Commerce. “La nuova rotta diretta di Air Canada e l’ampliamento della capacità su una serie di altre rotte per l’estate 2026 renderanno più facile per leader aziendali, imprenditori, turisti e investitori approfondire le relazioni e cogliere opportunità tra le nostre economie in crescita. Una connettività più forte contribuisce a trasformare l’ambizione in risultati economici concreti per le comunità di entrambi i Paesi”. “I voli Air Canada per il Messico offrono cabine premium ed economy, birra, vino, snack canadesi premium gratuiti e un pluripremiato intrattenimento di bordo gratuito per tutti i clienti, oltre a Wi-Fi veloce e gratuito per tutti gli Aeroplan members. Air Canada volò per la prima volta in Messico nel 1954, quando i voli erano diretti da Montréal e Toronto a Tampa e Città del Messico. Oggi Air Canada collega Canada e Messico tutto l’anno, aumentando a 30 i voli diretti da otto città canadesi a 11 destinazioni in Messico durante l’alta stagione invernale. Oltre ai voli diretti tra Canada e Messico, Air Canada collega comodamente il Messico a livello globale con l’Europa e l’Asia attraverso i suoi hub di Montréal, Toronto e Vancouver. Per l’estate 2026 Air Canada prevede di operare dieci voli giornalieri dai suoi tre hub globali verso 5 destinazioni in Messico, per un totale di 1.700 posti al giorno solo andata e un aumento del 18% della capacità di posti rispetto all’estate 2025”, conclude Air Canada.

ETIHAD AIRWAYS NOMINA IL CAPTAIN KHALID AL ALI COME SENIOR VICE PRESIDENT AEROPOLITICAL, INTERNATIONAL AND GOVERNMENT AFFAIRS – Etihad Airways ha annunciato oggi la nomina del Captain Khalid Humaid Al Ali come Senior Vice President Aeropolitical, International and Government Affairs. “Rispondendo alla Dott.ssa Nadia Bastaki, Chief People, Government and Corporate Affairs Officer, il Captain Al Ali entra in Etihad provenendo dalla UAE General Civil Aviation Authority (GCAA), dove ha ricoperto il ruolo di Senior Director of the Air Transport Department dal 2013 al 2025. In questo ruolo, è stato responsabile dello sviluppo e della direzione della national air transport strategy, guidando bilateral and multilateral air services agreement negotiations e fornendo policy advisory support all’UAE Federal Government su questioni relative all’aviazione. Illustre cittadino degli Emirati Arabi Uniti con una carriera di oltre 40 anni nel settore dell’aviazione, il Captain Al Ali offre una combinazione distintiva di competenza operativa di volo ed esperienza di alto livello in ambito normativo e diplomatico. Possiede una Airline Transport Pilot License (ATPL), ha accumulato oltre 12.000 ore di volo e ha ricoperto diversi ruoli di leadership nel settore dell’aviazione”, afferma Etihad. “Nel suo nuovo ruolo, il Capitain Al Ali supervisionerà la government affairs strategy di Etihad, gestirà i rapporti con le autorità aeronautiche e gli stakeholder governativi in tutto il mondo e guiderà l’aeropolitical agenda della compagnia aerea a supporto dell’espansione della rete e dello sviluppo delle rotte”, prosegue Etihad. “Il Captain Al Ali ha conseguito un Bachelor’s degree in Aviation Science, un Bachelor’s degree in Legge, un Judicial Expertise Diploma presso il Dubai Judicial Institute, un Arbitration e diversi diplomi in Arbitration and International Relations. È inoltre un esperto legale in materia di aviazione nominato presso i tribunali degli Emirati Arabi Uniti, avendo contribuito alla risoluzione di oltre 50 casi relativi al settore aeronautico”, conclude Etihad.

AEROPORTO DI PALERMO: NUOVE WORK AREA IN ZONA PARTENZE – Gesap informa: “L’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo continua il suo percorso di crescita come infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo economico del territorio. Sono operative da oggi le nuove work area multifunzionali, situate nella zona partenze al terzo livello dell’aerostazione, passati i controlli di sicurezza, nei pressi del gate A18 e prima della zona controlli passaporti. Le due aree sono dotate complessivamente di 20 postazioni di lavoro individuali, di cui due accessibili alle persone con disabilità e sono pensate per garantire comfort, funzionalità e connettività ai passeggeri in attesa dell’imbarco. Ogni postazione è attrezzata con prese elettriche e Usb, punti di ricarica per dispositivi mobili, sedute ergonomiche, illuminazione Led dedicata e connessione wi-fi potenziata. Questi spazi rappresentano un’ulteriore accelerazione nell’evoluzione dell’aeroporto come hub moderno che in particolare negli ultimi mesi sta rendendo più accogliente e pienamente orientato alla qualità dell’esperienza passeggero. L’iniziativa rientra nella più ampia strategia di Gesap, società di gestione dello scalo, volta a rafforzare la competitività dell’aeroporto attraverso investimenti mirati in innovazione, accessibilità e potenziamento dei servizi”. “Con l’apertura delle nuove work area e con le ulteriori inaugurazioni previste nei prossimi mesi, stiamo proseguendo con decisione nel percorso di evoluzione dell’aeroporto”, dice Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. “Grazie agli interventi messi in campo, abbiamo superato la soglia dei 9,2 milioni di passeggeri e contiamo di avvicinarci ai 10 milioni nel prossimo anno consolidando la nostra posizione come asset strategico nel Mediterraneo. Il nostro obiettivo è chiaro: rendere lo scalo sempre più competitivo, sostenibile e integrato con il territorio. L’investimento infrastrutturale è parte di una visione sistemica che guarda non solo all’efficienza operativa, ma al valore aggiunto che possiamo generare per l’intero ecosistema regionale”. “Dopo la recente apertura del nuovo parcheggio P4 adiacente all’aerostazione, con 62 posti auto aggiuntivi, il piano di sviluppo dello scalo prevede la consegna della nuova area cargo di circa mille metri quadrati, operativa da aprile, in prossimità della vecchia aerostazione; le aperture a fine giugno della Prima Vista Lounge di 400 metri quadrati (Aviapartner) e del ristorante Planeta Amore (Autogrill, 380 metri quadrati), in area air side; l’ampliamento del parcheggio P2, con 232 nuovi stalli, la cui realizzazione sarà completata entro agosto. Questi interventi si inseriscono in una visione integrata di sviluppo dell’aeroporto come volano di connettività, turismo e crescita economica, pienamente coerente con la missione statutaria di Gesap e con le esigenze di un sistema aeroportuale in continua evoluzione”, conclude Gesap.

RYANAIR DIMOSTRA L’EFFICIENZA DEL CABIN CREW TRAINING, CON UN TASSO DI SUCCESSO DEL 100% NELLA NUOVA BASE DI TIRANA, COMPLETA DI 4 VELIVOLI – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato che i primi 35 dei 70 nuovi cabin crew che si uniranno alla compagnia aerea nella sua nuova base di Tirana, dotata di 4 velivoli, a partire da fine marzo, hanno superato la formazione con un tasso di successo del 100%. Ciò dimostra l’efficacia del cabin crew training di Ryanair, condotto dagli istruttori esperti della compagnia aerea, nonché la dedizione e l’elevata professionalità dei tirocinanti. Quest’estate, Ryanair opererà 43 rotte da/per Tirana, tra cui 20 nuove rotte come Alghero, Baden-Baden, Eindhoven, Genova, Memmingen, Parma e Breslavia, con una crescita del traffico del 50% e 4 milioni di passeggeri nel 2026. Nei prossimi 5 anni Ryanair continuerà a investire e crescere in Albania, con un investimento di 600 milioni di dollari e fino a 6 milioni di passeggeri all’anno a Tirana, operando oltre 60 rotte e creando oltre 4.000 posti di lavoro entro il 2030, a condizione che il governo albanese continui con la sua zero aviation tax policy e che l’aeroporto di Tirana mantenga bassi i suoi costi di accesso attraverso programmi di incentivi alla crescita, per stimolare una rapida crescita del traffico e del turismo a Tirana”. Michael O’Leary di Ryanair ha dichiarato: “Questi risultati dei nostri primi 35 tirocinanti – un tasso di successo del 100% – dimostrano lo straordinario talento e l’etica del lavoro che abbiamo trovato in Albania. Rappresentano solo la prima metà dei 70 nuovi cabin crew che siamo orgogliosi di accogliere nella nostra nuova base di Tirana, dotata di 4 aeromobili, quest’anno. Mentre l’Albania mantiene la sua low-cost, pro-growth aviation policy, Ryanair continuerà a investire, portando più aeromobili, più rotte, più visitatori e più posti di lavoro ben retribuiti a Tirana. Questo è solo l’inizio di una partnership a lungo termine che trasformerà il trasporto aereo e il turismo in tutta l’Albania”.

L’ICAO PRESENTA IL PRIMO GRUPPO DI GLOBAL AMBASSADORS AND CHAMPOIONS – L’ICAO informa: “L’International Civil Aviation Organization (ICAO) ha designato il suo primo gruppo di Ambassadors and Champions nell’ambito dell’ICAO Global Ambassadors Programme. Questi illustri leader ed esperti dell’aviazione contribuiranno a sensibilizzare l’opinione pubblica sul settore e a ispirare la prossima generazione a entrare a far parte dell’aviazione, un campo di opportunità, innovazione e impatto globale. Gli ICAO Global Ambassadors and Champions lavorano nei rispettivi paesi e regioni per promuovere il ruolo dell’aviazione nel connettere le comunità e promuovere lo sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Attraverso interventi e attività di sensibilizzazione a livello comunitario e digitale, i Global Ambassadors presenteranno l’aviazione a un vasto pubblico e illustreranno le diverse opportunità di carriera che il settore offre. Gli ICAO Champions guideranno il dialogo strategico su talent development and workforce strategies, ispirando azioni volte a politiche che supportino un settore dell’aviazione più inclusivo e resiliente. Questo programma supporta la visione dell’ICAO per il futuro dell’aviazione civile internazionale ed è in linea con le priorità del suo Strategic Plan, tra cui l’attrazione di nuovi talenti e la promozione di un safe, secure, and sustainable air transport system per tutti”. Per l’Italia, gli ICAO Global Ambassadors nominati sono Ms. Arianna Ciani e Ms. Ornella Macina. Gli ICAO Champions sono: Lt. Col. (Ret’d) Egbert Field (Guyana) per la ICAO South American (SAM) Region; Ms. Ana Vieira da Mata (Portugal) per la ICAO European and North Atlantic (EUR/NAT) Region; Mr. Rayhan Wanniappa (Sri Lanka) per la ICAO Asia and Pacific (APAC) Region.

SAS: LE OLIMPIADI INVERNALI RENDONO MILANO UNA DELLE METE PREFERITE PER I DANESI PER LE VACANZE INVERNALI – SAS informa: “I nuovi dati di SAS dipingono le preferenze riguardo il desiderio di viaggiare dei danesi, che spazia ampiamente dal sole del sud alle città europee fino alle classiche località sciistiche. Malaga e Londra sono ancora tra le destinazioni più popolari, mentre la città ospitante le Olimpiadi invernali, Milano, ha fatto un balzo in avanti in cima alla lista delle destinazioni preferite dai danesi per le vacanze invernali. Allo stesso tempo, le destinazioni invernali e sciistiche sono generalmente salite. Zurigo, Ginevra e Salisburgo hanno registrato un numero maggiore di viaggiatori danesi rispetto allo scorso anno, e anche Sälen, in Svezia, sta registrando un aumento della domanda. Sulle rotte intercontinentali, Bangkok mantiene la sua posizione di destinazione turistica più popolare per i danesi durante le vacanze invernali. Il desiderio generale di viaggiare si riflette anche nel traffico via Copenhagen. Durante il periodo delle vacanze invernali, SAS effettua oltre 3.300 operazioni di volo, corrispondenti a oltre 480.000 posti”. “I progressi di Milano dimostrano quanto rapidamente gli eventi internazionali possano influenzare i modelli di viaggio. Allo stesso tempo, Malaga e Londra confermano che le scelte invernali classiche sono ancora forti. È proprio la tensione tra tradizione e attualità che caratterizza le vacanze invernali, e siamo orgogliosi di poterla soddisfare”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS.

LE DESTINAZIONI SPAGNOLE E MILANO IN CIMA ALLE PREFERENZE DEGLI SVEDESI PER LE VACANZE SPORTIVE NEL 2026 – SAS informa: “Le statistiche di prenotazione di SAS per le vacanze sportive del 2026 mostrano che le destinazioni spagnole sono ancora una volta in cima alla classifica, insieme a Milano, che quest’anno è al centro dell’attenzione in quanto città ospitante delle Olimpiadi invernali. L’interesse per Roma, Atene e Bologna è in aumento significativo, mentre le Alpi continuano ad attrarre molti viaggiatori svedesi. Anche Zurigo e Ginevra rimangono ottime opzioni per i viaggiatori che desiderano visitare le Alpi. Durante il periodo delle vacanze sportive, SAS opera quasi 2.200 voli – tra arrivi e partenze – da e per Stoccolma, corrispondenti a poco più di 312.000 posti. Questo offre ai viaggiatori un’ampia e flessibile gamma di opzioni”. “Gli svedesi combinano sole, cultura e avventure invernali in un modo che rende la vacanza sportiva uno dei periodi di viaggio più dinamici dell’anno. Grazie a una maggiore puntualità e a un programma invernale più ricco, non da ultimo grazie al crescente interesse per la città olimpica di Milano, possiamo offrire sia viaggi di fine settimana senza intoppi che vacanze più lunghe verso alcune delle destinazioni più ambite d’Europa”, afferma Henrik Winell, Vice President Network, SAS.

SAS: CRESCE L’INTERESSE VERSO MILANO PER I NORVEGESI – SAS informa: “I nuovi dati di SAS per le vacanze invernali 2026 mostrano che Alicante e Las Palmas sono ancora tra le mete preferite dai norvegesi, mentre l’interesse per Milano, con le Olimpiadi, è aumentato notevolmente. Anche Monaco e Praga stanno crescendo in modo significativo, mentre Bangkok e Miami sono tra le scelte a lungo raggio più popolari. Il numero di passeggeri di SAS per le vacanze invernali 2026 mostra un netto spostamento verso sole e metropoli, mentre l’interesse per le Alpi è in forte crescita. I norvegesi cercano sempre più viaggi combinati: sole, cultura e attività invernali. Milano si distingue anche come una delle mete più ambite di quest’anno, soprattutto grazie al ruolo della città come sede delle Olimpiadi invernali. È chiaro che molti desiderano vivere da vicino l’atmosfera della città olimpica. Durante il periodo delle vacanze invernali, SAS opera poco meno di 1.900 voli da e per l’aeroporto di Oslo, corrispondenti a oltre 300.000 posti”.

RYANAIR ACCOGLIE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI DUBLINO CONTRO UN PASSEGGERO MOLESTO – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore la decisione del Tribunale Circondariale di Dublino, che ha condannato un uomo a pagare un risarcimento di 15.000€ dopo che ha costretto oltre 160 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio a deviare il volo su Porto, aggredendo passeggeri e membri dell’equipaggio a bordo di un volo Ryanair da Dublino a Lanzarote. Ryanair si impegna a garantire che tutti i passeggeri e i membri dell’equipaggio viaggino in un ambiente confortevole, libero da interruzioni inutili causate da un’esigua minoranza di passeggeri indisciplinati. Ryanair ha una rigorosa politica di tolleranza zero nei confronti della cattiva condotta dei passeggeri e continuerà a intraprendere azioni decisive per contrastare comportamenti molesti sugli aeromobili a beneficio della stragrande maggioranza dei passeggeri, che non creano alcun problema”. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Questa sentenza conferma le gravi conseguenze per i passeggeri che tengono comportamenti inadeguati, comprese interdizioni di viaggio e multe, secondo la politica di tolleranza zero di Ryanair. Auspichiamo che questa decisione contribuisca a scoraggiare ulteriormente comportamenti irriverenti durante i voli, permettendo a passeggeri ed equipaggio di viaggiare senza dover affrontare tali comportamenti riprovevoli”.

F-35: DUE VARIANTI PER UN’UNICA MISSIONE – F-35 informa: “L’F-35A e l’F-35B offrono la stessa potenza di quinta generazione, ma la applicano in modi molto diversi. Uno è ottimizzato per le piste. L’altro è progettato per operare dove non esistono aeroporti. Entrambi i jet condividono la stessa capacità stealth, gli stessi sensori e la stessa networked combat capability. Ciò significa che i piloti ottengono la stessa situational awareness e la stessa data fusion, indipendentemente dal luogo di decollo. L’F-35A massimizza performance ed efficienza per controllare i cieli da established bases. L’F-35B arriva dove altri non possono, mantenendo l’airpower quando le infrastrutture sono limitate. La forza dell’F-35 risiede nella sua flessibilità. Diverse varianti, un’unica connected force e una missione condivisa”.

RAYTHEON ACCELERERA’ LA FORNITURA DOMESTICA DI MATERIALI CRITICI PER COMMERCIAL AND DEFENSE APPLICATIONS – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto dall’Air Force Research Laboratory per sviluppare una domestic production capability per thin film lithium niobate (TFLN) wafers, un materiale essenziale per comunicazioni sicure ad alta velocità e sistemi di rilevamento avanzati. Il TFLN è utilizzato nella fotonica di nuova generazione per numerose applicazioni di difesa e in un’ampia gamma di applicazioni commerciali, tra cui tecnologie di intelligenza artificiale e informatica, data center e telecomunicazioni”. “L’accesso globale al TFLN è diventato sempre più limitato, con il consolidamento dell’offerta che rende le aziende statunitensi vulnerabili alle interruzioni internazionali”, ha affermato Colin Whelan, president of Advanced Technology at Raytheon. “Grazie a questo impegno, Raytheon creerà un fornitore statunitense indipendente di TFLN di nuova generazione, creando una fonte aperta e di terze parti in grado di servire un’ampia gamma di clienti nei settori della difesa e commerciale”. “In base al contratto, l’Advanced Technology team di Raytheon sfrutterà la propria esperienza in ion slicing per assistere la US-based company G&H nello sviluppo del processo di produzione di wafer TFLN di alta qualità. Una volta definito il processo, la produzione passerà a G&H all’inizio del 2026, che produrrà i wafer TFLN con una low-rate initial production. Raytheon e G&H continueranno a collaborare strettamente per garantire il successo del trasferimento tecnologico e la preparazione alla produzione”, conclude Raytheon.