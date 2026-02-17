Collins Aerospace nominata Crystal Cabin Award finalist per la SkyNook suite

Collins Aerospace, un’azienda RTX, è stata nominata finalista del Crystal Cabin Award 2026 per la sua SkyNook suite.
“Il Crystal Cabin Award è un riconoscimento internazionale che premia l’innovazione, l’eccellenza e la creatività nel design degli interni delle cabine degli aerei, migliorando l’esperienza di viaggio.
Finalista nella Passenger Comfort category, la SkyNook suite è un semi-private retreat situato nella parte posteriore di un aeromobile widebody. La suite trasforma uno spazio spesso sottoutilizzato in una elevated area in grado di ospitare famiglie, viaggiatori con animali di servizio o animali domestici, persone con sensibilità sensoriali o chi viaggia con un oggetto fragile e ingombrante che non può essere imbarcato”, afferma Collins Aerospace.
“Le widebody fuselages si assottigliano verso l’interno verso la parte posteriore dell’aereo, riducendo spesso la standard triple economy row a una fila doppia, lasciando spazio inutilizzato tra la parete laterale e il sedile. La soluzione SkyNook di Collins utilizza una custom convertible console per trasformare questo spazio, fissando in sicurezza un car seat, una culla, un pet carrier o un animale di servizio per tutta la durata del volo.
La suite include un deployable privacy divider, che attutisce il rumore in cabina e fornisce una barriera visiva dal corridoio, dalle code ai lavatory e dal traffico nel galley. Gli utenti possono godere di maggiore privacy per nutrire e calmare i bambini piccoli, ridurre al minimo i disagi per gli altri passeggeri o semplicemente rilassarsi in un ambiente più tranquillo”, prosegue Collins Aerospace.
“I vincitori del Crystal Cabin Award saranno annunciati durante una cerimonia il 14 aprile 2026, nell’ambito di Aircraft Interiors Expo“, conclude Collins Aerospace.
(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace)