flydubai firma un protocollo d’intesa con la Emirates Aviation University per il lancio del Flight Dispatcher Cadet Programme

flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai, ha firmato un protocollo d’intesa (MoU) con la Emirates Aviation University per collaborare al lancio del Flight Dispatcher Cadet Programme, segnando un’importante iniziativa nell’impegno a lungo termine della compagnia aerea per lo sviluppo delle competenze aeronautiche interne e l’ulteriore sviluppo della sua forza lavoro nazionale.

“Il protocollo d’intesa è stato firmato da Nasser Binkherbash, Senior Vice President of Human Resources at flydubai, e dal Professor Ahmad Al Ali, Vice Chancellor of Emirates Aviation University. Hamad Obaidalla, Chief Commercial Officer at flydubai, e Mick Hills, Chief Operations Officer at flydubai, hanno partecipato alla cerimonia. L’accordo segna il primo passo verso il lancio del programma nel luglio 2026, rivolto ai cittadini emiratini.

Grazie a questa partnership, i candidati frequenteranno il Flight Dispatcher Initial Course (FDIC) presso l’Emirates Aviation University di Dubai. L’FDIC è un 10-week, UAE General Civil Aviation Authority (GCAA) approved programme (CAR Part II), progettato per preparare i cadetti al conseguimento della licenza di Flight Dispatcher. Il corso fornisce ai tirocinanti conoscenze tecniche e operative essenziali, tra cui diritto aeronautico, meteorologia, navigazione, performance degli aeromobili, peso e bilanciamento, fattori umani e pianificazione del volo, ponendo l’accento sulla stretta collaborazione con i piloti per garantire operazioni sicure ed efficienti.

Questo programma rappresenta un investimento strategico nella futura forza lavoro di flydubai e un fattore chiave per l’ecosistema formativo della compagnia aerea. Creando un percorso di sviluppo professionale strutturato per i cittadini emiratini senza alcuna precedente esperienza nel settore aeronautico, l’iniziativa amplia l’accesso a ruoli aeronautici altamente qualificati e rafforza la formazione di futuri professionisti nelle operazioni di volo”, afferma Emirates.

Nasser Binkherbash, Senior Vice President of Human Resources at flydubai, ha aggiunto: “Sviluppare i talenti nazionali e investire nelle nostre persone è fondamentale per la strategia di crescita di flydubai. Questo programma non solo supporta la nostra formazione interna e la pianificazione della successione, ma contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo nazionale creando opportunità di lavoro significative e costruendo un bacino sostenibile di futuri professionisti dell’aviazione, tra cui flight dispatcher, ingegneri e piloti”.

“La collaborazione rafforza inoltre l’impegno di flydubai nell’ampliare le proprie competenze interne, coltivando i talenti fin dalle prime fasi della loro carriera, garantendo l’efficienza operativa, mentre la compagnia aerea continua a espandere la propria rete e la propria flotta”, prosegue Emirates.

Il Professor Ahmad Al Ali, Vice-Chancellor of Emirates Aviation University, ha dichiarato: “L’Emirates Aviation University vanta una profonda esperienza nello sviluppo e nell’erogazione di corsi di formazione mirati e di impatto per il settore dell’aviazione. In oltre trent’anni, abbiamo contribuito a costruire un solido bacino di talenti e a plasmare le competenze per l’ecosistema dell’aviazione. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa volta a coltivare i talenti emiratini, sfruttando la nostra competenza formativa in tutte le principali discipline aeronautiche per offrire un programma di formazione mirato”.

“Al completamento con successo del programma e al superamento degli esami scritti, orali e pratici richiesti, i graduati riceveranno un Certificate of Course Completion, che li preparerà per il conseguimento della flight dispatcher licence e per una carriera a lungo termine nel settore dell’aviazione.

Grazie alla collaborazione con Emirates Aviation University, flydubai continua a svolgere un ruolo attivo nel supportare il più ampio programma di sviluppo del capitale umano degli Emirati Arabi Uniti, promuovendo competenze specialistiche e contribuendo a creare una forza lavoro aeronautica resiliente e pronta per il futuro, che include l’Ab Initio Pilot Training (MPL) programme della compagnia aerea, l’Aircraft Maintenance and Engineering Apprenticeship e un’ampia gamma di opportunità di tirocinio. Queste iniziative rafforzeranno i piani strategici della compagnia aerea e creeranno interessanti percorsi di carriera per i talenti locali qualificati”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)