Iberia offre un programma record verso gli Stati Uniti e il Canada quest’estate

Iberia ha progettato il suo programma di voli più ampio di sempre negli Stati Uniti e in Canada per la stagione estiva, che inizierà il 29 marzo. La compagnia aerea offrirà ai suoi clienti 1.280.254 posti in questi mercati, il 19,02% in più rispetto all’estate scorsa, e opererà fino a 166 voli settimanali, rispetto ai 144 della stagione precedente, con un aumento del 15% delle frequenze.

“Questa crescita rientra nello sviluppo del ‘Plan de Vuelo 2030’, che continua a guidare l’espansione della compagnia attraverso l’aggiunta di nuovi aeromobili e l’apertura di destinazioni strategiche. Negli ultimi mesi Iberia ha ricevuto sei nuovi Airbus A321XLR, un modello a lungo raggio che le ha permesso di rafforzare le sue operazioni in Nord America e di espandere la capacità nei mercati chiave. Grazie a questo sviluppo, la compagnia sta espandendo la sua presenza in Nord America con l’apertura di Toronto, l’aggiunta di un nuovo volo giornaliero per Newark e il primo servizio estivo completo per Orlando“, afferma Iberia.

“Negli Stati Uniti, Iberia opererà un’ampia rete di destinazioni con un significativo aumento della capacità, offrendo il 15,81% di posti in più, fino a 1.245.678.

Anche New York sta rafforzando la sua connettività con l’aggiunta di un nuovo volo giornaliero per l’aeroporto di Newark Liberty, in aggiunta ai due voli esistenti per JFK. Con questo, Iberia offrirà tre voli giornalieri tra Madrid e l’area metropolitana di New York, consolidando questo mercato come uno dei più strategici del Nord America. Il nuovo servizio per Newark è particolarmente rivolto alla clientela aziendale, in quanto consente un accesso più diretto ed efficiente al distretto finanziario di Manhattan, riducendo i tempi di percorrenza per brevi viaggi di lavoro. Durante l’estate, la capacità totale tra Madrid e New York raggiungerà i 352.055 posti, il 43% in più rispetto allo scorso anno.

Orlando è una delle principali nuove aggiunte alla rete. Questa sarà la prima estate completa per la rotta, inaugurata lo scorso ottobre con tre voli settimanali. Durante la stagione estiva, il collegamento opererà tre voli settimanali e offrirà un totale di 51.856 posti.

Boston consolida i suoi due voli giornalieri grazie all’aggiunta dell’A321XLR, così come Miami, che mantiene i suoi due voli giornalieri; Dallas, Chicago e Washington avranno un volo giornaliero; Los Angeles offrirà fino a un volo giornaliero nei mesi di giugno, luglio e agosto; San Francisco avrà tre voli settimanali”, prosegue Iberia.

“Toronto segnerà una pietra miliare per Iberia quest’estate, aggiungendo il Canada alla sua mappa di destinazioni. A partire dal 13 giugno, la compagnia aerea opererà cinque voli settimanali tra Madrid e Toronto Pearson, con un totale di 34.576 posti fino alla fine della stagione. Con questa aggiunta, Iberia espande la sua presenza in Nord America e rafforza i collegamenti diretti tra la Spagna e uno dei principali centri finanziari e culturali del continente”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)