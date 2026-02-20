European Aviation Academy introduce il Tecnam P2006T NG a Pilot Expo

Dal principale evento europeo per flight crew recruitment and training, Tecnam annuncia che l’Italian flight training organization, European Aviation Academy (EAA), brand di LTN Group Srl, ha selezionato il Tecnam P2006T NG per ampliare la sua flotta.

“Questa acquisizione segna una pietra miliare fondamentale per l’Accademia con sede a Roma, rappresentando un significativo passo avanti nell’offerta di advanced, airline-oriented multi-engine pilot training.

Attiva nel settore della formazione aeronautica da oltre 13 anni, la European Aviation Academy si è costruita una solida reputazione per l’offerta di programmi di formazione e sviluppo professionale di alta qualità per i piloti. L’Accademia ha formato con successo oltre 180 cadetti, supportandone costantemente il percorso dall’addestramento iniziale alla carriera nel settore del trasporto aereo.

L’introduzione del Tecnam P2006T NG consentirà a EAA di migliorare ulteriormente la qualità e la personalizzazione del suo programma. Dotato di tecnologie avanzate come l’avionica Garmin G1000 NXi, il multi-engine configurable cockpit e performance ottimizzate in termini di efficienza nei consumi, il P2006T NG offre un ambiente di addestramento moderno, sicuro e altamente efficiente”, afferma Tecnam.

Dario Di Gregorio, CEO di European Aviation Academy, ha commentato: “Con l’introduzione del Tecnam P2006T NG, European Aviation Academy mira a consolidare il proprio ruolo nell’addestramento innovativo dei piloti, promuovendo lo sviluppo professionale dei cadetti attraverso programmi all’avanguardia. Questo velivolo ci consente di integrare tecnologia moderna, sicurezza e prestazioni ottimali, offrendo un’esperienza formativa completa e altamente formativa. La partnership con Tecnam non solo migliora la qualità del nostro Cadet Program, ma apre anche nuove opportunità di sviluppo per la nostra accademia, ampliando la nostra presenza nel mercato internazionale della formazione aeronautica. Inoltre, il P2006T NG ci consente di offrire voli panoramici ed esperienze di volo immersive per privati e appassionati, arricchendo la nostra offerta formativa e ricreativa e promuovendo l’innovazione nella preparazione della prossima generazione di piloti”.

Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam, ha accolto con favore la nuova partnership: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto all’European Aviation Academy nella famiglia Tecnam e non c’è luogo migliore per annunciarlo che al Pilot Expo di Bruxelles. Il P2006T NG è la soluzione perfetta per un’accademia con una così forte attenzione ad un moderno airline-oriented training, con tassi di inserimento eccezionalmente elevati. Introducendo nella propria flotta il velivolo bimotore più efficiente e tecnologicamente avanzato, EAA investe in un futuro sostenibile e altamente competitivo per i propri cadetti”.

“Il P2006T NG consente a EAA di posizionarsi strategicamente nel mercato globale della formazione aeronautica, offrendo programmi internazionali competitivi e aprendo opportunità in nuovi settori, come advanced simulation services, airline partnership training, customized programs for international students”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)