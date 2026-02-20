Embraer e Hindalco firmano un protocollo d’intesa per valutare potenziali aluminium business opportunities nel settore aerospaziale

Embraer e Hindalco Industries Limited hanno firmato un protocollo d’intesa (MoU) per condurre attività esplorative volte a valutare potenziali opportunità commerciali in India.

“L’azione congiunta mira a identificare possibilità nella produzione di aerospace grade aluminum raw material, a supporto delle iniziative industriali di Embraer, rafforzando al contempo l’impegno dell’azienda nell’ambito della ‘Make in India’ ambition”, afferma Embraer.

“Questa azione congiunta rafforza la nostra attenzione all’individuazione di partner locali che possano diventare nostri fornitori e, così facendo, accelerare lo sviluppo della base industriale indiana”, ha affermato Roberto Chaves, Executive Vice President of Global Procurement and Supply Chain at Embraer. “L’iniziativa rafforza l’impegno di Embraer nel promuovere l’ecosistema aerospaziale in India, creando valore a lungo termine lungo l’intera supply chain”.

“La firma del MoU avviene in un momento in cui Embraer sta costantemente espandendo la propria presenza in India e mantenendo un dialogo attivo con i leader del settore locale e gli stakeholder governativi. Durante questo ciclo di valutazione, l’azienda ha valutato un ampio spettro di capacità industriali nel Paese, tra cui aerostructure assembly, machining, metal forming, composites, wiring systems, hardware and software development”, prosegue Embraer.

“L’India rappresenta un mercato strategico per Embraer in tutte le sue business units. L’azienda dispone attualmente di una flotta di 47 velivoli operativi nel Paese, al servizio di clienti in Commercial Aviation, Executive Aviation, Defense & Security. Tra questi, cinque Embraer VIP jets operati dall’Indian Government e tre EMB 145 AEW “Netra” aircraft operati dall’Indian Air Force”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)