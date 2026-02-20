News Brevi – 20.02.2026

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è concluso nella notte del 20 febbraio 2026 con l’atterraggio a Genova il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba, in imminente pericolo di vita e bisognosa di essere trasferita da Alghero all’ospedale “Gaslini”. Il volo, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare, che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni. Effettuate tutte le procedure necessarie dall’equipaggio militare e, dopo aver imbarcato la neonata proveniente dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, unitamente alla mamma e ad un’equipe medica, il G650 è decollato dall’aeroporto di Alghero, nella tarda serata del 19 febbraio 2026. Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Genova, avvenuto poco dopo la mezzanotte, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto della neonata verso la struttura ospedaliera ligure per il ricovero. Questo tipo di attività a favore della collettività è uno dei compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KUWAIT: 10.000 ORE DI VOLO PER GLI EUROFIGHTER ITALIANI DELLA TASK FORCE AIR – Il Task Group Typhoon dell’Italian National Contingent Command Air – Task Force Air Kuwait (IT NCC AIR – TFA K) ha raggiunto le 10.000 ore di volo con velivoli Eurofighter F-2000A nell’ambito dell’Operazione Prima Parthica/Inherent Resolve, contribuendo alle attività di sorveglianza e ricognizione a supporto della Coalizione internazionale. Il traguardo è stato conseguito nei di cinque anni di attività operativa in Kuwait, a partire da marzo 2019. Le missioni svolte dagli equipaggi italiani consentono di monitorare aree sensibili e raccogliere informazioni utili a prevenire minacce, contribuendo alla sicurezza della popolazione civile e del personale della Coalizione operante in Iraq. Il Comandante dell’IT NCC AIR – TFA Kuwait, Colonnello Marco Mangini, ha evidenziato come il risultato sia frutto dell’impegno costante del personale del Task Group e dell’intero contingente interforze, sottolineando il contributo delle componenti operative, tecniche, logistiche e di supporto, che assicurano la piena efficienza degli assetti impiegati. Rischierato sulla base aerea di Ali Al Salem, il Task Group impiega velivoli Eurofighter F-2000A dell’Aeronautica Militare con capacità di ricognizione aerotattica, fornendo un costante aggiornamento del quadro informativo dell’area di operazioni. L’IT NCC AIR – TFA Kuwait esprime, infatti, un ampio spettro di capacità del potere aereo nazionale, contribuendo con assetti da ricognizione, rifornimento in volo, trasporto tattico e protezione della componente terrestre alle attività della Coalizione internazionale (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE AL FIANCO DEL BANCO FARMACEUTICO PER LE GIORNATE DI RACCOLTA DEL FARMACO 2026 – Si è conclusa l’edizione 2026 delle Giornate di Raccolta del Farmaco, l’importante iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. Anche quest’anno, l’Aeronautica Militare ha risposto con generosità all’appello, confermando il proprio impegno sociale e la costante vicinanza alle fasce più fragili della popolazione. Raccogliendo l’esigenza della Fondazione, la Forza Armata ha esteso la richiesta di collaborazione a tutti i Reparti dislocati sul territorio nazionale. Compatibilmente con i quotidiani impegni istituzionali e operativi, le donne e gli uomini in azzurro hanno operato come volontari e liberi dal servizio presso le farmacie aderenti, invitando i cittadini alla donazione di medicinali da banco destinati agli enti caritativi del territorio. L’adesione è stata corale, coinvolgendo Reparti di ogni specialità e dislocazione geografica, a testimonianza di un legame indissolubile con le comunità locali. Nord e Centro-Nord: Il 1° Reparto Manutenzione Velivoli di Cameri, impegnato su Novara, e il personale del 3° Stormo di Villafranca di Verona hanno presidiato le farmacie locali (questi ultimi affiancati dai rappresentanti dell’Associazione Arma Aeronautica). In Emilia-Romagna, il supporto è giunto dal Distaccamento Aeroportuale di Piacenza e dal 15° Stormo di Cervia, operativo nel territorio di Cesena. In Toscana, la 46ª Brigata Aerea ha presidiato numerose farmacie tra Pisa, Cascina, Pontedera e San Giuliano Terme, mentre il 4° Stormo ha fornito il proprio contributo a Grosseto. Centro e Sud Italia: Nel Lazio, il 31° Stormo di Ciampino ha rinnovato il proprio impegno solidale, unendosi al supporto fornito nelle Marche dalla 114ª Squadriglia Radar Remota di Potenza Picena e in Umbria dal Centro Logistico Munizionamento e Armamento, attivo nel territorio di Terni. In Campania, oltre al 9° Stormo e alla Scuola Specialisti A.M. che hanno operato con i propri volontari a Caserta, ha aderito il personale dell’Accademia Aeronautica, impegnato su Pozzuoli. In Puglia, sono stati operativi il 36° Stormo Caccia, presente a Gioia del Colle, Conversano, Turi e Noci, il 3° Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Bari Mungivacca e il Distaccamento Aeronautico di Otranto. Isole: In Sicilia, il personale della 137ª Squadriglia Radar Remota è stato impegnato tra Noto e Rosolini. In Sardegna, un impegno particolarmente esteso ha visto protagonisti il Comando Aeronautica per la Regione Autonoma Sardegna, il RSSTA di Decimomannu, il Poligono di Capo Frasca, il Distaccamento di Alghero e l’80° Centro SAR (Search and Rescue), presenti in numerose farmacie tra le province di Cagliari, Oristano e Sassari. Il Banco Farmaceutico, che solo nel 2025 ha raccolto oltre due milioni di farmaci e beni sanitari donati, si conferma uno strumento fondamentale per contrastare la povertà sanitaria. Nell’ultima edizione consolidata (2024) delle Giornate di Raccolta del Farmaco, grazie al contributo di migliaia di volontari e farmacie, sono stati raccolti oltre 588.000 farmaci a beneficio di oltre 460.000 persone assistite da 2.011 enti caritativi convenzionati con Banco Farmaceutico. La partecipazione dell’Aeronautica Militare a queste Giornate non rappresenta solo un supporto logistico, ma testimonia il sincero spirito di solidarietà e l’etica del servizio che anima la Forza Armata, capace di coniugare concretamente l’impegno professionale con la vocazione sociale a favore della collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FAA: L’U.S. TRANSPORTATION SECRETARY PRESENTA A DCA LE ELECTRONIC FLIGHT STRIPS – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy, ha visitato il Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) per illustrare il passaggio da paper a electronic flight strips nell’air traffic control tower. Questo passaggio, che migliora la sicurezza e l’efficienza, è stato reso possibile grazie allo storico finanziamento di 12,5 miliardi di dollari per l’air traffic control previsto dall’One Big Beautiful Bill. Per decenni, i controllori del traffico aereo si sono affidati alle paper flight strips per gestire le operazioni di volo. Il passaggio alle electronic flight strips modernizza, semplifica e ottimizza l’air traffic system, migliorando i viaggi aerei per gli americani in uno degli aeroporti più trafficati del nostro Paese. DCA è uno dei 15 aeroporti a livello nazionale ad aver implementato finora la upgraded air traffic control technology”. “Le electronic flight strips fanno parte del Terminal Flight Data Manager, un tower-based program che migliora il surface management e l’efficienza. Il Terminal Flight Data Manager program installa electronic flight strips (EFS) nelle air traffic control towers, apportando modifiche significative con vantaggi sostanziali. L’EFS fornisce real-time data updates, semplifica l’intero processo di pianificazione del volo e consente la condivisione dei dati con le parti interessate, per un collaborative decision making sui movimenti a terra. La modernizzazione migliora la capacità dei controllori del traffico aereo di gestire le fluttuazioni del volume di traffico, le variazioni meteorologiche e una varietà di situazioni che influenzano le surface traffic control decisions ogni minuto di ogni giorno”, conclude la FAA.

BOEING: STATEMENT SULLO STARLINER CREWED FLIGHT TEST INVESTIGATION REPORT – Boeing in un comunicato informa: “Siamo grati alla NASA per la sua approfondita indagine e per l’opportunità di contribuire. Nei 18 mesi trascorsi dal nostro test flight, Boeing ha compiuto notevoli progressi nelle azioni correttive per le sfide tecniche che abbiamo incontrato e ha portato avanti significativi cambiamenti culturali all’interno del team, che sono direttamente in linea con i risultati del report. Il NASA report rafforzerà i nostri sforzi continui per rafforzare il nostro lavoro e quello di tutti i Commercial Crew Partners, a supporto della mission and crew safety, che è e deve sempre essere la nostra massima priorità. Stiamo lavorando a stretto contatto con la NASA per garantire la preparazione per le future Starliner missions e rimaniamo fedeli alla visione della NASA per due commercial crew providers”.

IL DIRETTORE GENERALE ENAC D’ORSOGNA E LA CONSIGLIERA FIORINI INCONTRANO IL PRESIDENTE DI ASSORPAS – L’Enac informa: “Ieri, 19 febbraio, presso il Palazzo dell’Aviazione Civile, il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna ha incontrato, alla presenza del Consigliere di Amministrazione Enac Benedetta Fiorini, Nicola Nizzoli, Presidente di ASSORPAS, l’associazione italiana che aggrega le imprese operanti nel settore dei piccoli velivoli a pilotaggio remoto. Un proficuo confronto che ribadisce il costante dialogo tecnico dell’Ente con gli operatori di un comparto in costante crescita e che rappresenta il futuro della mobilità aerea, puntando su innovazione tecnologica, sostenibilità, sicurezza ed efficienza, in raccordo con i principali stakeholder nazionali e internazionali. L’obiettivo comune è quello di sviluppare servizi di pubblica utilità e favorire l’integrazione sicura dell’Advanced Air Mobility all’interno dello spazio aereo. Presente all’incontro anche il Vice Direttore Centrale Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Enac Marco Silanos”.

RAYTHEON: APPROVATO L’UTILIZZO DELLO STORMBREAKER® SULLA SUPER HORNET FLEET – Raytheon informa: “La U.S. Navy ha approvato la Raytheon StormBreaker® smart weapon per l’impiego operativo sull’F/A-18-E/F Super Hornet strike fighter. Raytheon è un’azienda di RTX. StormBreaker è l’unica operational smart weapon in grado di ingaggiare moving and stationary targets in condizioni meteorologiche favorevoli e avverse, a terra o in mare. Le sue dimensioni compatte consentono a un singolo velivolo di ingaggiare più surface targets di quanto fosse possibile in precedenza. Può anche volare per colpire bersagli mobili”. “Il Super Hornet svolge un ruolo fondamentale e equipaggiarlo con lo StormBreaker aumenta la capacità del velivolo, consentendo precision strike in tutte le condizioni meteorologiche”, ha affermato Sam Deneke, president of Air & Space Defense Systems at Raytheon. “La precisione e la versatilità dello StormBreaker offrono agli operatori un vantaggio negli ambienti più degradati”. “Nel 2023 il Super Hornet è diventato il primo U.S. Navy aircraft a trasportare lo StormBreaker, che ha dimostrato performance eccezionali a bordo di questo velivolo. Lo StormBreaker è approvato per l’uso sull’F-15E e sull’F/A-18-E/F Super Hornet, ed è attualmente in fase di integrazione sull’F-35A/B/C”, conclude Raytheon.

AMERICAN AIRLINES E GE AEROSPACE: “DOBBIAMO ASSICURARCI DI INVESTIRE NELLE TECNOLOGIE” – American Airlines informa: “Nel primo episodio della stagione 9 di Tell Me Why, il GE Aerospace Chairman and Chief Executive Officer, Larry Culp, si è unito al Chief Communications Officer, Ron DeFeo, per parlare del rapporto decennale tra American e GE Aerospace e di come i GE and CFM fuel-efficient engines alimentino gli aerei di American. Larry ha sottolineato l’impegno di GE Aerospace nel fornire best-in-class engines per aiutare American a massimizzare la potenza della sua flotta e del suo network, per connettere più persone a più luoghi di qualsiasi altra compagnia aerea”.

EMIRATES ESPANDE IL GLOBAL TRAVEL REHERSAL PROGRAMME A BALI – Emirates informa: “Emirates, la prima Autism Certified Airline al mondo, ha ospitato questa settimana il suo primo “Travel Rehearsal” programme in Denpasar, volto a rendere i viaggi aerei più prevedibili e confortevoli per le persone con accessible travel requirements. Nell’ambito dell’Emirates “Accessible Travel for All” approach, il “Travel Rehearsal” è stato lanciato per la prima volta nell’hub della compagnia aerea, Dubai, nel 2024 con 30 famiglie, per rafforzare l’impegno di Emirates nel rendere i viaggi aerei più accessibili e inclusivi per tutti i passeggeri. Da allora, è stato esteso ad altre città in tutto il mondo, tra cui Barcellona, Brisbane, Dubai, Manila, Madrid, Toronto e ora a Denpasar. Per comprendere meglio l’autismo, le sensibilità sensoriali e i meccanismi di supporto appropriati, oltre 30.000 Emirates cabin crew and ground staff hanno seguito una formazione specializzata”. “Il 18 febbraio, Travel Rehearsal ha accolto 17 partecipanti presso il Denpasar International Airport (DPS) – otto bambini con autismo insieme a tutori, tra cui insegnanti e un genitore – invitati a sperimentare una simulazione guidata dell’intero viaggio aereo. La sessione è stata progettata per aiutare i bambini con neurodiversità a familiarizzare con il processo di viaggio e ridurre l’ansia associata agli ambienti aeroportuali ricchi di sensazioni. I partecipanti sono stati guidati attraverso ogni fase del viaggio, tra cui l’arrivo alla International Drop Zone, le procedure di check-in, i controlli di sicurezza, l’immigrazione, l’imbarco, la sistemazione in cabina e l’esperienza di volo, lo sbarco, l’immigrazione all’arrivo, il ritiro bagagli, lo sdoganamento e l’area di ritiro finale. Sperimentando queste fasi in anticipo, i bambini e le loro famiglie acquisiscono sicurezza e rassicurazione prima di intraprendere il viaggio vero e proprio”, prosegue Emirates. Majid Al Falasi, Emirates County Manager Indonesia, ha dichiarato: “L’anno scorso, Emirates è diventata la prima Autism Certified Airline al mondo, a dimostrazione del suo impegno a lungo termine per un viaggio accessibile. Grazie all’impegno dell’Emirates Autism Centre e dei suoi partner, abbiamo avuto la fortuna di portare questa esperienza di viaggio a Denpasar e di svolgere un ruolo attivo nel migliorare l’esperienza di viaggio per le persone con accessible travel requirements. Ringraziamo i nostri partner per aver contribuito a questa iniziativa, tra cui PT JAS Airport Services (GHA), PT Angkasa Pura Indonesia, Immigration Authorities, Quarantine and Customs officials, CAA – Airport Authority Region IV. Questo traguardo non solo riflette l’importanza di Bali come destinazione globale, ma anche l’impegno di Emirates per un viaggio inclusivo attraverso la sua rete”. “Oltre all’aeroporto, Emirates promuove anche la consapevolezza della neurodiversità attraverso il suo pluripremiato inflight entertainment system, ice. Su un volo Emirates, i passeggeri hanno accesso a film, documentari, podcast e contenuti televisivi selezionati, volti a promuovere la comprensione e l’inclusione tra il pubblico globale. Nell’aprile 2025 Emirates ha pubblicato un video dedicato che illustra il suo percorso verso l’accessibilità e il lancio internazionale del Travel Rehearsal programme. Il video mette in luce le realtà emotive affrontate dai neurodiverse passengers e dimostra come una preparazione strutturata e personale qualificato possano semplificare significativamente la loro esperienza di viaggio”, conclude Emirates.

AIR FRANCE PARTECIPA A INDIA DESIGN ID 2026 – Air France informa: “Dal 18 al 22 febbraio 2026, Air France parteciperà alla prestigiosa French Art of Living Exhibition, organizzata da Business France a Nuova Delhi, in concomitanza con India Design ID, l’evento per il design di lusso in India. La partecipazione di Air France a India Design ID si inserisce in una settimana eccezionale per le relazioni franco-indiane, segnata dalla visita ufficiale del Presidente della Repubblica francese, dalla conclusione di importanti accordi e dal lancio del France–India Year of Innovation 2026. In questo contesto dinamico di dialogo economico e culturale, la Francia è al centro dell’attenzione a Nuova Delhi, a dimostrazione della vitalità della sua partnership con l’India, un mercato strategico per Air France, che attualmente opera 27 voli settimanali per Mumbai, Nuova Delhi e Bangalore. Dal 2008, questa mostra unica nel suo genere, che si tiene nelle principali città del mondo, presenta l’arte di vivere francese ai professionisti del settore. In questa speciale occasione a Nuova Delhi, una selezione accurata di Maison francesi metterà in risalto la ricchezza e la diversità del savoir-faire francese, dalla decorazione d’interni al design d’eccezione. In qualità di partner di questo evento, Air France sostiene questa vetrina dell’eccellenza francese e partecipa alla sua diffusione globale”. “In questa occasione, Air France è sotto i riflettori, incarnando l’eccellenza e l’eleganza del viaggio alla francese. La compagnia aerea offrirà un’esperienza immersiva presso l’Innovation Center, completa di un’installazione di realtà virtuale, dove i visitatori potranno scoprire l’arte di viaggiare secondo Air France, esplorare le raffinate cabine e apprezzare ogni dettaglio che ha costruito la reputazione mondiale della compagnia. Air France considera il viaggio un’esperienza completa, in cui ogni dettaglio conta. Design, gastronomia e savoir-faire francese sono al centro del suo approccio, trasformando ogni viaggio in un momento eccezionale. Con India Design ID, la compagnia aerea conferma il suo impegno a condividere questa visione e a incarnare l’eleganza francese con i suoi partner indiani e internazionali”, prosegue Air France. “Da 92 anni, Air France coltiva una tradizione di innovazione ed eccellenza, testimoniata da: cabine progettate per il comfort e la raffinatezza, con poltrone Business di ultima generazione dotate di porte e finiture curate nei minimi dettagli, oltre a lounge esclusive a Parigi-Charles de Gaulle per tutti i viaggiatori diretti in India; partnership iconiche, come l’introduzione del Sofitel “My Bed” mattress topper in Business Class, la celebrazione del 90° anniversario di Air France alle Galeries Lafayette e importanti collaborazioni con Apple TV per un’esperienza di intrattenimento a bordo migliorata; gastronomia d’eccezione, creata da chef stellati Michelin, e una carta di vini e champagne curata dal sommelier Xavier Thuizat, offrono ai passeggeri un vero e proprio viaggio sensoriale; connettività all’avanguardia, con il lancio del complimentary ultra-high-speed Wi-Fi, attualmente in fase di implementazione su tutta la flotta, e la promozione di contenuti francesi nel sistema di intrattenimento di bordo. Con oltre 70 anni di presenza in India, Air France si avvale di un team multiculturale e di solide partnership per rafforzare la propria presenza. La sua partecipazione a India Design ID 2026 riflette il suo impegno nel promuovere l’eccellenza e il savoir-faire francese a livello internazionale”, conclude Air France.

AMERICAN AIRLINES: UNA CARRIERA ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA, DELL’AFFIDABILITA’ E DELLA LEADERSHIP – American informa: “Nel corso di una cerimonia a sorpresa presso il Robert L. Crandall Campus, Stacy Morrissey, American Airlines Vice President of Engineering and Quality, è stata annunciata come 2026 Airlines for America (A4A) Nuts and Bolts Award airline recipient. Il premio riconosce le persone che dimostrano servizi e risultati eccezionali nei campi dell’ingegneria o della manutenzione nel settore dell’aviazione commerciale. Il riconoscimento di quest’anno segna la terza volta che una donna viene onorata nei suoi 60 anni di storia, e Morrissey si unisce a più di una dozzina di membri del team di American Airlines e delle sue compagnie aeree storiche che hanno ricevuto il premio”. “Sono davvero grata per questo riconoscimento e apprezzo ancora di più il fatto di poter far parte di un team così straordinario in American”, ha affermato Morrissey. “L’aviazione è un settore straordinario, reso possibile dalla passione, dalla creatività e dall’instancabile impegno per la sicurezza delle persone che ne fanno parte. Ogni giorno ci uniamo e rendiamo possibile l’impossibile”. “Morrissey è entrata in American nel 1998 come Fleet Operations Engineer, dove ha guidato il supporto tecnico delle flotte Boeing 757, 767 e 777. Nel 2014 è stata promossa Director of Quality Assurance e due anni dopo è stata selezionata come Managing Director of Base and Strategic Planning. Morrissey è stata nominata Vice President of Engineering and Quality nel luglio 2020. Nel suo ruolo attuale, supervisiona l’ingegneria, il controllo qualità, la garanzia della qualità, l’affidabilità, la gestione della configurazione dell’aeromobile, i programmi di manutenzione e le pubblicazioni tecniche. Dirige un team di oltre 1.400 membri del team. Mamma di tre figli, Morrissey ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso la Texas A&M University e un Master in Business Administration presso l’Università del North Texas. Morrissey sarà premiata dai leader del settore questo aprile alla conferenza MRO Americas dell’Aviation Week a Orlando, in Florida, dove riceverà ufficialmente il Nuts and Bolts Award”, conclude American.

COLLINS AEROSPACE TESTA LA SUA AUTONOMY SOLUTION SIDEKICK SU UN YFQ-42A – Collins Aerospace informa: “Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha presentato il suo sidekick mission autonomy software in un test flight di successo di un YFQ-42A, un uncrewed jet sviluppato da General Atomics Aeronautical Systems, Inc. per l’U.S. Air Force Collaborative Combat Aircraft (CCA) program. Il test di volo ha accoppiato uncrewed aircraft con crewed fighter jets per migliorare la portata dei sensori e migliorare il successo complessivo della missione. Durante il test di volo è stata attivata la modalità autonoma per consentire un four-hour autonomous flight ore gestito da un operatore umano a terra. Il test di successo ha dimostrato una perfetta integrazione tra l’autonomy software di Collins e i sistemi di missione dell’YFQ-42A, garantendo comandi di pilotaggio precisi. Ciò segna un significativo passo avanti a sostegno degli sforzi per far avanzare il CCA program”.