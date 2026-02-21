Adani Defence & Aerospace ed Embraer propongono una E175 Final Assembly Line in India

Adani Defence & Aerospace, leader nel settore aerospaziale e della difesa in India e società di punta di Adani Enterprises Ltd, ed Embraer, hanno sottoscritto un enhanced Memorandum of Understanding per la creazione di una Final Assembly Line (FAL) per il regional jet E175, nell’ambito del Regional Transport Aircraft (RTA) program dell’India.

“Il Memorandum è stato sottoscritto tra Francisco Gomes Neto, President and CEO, Embraer e Mr Jeet Adani, Director, Adani Defence & Aerospace, con la presenza dell’Honourable President of Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva e dell’Honourable Minister of Commerce & Industry, Government of India, Mr Piyush Goyal.

Questo passo avanti rispetto al Memorandum d’Intesa iniziale firmato nel gennaio 2026 rappresenta un significativo passo avanti e fa parte di una più ampia roadmap per lo sviluppo di un integrated RTA ecosystem in India. Il Memorandum rappresenta anche il rafforzamento delle relazioni strategiche tra India e Brasile.

La partnership industriale mirerà a creare un ecosistema per l’E175. Entrambe le aziende stanno già collaborando per sviluppare tutti gli aspetti del Memorandum d’Intesa, comprese le opportunità nella produzione di aeromobili, nella supply chain, nei servizi post-vendita e nel pilot training, nonché per ottenere ordini a supporto della FAL proposta”, afferma Embraer.

“L’aviazione regionale è la spina dorsale dell’espansione economica. Con iniziative come UDAN che trasformano la connettività aerea tra Tier 2 and Tier 3 cities, la necessità di un indigenous regional aviation ecosystem è diventata critica”, afferma Jeet Adani, Director, Adani Defence & Aerospace. “Questa partnership rafforzerà anche le relazioni strategiche tra India e Brasile, riunendo capacità complementari”.

“Stiamo plasmando il regional transport aircraft ecosystem dell’India, un passo coraggioso verso Aatmanirbhar aviation che colma i divari tra aree urbane e rurali, genera posti di lavoro altamente qualificati e rafforza la posizione dell’India nell’industria aerospaziale globale”, ha dichiarato Ashish Rajvanshi, President & CEO, Adani Defence & Aerospace.

“L’E175 vanta una comprovata esperienza globale nel consentire operazioni regionali efficienti e ad alta frequenza e l’India rappresenta un mercato chiave in crescita in questo segmento”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, President and CEO, Embraer. “Questa firma rappresenta una pietra miliare fondamentale per la nostra partnership, poiché continuiamo a lavorare insieme su tutti gli aspetti dell’ecosistema aerospaziale proposto, inclusa l’acquisizione di ordini per una Final Assembly Line in India”.

“In quanto uno dei mercati aeronautici in più rapida crescita al mondo in termini di traffico passeggeri, si prevede che l’India avrà bisogno di almeno 500 aeromobili nel segmento da 80 a 146 posti nei prossimi 20 anni. Ciò riflette una forte domanda di connettività regionale e a corto raggio efficiente, trainata da jet più piccoli ed efficienti.

L’E175, un regional jet collaudato con capacità fino a 88 posti, è particolarmente adatto a sfruttare le ‘blue ocean’ opportunities indiane in spazi di mercato incontrastati, concentrati nelle Tier-2 and Tier-3 cities. Questi mercati rimangono sottoserviti da aeromobili più grandi e l’E175 può consentire nuove rotte, una migliore connettività, operazioni affidabili e un’espansione accelerata dei viaggi aerei regionali. Mentre il governo accelera gli sforzi per portare i viaggi aerei a un numero maggiore di persone, l’E175 offre una soluzione collaudata ed efficiente per l’RTA, in linea con UDAN, che sta trasformando la connettività aerea nelle Tier 2 and Tier 3 cities dell’India“, prosegue Embraer.

“Adani Defence & Aerospace è il più grande integrated private defence and aerospace player in India, che sviluppa capacità critiche in diversi settori e promuove la aerospace and UAV manufacturing nazionale, in linea con le priorità di sicurezza e i requisiti globali. Con il più grande MRO ecosystem del Paese e una piattaforma di addestramento piloti in rapida espansione, Adani Defence sta rafforzando l’intera catena del valore dell’aviazione indiana. Il suo portafoglio diversificato comprende aircraft, unmanned systems, avionics, weapons and sustainment, ancorato allo sviluppo di capacità a lungo termine e al perseguimento dell’autosufficienza nazionale.

Embraer ha una presenza crescente e una lunga storia in India, con quasi 50 velivoli Embraer e 11 tipologie di velivoli attualmente operativi in commercial, defense and business aviation”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)