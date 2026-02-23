oneworld nomina Ole Orvér come nuovo Chief Executive Officer

oneworld® ha nominato Ole Orvér, esperto leader del settore dell’aviazione, come nuovo Chief Executive Officer. Entrerà a far parte dell’alleanza il 1° aprile 2026.

“Di nazionalità svedese, Orvér porta con sé oltre 20 anni di esperienza nel settore. Di recente ha ricoperto il ruolo di Chief Commercial Officer presso l’oneworld member airline Finnair, dove ha trasformato la commercial and network strategy della compagnia e introdotto nuove importanti iniziative di fidelizzazione e di revenue”, afferma oneworld.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Ole come CEO di oneworld, poiché l’alleanza è leader mondiale nella ridefinizione dell’intera gamma di valore che offre alle member airlines e ai loro clienti”, ha dichiarato Robert Isom, American Airlines Chief Executive Officer and current Chairman of oneworld’s Governing Board. “Grazie alla sua comprovata esperienza nel guidare le performance commerciali, alla profonda conoscenza delle airline partnerships e alla sua vasta esperienza internazionale, continuerà a portare avanti la serie di iniziative future incentrate sul cliente, che rafforzeranno ulteriormente la posizione di oneworld come world’s premium airline alliance”.

“Prima di Finnair, Orvér ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President – Network Management presso Qatar Airways, membro di oneworld. In precedenza, ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Air Berlin, LOT Polish Airlines e SAS Scandinavian Airlines. Ha conseguito una laurea in Economia presso la Mid Sweden University e una certificazione presso lo Strategic Thinking and Leadership Growth Program presso la Wharton School della University of Pennsylvania”, prosegue oneworld.

“Sono onorato di entrare a far parte di oneworld in un momento cruciale per il global travel”, ha dichiarato Orvér. “Insieme alle nostre member airlines, continueremo a lavorare per promuovere l’alleanza premium a livello mondiale, migliorare l’esperienza del cliente e sbloccare nuovi strumenti e tecnologie. Combinando la nostra portata globale con l’innovazione condivisa e un’attenzione costante all’eccellenza, non vedo l’ora di offrire un valore ancora maggiore ai nostri membri, ai loro clienti e alle comunità che serviamo”.

Orvér sostituisce il CEO uscente, Nathaniel Pieper, che ha recentemente assunto il chief commercial role in American Airlines. “A nome del Governong Board, esprimiamo inoltre i nostri più sinceri ringraziamenti a Nat per la sua leadership e per il significativo contributo apportato durante il suo mandato come CEO”, ha dichiarato Isom.

“Orvér guiderà la continua missione di oneworld: offrire vantaggi ai clienti attraverso una maggiore integrazione tra i membri e progressi tecnologici. Riporterà al Governing Board dell’alleanza, composto dai member airline CEO”, conclude oneworld.

