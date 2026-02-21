Formazione e aerospazio: all’Istituto Alberghiero De Carolis di Spoleto scuola e industria dialogano

Una giornata dedicata all’incontro tra formazione e industria aeronautica ha animato l’Istituto Alberghiero De Carolis, che ha ospitato la masterclass e le attività istituzionali dell’Umbria Aerospace Cluster, rafforzando il legame tra sistema educativo e mondo produttivo.

Nel corso dell’evento, la dirigente scolastica Roberta Galassi ha evidenziato il valore strategico del percorso “Ground and Cabin Crew – Assistenti di Volo”, sottolineando come la collaborazione con partner del settore contribuisca a offrire agli studenti una preparazione concreta, strutturata e orientata alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo.

Ruolo centrale nella giornata è stato quello del presidente dell’Umbria Aerospace Cluster Daniele Tonti, che ha ribadito l’importanza di costruire un sistema integrato tra formazione e filiera aerospaziale regionale. Il cluster promuove la collaborazione tra imprese, istituzioni e mondo della scuola con l’obiettivo di sviluppare competenze specialistiche e favorire nuove opportunità professionali per i giovani in un settore ad alto potenziale di crescita.

Durante la giornata sono inoltre intervenuti il direttore del Corriere dell’Umbria Sergio Casagrande e il reporter di aviazione Emanuele Ferretti, che hanno svolto una masterclass dedicata al ruolo del cabin crew all’interno del sistema dell’aviazione civile, offrendo agli studenti un momento di confronto diretto con il mondo professionale.

L’evento ha valorizzato il percorso formativo dedicato agli assistenti di volo, confermando l’Istituto Alberghiero De Carolis come punto di riferimento per una formazione capace di coniugare didattica, innovazione e prospettive occupazionali. L’iniziativa ha infatti evidenziato come la sinergia tra scuola, sistema produttivo e realtà istituzionali possa tradursi in opportunità concrete per gli studenti, rafforzando il legame tra preparazione teorica ed esperienza pratica e contribuendo alla crescita di professionalità qualificate in un ambito sempre più internazionale e competitivo.

(Redazione Md80.it – Photo Credits: Istituto Alberghiero De Carolis Spoleto)