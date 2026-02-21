ICAO: i governi devono rafforzare il sostegno alle vittime degli incidenti aerei e alle loro famiglie

L’International Civil Aviation Organization (ICAO) esorta i governi e gli air transport partners di tutto il mondo ad accelerare l’implementazione di sistemi di supporto completi per le vittime di incidenti aerei e le loro famiglie e ad attuare i recenti miglioramenti agli ICAO accident investigation standards.

In una dichiarazione in occasione dell’International Day Commemorating Air Crash Victims and Their Families, l’ICAO Council President Toshiyuki Onuma ha sottolineato la necessità di un’azione urgente e collaborativa, radicata nella compassione e nella responsabilità, per raggiungere tutte le persone colpite da incidenti aerei.

“In questo giorno rivolgiamo il nostro pensiero a coloro che hanno perso la vita in incidenti aerei, alle loro famiglie e a tutti coloro che ne sono rimasti colpiti. Riconosciamo anche la nostra responsabilità collettiva nel sostenerli.

Oggi assistiamo a una migliore comunicazione, a una migliore assistenza e a indagini più approfondite progettate per prevenire tragedie future. Ora, la comunità internazionale deve agire con urgenza per fornire un migliore sostegno alle vittime degli incidenti aerei e alle loro famiglie.

La risoluzione unanime adottata lo scorso anno durante la 42a sessione dell’Assemblea ICAO fornisce una guida chiara e urgente affinché la comunità internazionale possa fare di più.

La risoluzione invita tutti gli Stati e i partner a istituire forti sistemi nazionali per l’assistenza alle vittime e alle famiglie, a rafforzare il monitoraggio e il rispetto degli standard internazionali e a rimanere preparati nell’odierno contesto aereo in rapida evoluzione.

In tutto il mondo, i governi stanno rispondendo all’appello all’azione. L’ICAO è al fianco dei suoi Stati membri, sensibilizzando e offrendo strumenti, formazione e orientamento per garantire che l’assistenza pratica raggiunga coloro che ne hanno più bisogno.

La comunità internazionale deve costruire un sistema di trasporto aereo più profondamente radicato nella cura, nella responsabilità e nella fiducia”.

“A seguito dell’adozione unanime della ICAO Assembly Resolution A42-15, l’ICAO ha stabilito chiare aspettative affinché ogni Stato e operatore adotti piani efficaci di assistenza familiare. Ciò include il trattamento tempestivo e rispettoso delle famiglie in ogni fase, dalle conseguenze immediate di un incidente alla fornitura di long-term care and support networks. La Risoluzione dell’Assemblea sottolinea ulteriormente la necessità di una notifica tempestiva per le famiglie, del recupero e dell’identificazione accurati delle vittime e dell’implementazione di quadri giuridici moderni, di una condivisione continua delle informazioni e di meccanismi per il sostegno finanziario anticipato quando si verifica una tragedia.

L’ICAO continua a guidare il miglioramento da parte degli Stati membri della legislazione, dei regolamenti e delle politiche nazionali. Uno standard pienamente vincolante nell’Annex 9 della Convenzione sull’aviazione civile internazionale impone ora a ogni Stato di legiferare in modo chiaro e applicabile a sostegno delle famiglie. Questi sforzi sono integrati da miglioramenti ai sistemi investigativi, che ora richiedono un rilascio più rapido di informazioni preliminari, un linguaggio semplice nel reporting e opportunità significative per far sì che le voci delle famiglie siano prese in considerazione durante tutto il processo investigativo”, afferma l’ICAO.

“I recenti simposi dell’ICAO, in particolare quelli tenutisi nel 2021 e nel 2024, hanno messo insieme rappresentanti delle famiglie, esperti psicologici e leader del settore allo stesso tavolo, portando a nuove forme di supporto e all’identificazione delle migliori pratiche in tutte le giurisdizioni. Questi forum hanno stimolato importanti progressi, tra cui regimi di risarcimento armonizzati, linee guida per la cura psicologica e traumatica e l’integrazione dei bisogni familiari nella pianificazione nazionale della preparazione all’aviazione.

L’ICAO ha fatto dell’espansione dell’assistenza tecnica, del rafforzamento delle capacità e della consapevolezza internazionale una priorità assoluta per il prossimo triennio. Sono ora disponibili workshop dedicati, manuali pratici e corsi di formazione su misura per aiutare ogni Stato a fornire un sostegno dignitoso e coordinato alle vittime e alle famiglie. L’ICAO sta inoltre incoraggiando attivamente la ratifica della ‘Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air’ (Montreal Convention, 1999), che attualmente conta 143 parti e costituisce la spina dorsale di un quadro giuridico moderno e globale per la responsabilità dei vettori aerei e il risarcimento delle vittime e delle famiglie. Sostenendo un’adesione più ampia a questa Convenzione, l’ICAO contribuisce a promuovere i diritti delle vittime e delle loro famiglie.

L’Organizzazione sta rafforzando i processi di audit e monitoraggio che aiutano gli Stati a individuare le lacune e promuovere miglioramenti. Strumenti come l’Universal Safety Oversight Audit Program e gli electronic filing systems for compliance hanno aumentato sia la trasparenza che la responsabilità, rendendo più semplice tenere traccia dei progressi e condividere le lezioni apprese. L’impegno dell’ICAO si estende alle regioni ad alto rischio, comprese quelle colpite da conflitti, dove una maggiore condivisione delle informazioni e nuove iniziative come “Safer Skies” forniscono ulteriori livelli di protezione per i passeggeri e gli equipaggi”, prosegue l’ICAO.

“Guardando al futuro, l’ICAO sta coltivando una truly safety-centric culture in tutta l’aviazione globale. Le compagnie aeree, gli aeroporti e le autorità sono incoraggiati a dare priorità all’empatia, alla trasparenza e al sostegno diretto alle famiglie come elementi fondamentali dell’aviation safety. Ogni lezione appresa viene tempestivamente diffusa in tutto il mondo, consentendo agli Stati e agli operatori di beneficiare dell’evoluzione delle migliori pratiche e delle soluzioni innovative.

Come ha chiarito l’ICAO Council President, il momento di agire è adesso. L’ICAO è al fianco delle vittime degli incidenti aerei, delle loro famiglie e di tutti coloro le cui vite sono toccate dalle tragedie dell’aviazione”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)