News Brevi – 23.02.2026

WIZZ AIR ARRICCHISCE LA PROPRIA OFFERTA A BRINDISI: DA FINE MARZO AL VIA IL COLLEGAMENTO CON BUCAREST – Aeroporti di Puglia informa: “Brindisi e Bucarest più vicine grazie al volo diretto che dal prossimo 30 marzo, e sino al 23 ottobre, sarà attivato da Wizz Air. Il volo prevede due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, con partenza da Bucarest Otopeni alle 20.10 (arrivo a Brindisi alle 20.45) e da Brindisi alle 21.20 (arrivo a Bucarest Otopeni alle 23.55). Gli orari riportati sono tutti indicati in ora locale. Il collegamento sul principale hub della Romania si aggiunge ad altre destinazioni programmate da Wizz Air dall’aeroporto del Salento per la summer 2026, che completano, così, l’offerta verso gli emergenti mercati dell’Est europeo che, in questi anni, stanno dimostrando particolare vivacità e interesse per l’offerta turistica pugliese”.

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO NOTTURNO SULLA MAIELLA, RECUPERATI QUATTRO GIOVANI ESCURSIONISTI – Nella serata di sabato 21 febbraio, un equipaggio dell’Aeronautica Militare è intervenuto per il recupero di quattro giovani escursionisti rimasti bloccati sul massiccio della Maiella, in Abruzzo. Il gruppo si trovava in una zona impervia del Monte Amaro, a una quota di circa 2000 metri, in una condizione di forte rischio dovuta alle basse temperature e all’insorgere di ipotermia. L’operazione di soccorso, scattata su richiesta del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) dell’Abruzzo, è stata coordinata dalla Sala Situazioni del Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), il centro di comando e controllo della Forza Armata responsabile della gestione di tutte le attività operative di ricerca e soccorso. L’elicottero HH-139B dell’85° Centro S.A.R. (Search and Rescue) di Pratica di Mare, decollato prontamente dalla base romana, ha raggiunto l’area delle operazioni nonostante le difficoltà legate all’ambiente montano e all’oscurità. Una volta individuati i quattro giovani, l’equipaggio ha proceduto a trarli in salvo e a metterli in sicurezza a bordo del velivolo, dirigendosi immediatamente presso l’ospedale di Chieti per affidarli, provati ma in condizioni stabili, alle cure del personale medico. L’intervento si è concluso con successo intorno alle 22:30. Successivamente, l’elicottero si è rischierato sull’aeroporto di Pescara per le operazioni di rifornimento tecnico, prima di fare rientro alla base stanziale di Pratica di Mare. L’esito positivo dell’operazione è il risultato dell’addestramento costante e della preparazione tecnica degli equipaggi dell’Aeronautica Militare, pronti a intervenire con rapidità anche in contesti ambientali complessi. Il servizio, svolto quotidianamente a favore della collettività, si avvale di procedure consolidate e di un coordinamento costante con le organizzazioni di soccorso civili su tutto il territorio nazionale. L’85° Centro S.A.R. è uno dei reparti del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO DEL 15° STORMO INTERVIENE PER IL RECUPERO DI UN UOMO INFORTUNATO NEL FORLIVESE – Nella tarda serata del 22 febbraio 2026, un elicottero HH-139B dell’83° Gruppo SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, di base all’aeroporto militare di Cervia (RA), è intervenuto per prestare soccorso ad un uomo ferito in un’area molto impervia nei pressi di Modigliana (FC). L’equipaggio, in servizio in prontezza di allarme, che ha ricevuto l’ordine di decollo immediato dalla sala operativa del Rescue Coordination Center (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), è decollato alle ore 21:40 per dirigersi nella zona d’intervento. Giunto, sul luogo in cui si trovava la persona infortunata l’equipaggio ha calato con il verricello l’aerosoccorritore che ha raggiunto l’uomo ferito, già assistito e stabilizzato dai tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (CNSAS). Successivamente, lo stesso è stato trasportato in barella a bordo dell’elicottero militare tramite l’uso del verricello, unitamente al tecnico del CNSAS. Una volta recuperato anche l’aerosoccorritore, l’elicottero ha fatto rotta verso il punto di rilascio stabilito all’interno del campo di calcio di Modigliana. Qui il paziente è stato affidato all’elisoccorso per il successivo trasporto all’ospedale di Cesena. Concluso positivamente il soccorso, l’equipaggio militare ha fatto rientro alla base militare di Cervia, dove ha ripreso il servizio di prontezza di ricerca e soccorso. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.500 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL DG ENAC INCONTRA IL REGIONAL DIRECTOR ICAO IN VISTA DEL MEETING ICAO DGCA EUR/NAT 2026 DEL PROSSIMO GIUGNO – Enac informa: “Oggi, 23 febbraio, il Direttore Generale Enac Alexander D’Orsogna ha incontrato, presso la sede dell’Ente, Nicolas Rallo, Regional Director ICAO EUR/NAT. Un momento di raccordo strategico, in vista del Meeting ICAO DGCA EUR/NAT 2026, che riunirà, il prossimo giugno, i Direttori Generali dell’Aviazione Civile degli Stati appartenenti all’Ufficio Regionale per l’Europa e il Nord Atlantico, e che sarà ospitato nel nostro Paese, in Puglia, per la prima volta fuori dalla sede parigina”.

IBERIA LANCIA LA SESTA EDIZIONE DEL CADET PROGRAM – Iberia informaa: “Iberia lancia una nuova edizione del suo Cadet program, in collaborazione con la scuola di volo FTEJerez (Flight Training Europe). Con questa iniziativa, Iberia mira a promuovere la professione di pilota, selezionare i professionisti più qualificati e contribuire a finanziare la loro formazione. Le candidature possono essere presentate fino all’8 marzo tramite il sito web dedicato alle carriere di Iberia. Il programma Iberia Cadets è rivolto a giovani senza alcuna precedente esperienza di pilotaggio, che possiedono la vocazione, le competenze tecniche e la volontà di intraprendere una professione tanto impegnativa quanto strategica per il futuro del settore aeronautico. L’obiettivo di questo programma di formazione è identificare e formare le persone con il maggiore potenziale per diventare piloti. Si tratta di un programma progettato da Iberia per facilitare l’accesso alla formazione aeronautica partendo da solide basi accademiche, combinando eccellenza tecnica, standard operativi e un’attenta supervisione durante tutto il processo formativo. Per partecipare al processo di selezione, i candidati devono soddisfare una serie di requisiti minimi. Grazie alla collaborazione tra Iberia e FTEJerez, i candidati selezionati avranno accesso a un programma di formazione integrato che consentirà loro di ottenere la licenza ATPL. Iberia finanzia circa il 50% dei costi di formazione, senza interessi, e monitora attentamente le prestazioni dei cadetti per garantire i più elevati standard di preparazione. Il programma Iberia Cadets non mira solo a formare piloti altamente qualificati, ma anche a promuovere l’interesse per le professioni tecniche tra le nuove generazioni, offrendo un curriculum strutturato e impegnativo che collega direttamente la formazione al reale ambiente professionale di una compagnia aerea. Una volta completato il percorso formativo a Jerez, e una volta soddisfatti una serie di requisiti, riportati nei termini e condizioni del programma, Iberia si impegna a facilitare l’ingresso dei cadetti nel mercato del lavoro attraverso le compagnie aeree di Iberia Group, consentendo loro di iniziare la loro carriera professionale e, allo stesso tempo, di iniziare a rimborsare il contributo finanziario versato dalla compagnia per i loro studi. Per tutte le informazioni, visitare il sito https://trabajaconnosotros.iberia.es/job-invite/1746/“. Ramiro Sequeira, Direttore di Produzione di Iberia, ha dichiarato: “Con questo programma, Iberia rafforza il suo impegno nei confronti dei giovani talenti e dell’eccellenza tecnica richiesta dalle nostre operazioni. In uno scenario in cui il settore richiederà sempre più professionisti altamente qualificati, ci impegniamo a identificare e formare la prossima generazione di piloti attraverso un programma rigoroso, pienamente in linea con gli elevati standard dell compagnia. Avere un partner come FTEJerez, la cui esperienza e competenza nella formazione sono riconosciute in tutto il settore, ci consente di garantire che coloro che si uniranno a Iberia lo faranno con la preparazione, l’atteggiamento e le competenze necessarie per affrontare le sfide presenti e future dell’aviazione”. Óscar Sordo, CEO di FTEJerez, ha dichiarato: “La prosecuzione del programma cadetti con Iberia dimostra il nostro impegno comune nello sviluppo dei talenti aeronautici. Questa nuova edizione rafforza la collaborazione tra le due organizzazioni e mette in luce l’attuale crescita dell’aviazione commerciale, aprendo un futuro promettente per coloro che si preparano oggi a guidare il settore domani”.

DELTA MONITORA LA TEMPESTA INVERNALE HERNANDO E OFFRE MAGGIORE FLESSIBILITA’ AI CLIENTI – Delta informa: “Mentre i team Delta continuano a monitorare la tempesta invernale Hernando, Delta prevede di sospendere le operazioni presso i suoi hub di New York-LGA, New York-JFK e Boston Logan fino a martedì 24 febbraio a causa delle condizioni meteorologiche invernali estreme. La tempesta sta inoltre creando disagi più ampi lungo la costa orientale e i clienti potrebbero subire ulteriori modifiche agli orari man mano che il sistema si sposta nella regione. I clienti che viaggiano nelle aree colpite sono invitati a spostare i propri voli prima o dopo la tempesta. Sono disponibili ulteriori opzioni flessibili per i clienti che viaggiano da, per o attraverso gli aeroporti interessati, per spostare i propri voli al di fuori della finestra meteorologica prevista, ora coperta da un fare-difference waiver fino al 25 febbraio e con rebooking entro il 28 febbraio. La nostra priorità è informare i clienti il prima possibile di eventuali cancellazioni di voli e Delta sta inviando messaggi proattivi ai clienti con voli interessati”.

SAFRAN E EDGE GROUP STABILISCONO UN ACCORDO – Safran informa: “EDGE Group degli Emirati Arabi Uniti (EAU) e Safran Electronics & Defense hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) per esplorare congiuntamente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di advanced air-to-ground weapon systems. Questa prima fase di collaborazione stabilisce il potenziale per sviluppare ulteriormente i sistemi esistenti di Safran, ampliarne la portata e le prestazioni, avanzare nel surface-to-air missile development e, infine, progredire verso la prossima generazione di smart weapons. Combinando l’eccellenza mondiale di Safran in propulsion and navigation systems con la scala industriale e il portafoglio tecnologico avanzato di EDGE, la partnership mira a fornire soluzioni altamente competitive e pronte per l’esportazione per il mercato globale, offrendo una maggiore efficacia operativa ai clienti internazionali. La cerimonia della firma si è svolta presso l’EDGE Group headquarters ad Abu Dhabi ed è stata formalizzata da Hamad Al Marar, Managing Director and CEO of EDGE Group, e Alexandre Ziegler, Head of Defense Global Business Unit, Safran Electronics & Defense. Hamad Al Marar, Managing Director and CEO, EDGE Group, ha dichiarato: “Questa collaborazione unisce due aziende con punti di forza complementari. Le competenze e l’esperienza pluriennale di Safran nel settore aerospaziale e della difesa, unite alla capacità produttiva di EDGE, creano una piattaforma unica per offrire soluzioni innovative e di alto valore ai clienti globali del settore della difesa. Insieme, vediamo un chiaro potenziale per soddisfare le esigenze operative in continua evoluzione in un’ampia gamma di mercati internazionali”. Alexandre Ziegler, Head of Defense Global Business Unit, Safran Electronics and Defense, ha dichiarato: “Per oltre 30 anni, Safran ha costruito relazioni negli Emirati Arabi Uniti basate sulla fiducia, sulla cooperazione a lungo termine e sull’eccellenza operativa. L’accordo odierno con EDGE riflette la forza e la maturità di questa partnership. Sfruttando i nostri punti di forza complementari, in particolare nel campo degli smart air-to-ground weapon systems, intendiamo sviluppare congiuntamente soluzioni innovative e localizzate, su misura per le esigenze in continua evoluzione delle forze armate alleate, supportando al contempo la localizzazione e l’innovazione”.