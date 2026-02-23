Airbus presenta i next generation rotorcraft concepts per i Next Generation Rotorcraft Capabilities (NGRC) studies

Airbus Helicopters ha presentato i next generation rotorcraft concepts per soddisfare i NATO Next Generation Rotorcraft Capabilities (NGRC) study requirements.

“La proposta di Airbus, sviluppata in collaborazione con Collins Aerospace e Raytheon di RTX e MBDA, include due concept: un high-performance conventional helicopter e un innovativo high-speed compound concept, che garantiscono efficienza operativa e complementarietà della flotta per i partner militari. Modularità e semplicità sono i principi fondamentali della proposta NGRC di Airbus. La filosofia progettuale mira a fornire piattaforme semplici da produrre, mantenere e aggiornare, garantendo convenienza a lungo termine, grazie al Modular Open System Architecture approach. I due concept saranno altamente interconnessi e condivideranno elementi comuni in termini di manutenzione, addestramento, armamenti e sistemi”, afferma Airbus.

“Vogliamo garantire che l’Europa sia in grado di proporre una piattaforma che soddisfi al meglio le esigenze dei nostri military partners in termini di convenienza, efficienza operativa e massima disponibilità, sia per conventional helicopter che per high speed rotorcraft. Questi due concept costituiscono la base per un ulteriore scambio con i nostri partner sulla loro visione e sulle loro esigenze per le future operazioni militari”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Airbus Helicopters sta lavorando attivamente al futuro del suo military range. Da un lato, stiamo preparando l’evoluzione della nostra gamma legacy con una politica di miglioramento continuo. Con i Block 1 and 2 studies, abbiamo una roadmap a lungo termine per l’evoluzione dell’NH90. Il nostro dual product range, l’H145M, l’H160M e l’H225M, sta definendo nuovi standard per gli elicotteri militari in termini di convenienza, connettività e manutenzione”, ha spiegato. “D’altro canto, stiamo lavorando alla prossima generazione di rotorcraft systems, sfruttando modular multi-platform technologies come connectivity, cybersecurity, crewed-uncrewed teaming, multi-domain collaborative combat, survivability and battle damage repair”.

“Nel luglio 2024, la NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha assegnato un contratto ad Airbus Helicopters per condurre un concept study nell’ambito dell’NGRC project, nell’ambito del quale i partecipanti hanno unito gli sforzi per lavorare al design, allo sviluppo, alla consegna e al supporto di un medium multi-role helicopter”, prosegue Airbus.

“L’advanced concept di Airbus sfrutta la vasta esperienza dell’azienda in military rotorcraft and high-speed flight, in particolare grazie ai suoi compound configuration demonstrators, l’X3 e il Racer. Questa configurazione non solo garantisce velocità significativamente più elevate rispetto ai modelli convenzionali, ma offre anche una significativa estensione dell’inviluppo di volo, offrendo una capacità unica di accelerare e decelerare rapidamente, oltre a consentire fast climb and descent capabilities. I vantaggi di wings and propellers aggiuntivi sono stati confermati dalle valutazioni di volo effettuate dai piloti militari sul Racer nell’ambito dell’European Next Generation Rotorcraft Technologies programme. Questa approfondita conoscenza dei test di volo, basata sul feedback operativo dei clienti Airbus, consolida le basi per la proposta next generation capability”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)