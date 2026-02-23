SkyTeam annuncia i vincitori di The Aviation Challenge 2025

SkyTeam ha annunciato nelle scorse settimane i vincitori di The Aviation Challenge (TAC) 2025, la sua iniziativa globale progettata per accelerare l’innovazione sostenibile e la condivisione delle conoscenze nel settore dell’aviazione.

“Durante una cerimonia di premiazione ospitata da SAS a Copenhagen, in Danimarca, l’alleanza aerea globale ha premiato i risultati ottenuti nel promuovere il progresso in materia di sostenibilità in 18 categorie.

La quarta edizione di TAC ha riunito per il secondo anno 22 compagnie aeree partecipanti, tra cui sussidiarie, affiliate e compagnie aeree non appartenenti a SkyTeam. Tra il 26 settembre e il 26 ottobre 2025, i partecipanti hanno completato oltre 80 voli dimostrativi, il numero più alto fino ad oggi, per testare e dimostrare soluzioni innovative che contribuiscono al progresso in materia di sostenibilità.

Complessivamente, i voli dimostrativi di TAC 2025 hanno dimostrato:

– Un miglioramento medio del 13,5% nell’intensità di CO2 (CO2/RTK) rispetto alle operazioni standard di ciascuna compagnia aerea partecipante.

– Una riduzione del 12% dell’intensità di CO2 rispetto alla media del settore.

Questo risultato è stato ottenuto grazie a miglioramenti operativi, come l’ottimizzazione delle rotte, i progressi nella manutenzione, le iniziative di riduzione del peso e l’utilizzo di Suatainable Aviation Fuel (SAF)“, afferma SkyTeam.

“L’Aviation Challenge 2025 si è concentrato sul tema dell’Impatto: produrre risultati tangibili e misurabili. Siamo orgogliosi e ispirati dai risultati di questa quarta edizione, nonché dall’innovazione e dall’impegno dimostrati dalle compagnie aeree partecipanti. Congratulazioni ai vincitori del 2025 per il loro impegno nel contribuire a plasmare un futuro più responsabile per l’aviazione. Anno dopo anno, TAC continua a dimostrare il potere dell’azione collettiva nel produrre progressi significativi”, ha affermato Patrick Roux, CEO, SkyTeam.

“L’Aviation Challenge dimostra quanti progressi si possano realizzare quando le compagnie aeree collaborano a soluzioni pratiche applicabili a tutto il settore. Come organizzatori a Copenhagen, abbiamo visto come riunire leader e team operativi acceleri l’apprendimento condiviso e i miglioramenti tangibili in tutta l’alleanza. È così che l’aviazione progredisce: attraverso uno sforzo collettivo piuttosto che attraverso iniziative isolate”, ha affermato Mads Brandstrup, SAS Senior Vice President Communication, Public Affairs and Sustainability.

“Sono state presentate 224 soluzioni e iniziative per i TAC 2025 awards. Tutte le candidature sono state rigorosamente valutate in base a una serie completa di criteri tecnici da una giuria di esperti di aviazione e sostenibilità, tra cui il Netherlands Aerospace Centre (NLR) e PA Consulting.

I premi sono stati assegnati in 18 categorie, suddivise in quattro gruppi principali: direct impact, organizational transformation, leadership and inspiration. I vincitori sono stati selezionati da una giuria composta da leader del settore provenienti da organizzazioni come ACI World, Air Transport Action Group, Cargolux Airlines, EUROCONTROL, Fiskars Group e SimpliFlying“, conclude SkyTeam.

L’elenco completo dei vincitori e dei membri della giuria di The Aviation Challenge è riportato qui: https://www.skyteam.com/en/about/press-releases/press-releases-2026/winners-of-the-aviation-challenge-2025.

