Wizz Air annuncia un’interruzione temporanea programmata per aggiornamento del sistema

Wizz Air sospenderà temporaneamente l’accesso alle proprie piattaforme di prenotazione e ai servizi digitali per i clienti per consentire un aggiornamento programmato dei sistemi, volto a migliorare l’affidabilità, la stabilità e l’esperienza complessiva dell’utente.
“L’interruzione programmata avverrà nella seguente finestra temporale:
25 febbraio, ore 23:00 CET – 26 febbraio, ore 08:00 CET
Durante questo periodo, i clienti non potranno accedere a diversi servizi digitali, tra cui: prenotazione di nuovi voli; modifica di prenotazioni esistenti; check-in online; funzioni di prenotazione tramite l’app mobile Wizz Air; riscatto di voucher e servizi relativi all’account.
Tutte le operazioni di volo proseguiranno regolarmente come da programma; i passeggeri che hanno già effettuato il check-in o scaricato le proprie carte d’imbarco non subiranno alcun impatto”, afferma Wizz Air.
Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti un’esperienza fluida e affidabile. Questo aggiornamento programmato permetterà di sviluppare ulteriormente i nostri sistemi e supporterà futuri miglioramenti su tutte le nostre piattaforme digitali. Ringraziamo i nostri clienti per la comprensione mentre completiamo questo lavoro essenziale, necessario per offrire un’esperienza ancora migliore”.
“Wizz Air raccomanda ai passeggeri che viaggiano durante la finestra di interruzione di completare il check-in online e scaricare le carte d’imbarco prima dell’inizio dell’aggiornamento del sistema. Tuttavia, in caso di necessità durante l’interruzione, il check-in in aeroporto sarà disponibile gratuitamente.
La compagnia aerea prevede che tutti i servizi saranno ripristinati completamente subito dopo la conclusione della finestra di manutenzione”, conclude Wizz Air.
(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)