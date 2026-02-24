Air Europa rafforza ulteriormente la propria presenza in Italia

Air Europa continua a investire sul mercato italiano e annuncia l’apertura di due nuove rotte estive da Bologna e Alghero verso Madrid, operative nei mesi di luglio e agosto.

I collegamenti prevedono tre frequenze settimanali per ciascuna rotta e saranno operati con aeromobili Boeing 737-800, garanzia di efficienza operativa e comfort per i passeggeri.

Grazie a questi nuovi voli, i passeggeri in partenza da Bologna e Alghero potranno sfruttare l’hub di Madrid-Barajas per raggiungere l’intero network di Air Europa verso le principali destinazioni delle Americhe oltre alla nuova destinazione Johannesburg, rafforzando ulteriormente il ruolo strategico della capitale spagnola nei collegamenti a lungo raggio.

Nel corso dei mesi estivi, Air Europa arriverà a operare 62 voli settimanali dall’Italia verso Madrid, assicurando una copertura territoriale ampia e capillare.

Oltre ai nuovi collegamenti italiani, Air Europa rafforza la propria rete internazionale estiva, ripristinando voli stagionali verso Tangeri, Tunisi, Marrakech e Atene, offrendo così una maggiore varietà di destinazioni ai propri passeggeri e ampliando l’offerta complessiva di posti disponibili.

Le operazioni verso Tangeri partiranno il 16 giugno con tre frequenze settimanali, incrementando progressivamente fino a cinque voli a settimana ad agosto, prima di concludere le operazioni a metà settembre. Per Tunisi sono previste tre frequenze settimanali da fine maggio a fine settembre, che aumenteranno a cinque durante i mesi di luglio e agosto. Marrakech sarà operativa da inizio aprile con due voli settimanali, fino a cinque voli a luglio e agosto, terminando a metà ottobre con due frequenze. Atene sarà inclusa nella rete estiva da metà giugno a metà settembre con un volo giornaliero.

Complessivamente, queste rotte generano oltre 700 voli andata/ritorno e un’offerta aggiuntiva di circa 130.000 posti, operati con la flotta Boeing 737, garantendo maggiore capacità, comfort e riduzione delle emissioni grazie al consumo più efficiente dei nuovi modelli.

L’apertura delle nuove rotte italiane si inserisce nel più ampio piano di incremento delle frequenze che prenderà avvio all’inizio di giugno, con un potenziamento dei collegamenti anche da Roma e Milano Malpensa che passeranno a 3 frequenze giornaliere, a conferma dell’impegno della compagnia nel rafforzare la propria presenza e operatività in Italia.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)