Per il terzo anno consecutivo Torino Airport riceve il premio ACI World “Most Dedicated Staff in Europe”

Torino Airport riceve per il terzo anno consecutivo il premio ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ di ACI World.

“Il riconoscimento rappresenta per l’Aeroporto di Torino il frutto di una strategia orientata alla centralità dei propri passeggeri, oltre che un elemento distintivo che ogni giorno contribuisce a creare un ambiente positivo e inclusivo, valorizzando la professionalità di tutto lo staff aeroportuale.

Il premio ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ viene assegnato dall’associazione mondiale degli aeroporti ACI World nell’ambito degli ASQ-Airport Service Quality Awards e riconosce gli sforzi profusi da tutti coloro che entrano in contatto con i passeggeri e che lavorano per rendere la permanenza nello scalo gradevole e confortevole.

Gli ASQ Awards premiano l’eccellenza degli aeroporti di tutto il mondo nella customer experience. Il riconoscimento si basa su un programma di misurazione globale che raccoglie il feedback in tempo reale dei viaggiatori, attraverso questionari autocompilati dai passeggeri, raccolti dal vivo da personale certificato negli aeroporti di tutto il mondo. La metodologia rigorosa garantisce una rappresentazione accurata di una gamma diversificata di esperienze dei passeggeri, rendendolo l’unico sondaggio che consente di fare confronti equi tra gli aeroporti”, afferma Torino Airport.

“Lanciato nel 2006, l’ASQ è il principale programma di monitoraggio e benchmark della soddisfazione dei passeggeri aeroportuali a livello mondiale: nel 2025 sono stati oltre 700mila i questionari raccolti dal programma. Torino Airport vi aderisce dal 2016.

Il riconoscimento assegnato a Torino Airport per il terzo anno consecutivo testimonia l’impegno e la dedizione dei dipendenti del Gruppo SAGAT e dell’intera comunità aeroportuale che, anche a fronte della continua crescita del traffico e del numero di passeggeri, mantengono alti gli standard di qualità confermando l’importanza del miglioramento della customer experience per Torino Airport. ACI World, sempre nell’ambito degli ASQ-Airport Service Quality Awards, ha anche riconosciuto l’impegno di Torino Airport nel garantire la pulizia dell’aerostazione, sempre in base ai giudizi espressi dai passeggeri in partenza”, prosegue Torino Airport.

L’Amministratore Delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha dichiarato: “Ricevere per il terzo anno consecutivo il riconoscimento ‘Airport with the Most Dedicated Staff in Europe’ rappresenta per tutti noi un grande motivo di orgoglio. Nel 2025 Torino Airport ha superato per la prima volta la soglia di 5 milioni di passeggeri trasportati, segnando un nuovo record di traffico. È gratificante sapere che anche a fronte dell’importante crescita del nostro scalo, riusciamo a garantire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio piacevole e di qualità”.

Justin Erbacci, Director General di ACI World, ha dichiarato: “Ricevere l’ASQ Customer Experience Award da ACI significa essere riconosciuti come un aeroporto leader per l’esperienza dei passeggeri e l’eccellenza del servizio. Questo riconoscimento, basato sui feedback dei viaggiatori, evidenzia l’impegno di Torino Airport nel fornire esperienze aeroportuali di eccellenza”.

(Ufficio Stampa Torino Airport)