Finnair annuncia nuovi collegamenti per il prossimo inverno

A seguito dell’annuncio dello scorso anno relativo all’introduzione dei collegamenti verso Torino, Lussemburgo e Valencia, Finnair ha confermato il potenziamento di queste rotte, che diventeranno operative per tutto l’anno.

“Sviluppiamo costantemente il nostro network e incrementiamo la capacità per rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti. I collegamenti annuali garantiscono opzioni di viaggio comode e affidabili in ogni stagione”, ha dichiarato Antti Tolvanen, Senior Vice President, Network and Revenue Optimisation di Finnair.

Torino è una meta particolarmente apprezzata dagli appassionati di sport invernali e durante questa stagione Finnair garantirà un collegamento settimanale, che raddoppierà a due nel periodo di alta stagione per gli sport sulla neve, da gennaio a marzo. In estate l’offerta si amplierà ulteriormente con tre voli settimanali verso il capoluogo piemontese.

Valencia rappresenta una meta ideale per una pausa cittadina soleggiata anche nel cuore dell’inverno. Oltre ai voli estivi già annunciati, nella stagione invernale sarà collegata a Helsinki con quattro frequenze settimanali.

Finnair registra una significativa domanda sia da parte della clientela business sia dai passeggeri in transito dal Lussemburgo verso Helsinki e l’ampio network globale della compagnia. I collegamenti per il Lussemburgo passeranno da tre frequenze settimanali nella stagione estiva a quattro frequenze settimanali durante la stagione invernale.

Tra le rotte precedentemente annunciate, anche Stavanger e Umea continueranno a essere operative tutto l’anno. Per il prossimo inverno sono previste nove frequenze settimanali per Stavanger: sei voli in partenza da Helsinki opereranno via Stoccolma Arlanda, e tre saranno diretti. Tutti i voli di ritorno da Stavanger a Helsinki effettueranno uno scalo a Stoccolma, favorendo anche il traffico tra Stavanger e la capitale svedese. Per Umea sono previste dieci frequenze settimanali durante l’inverno, operate via Vaasa.

Lo scorso anno Finnair ha inoltre annunciato 12 nuove destinazioni europee per la prossima estate. La compagnia avvierà anche voli diretti per Toronto a maggio e inaugurerà una nuova rotta per Melbourne, in Australia, nel mese di ottobre.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)