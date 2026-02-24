ACI World rivela i migliori aeroporti per la customer experience

ACI World informa: “Gli aeroporti di tutto il mondo stanno superando gli altri settori in termini di customer experience, con la soddisfazione dei passeggeri in continua crescita, secondo gli ASQ Customer Experience Awards 2025 annunciati oggi da Airports Council International (ACI) World, in collaborazione con il Gold sponsor SITA.

I risultati giungono in un contesto di continua crescita del traffico, con volumi di passeggeri globali che dovrebbero raggiungere i 9,8 miliardi nel 2025 e salire a 10,2 miliardi nel 2026, ponendo sempre più pressione sugli aeroporti affinché offrano esperienze efficienti, accoglienti e di alta qualità su larga scala.

ASQ è l’unico programma di benchmarking globale che misura la soddisfazione dei passeggeri mentre sono in aeroporto, quando le loro esperienze sono in diretta, fornendo un quadro il più accurato e tempestivo dell’esperienza del passeggero in ogni fase del viaggio. I passeggeri vengono selezionati casualmente ai gate di partenza e di arrivo utilizzando una metodologia di campionamento scientificamente progettata, con sondaggi raccolti durante tutti gli orari, i giorni e i mesi di apertura”.

“Ogni anno, gli ASQ Customer Experience Awards premiano gli aeroporti di tutto il mondo che, secondo i passeggeri, hanno ottenuto i migliori risultati in diverse dimensioni della customer experience.

La soddisfazione dei passeggeri è aumentata a livello globale nonostante la continua crescita del traffico. Oltre la metà degli air travellers del mondo è transitata da un aeroporto con certificazione ASQ“, prosegue ACI World.

“Gli aeroporti stanno dimostrando che la soddisfazione dei passeggeri può continuare a crescere nonostante la crescente pressione”, ha dichiarato Justin Erbacci, ACI World Director General. “Questi premi riflettono l’impegno collettivo dei team aeroportuali e degli stakeholder in tutto il mondo. Mentre celebriamo il 20° anniversario del programma ASQ, rendiamo omaggio a due decenni di intuizioni e riconoscimenti affidabili che hanno aiutato gli aeroporti a creare viaggi migliori e memorabili. Congratulazioni a tutti i vincitori dell’ACI ASQ Customer Experience Award per la loro incrollabile dedizione alla customer experience”.

“Il trasporto aereo si sta evolvendo rapidamente, e i passeggeri si aspettano esperienze più fluide e gratificanti che mai”, ha affermato Pedro Alves, Senior Vice President of Borders, SITA. “Questi premi riconoscono l’eccezionale lavoro svolto quotidianamente negli aeroporti”.

Facendo eco a questo, Nathalie Altwegg, Senior Vice President, SITA Airports, ha aggiunto: “Gli aeroporti stanno alzando l’asticella attraverso l’innovazione e la dedizione, e siamo orgogliosi di essere al fianco dei nostri partner mentre continuano a ridefinire il viaggio dei passeggeri”.

“I risultati dell’ASQ 2025 mostrano che i passeggeri apprezzano sempre di più ambienti aeroportuali puliti e accoglienti e interazioni fluide e incentrate sulla persona. I miglioramenti nel controllo di frontiera e dei passaporti evidenziano il ruolo fondamentale del personale di prima linea nel ridurre lo stress e l’incertezza nei momenti chiave del viaggio.

Questi risultati sono in linea con le informazioni dell’ASQ Global Traveller Survey Report 2026.

I vincitori annunciati quest’anno rappresentano il più grande bacino di eccellenza mai raggiunto: 100 aeroporti in tutto il mondo sono stati premiati per l’eccellenza nella customer experience, con 195 premi assegnati in tutte le categorie e regioni, tra cui:

88 Best Airports at Departures

23 Best Airports: Most Dedicated Staff

26 Best Airports: Easiest Airport Journey

23 Best Airports: Most Enjoyable Airport

29 Best Airports: Cleanest Airport

6 Best Airports at Arrivals

Inoltre, 8 aeroporti hanno ricevuto l’ACI World Director General’s Roll of Excellence, in riconoscimento delle loro performance e della loro costanza nell’offrire un’esperienza di alta qualità ai passeggeri”, continua ACI World.

Qui la lista completa dei vincitori: https://aci.aero/programs-and-services/asq/asq-customer-experience-awards/.

“La cerimonia di premiazione degli ASQ Customer Experience Awards 2025 si terrà all’ACI World Airport Experience Summit di Istanbul, Turchia, dal 31 agosto al 4 settembre 2026. Questo prestigioso evento annuale è il principale evento aeroportuale dedicato all’esperienza di clienti e dipendenti e accoglierà oltre 800 dirigenti aeroportuali, esperti di customer experience e professionisti del settore, per conoscere le ultime strategie che stanno plasmando il settore”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)