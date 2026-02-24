KLM annuncia un summer schedule con oltre 160 destinazioni

Per questa stagione estiva, dal 29 marzo al 25 ottobre 2026, KLM offrirà un programma con 161 destinazioni in tutto il mondo, di cui 96 in Europa e 68 intercontinentali. Questo offre numerose opzioni sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari.

“Rispetto allo scorso anno, si prevede che il numero totale di posti aumenterà di circa il 5%. Questo è il risultato di un aumento previsto di circa il 6% per le destinazioni europee e del 4% per quelle intercontinentali. A partire da quest’estate, i passeggeri potranno scegliere per la prima volta alcune nuove destinazioni: Jersey, Santiago de Compostela e Oviedo. Queste tre nuove destinazioni europee offrono ai viaggiatori una scelta ancora più ampia all’interno dell’ampio network di KLM.

In Europa, KLM offrirà più voli verso destinazioni popolari quest’estate. Ad esempio, Cagliari sarà servita quotidianamente per tutta l’estate e le frequenze per Istanbul, Dubrovnik, Lubiana e Cork saranno aumentate”, afferma KLM.

“KLM opererà anche più voli verso diverse destinazioni intercontinentali quest’estate. Ci saranno voli aggiuntivi per Cape Town all’inizio della stagione e KLM offrirà un servizio giornaliero per Portland per tutta l’estate. San Diego, Miami e Hyderabad saranno disponibili per la prima volta durante l’intera stagione estiva. Inoltre, San José sarà ora offerta come destinazione estiva per la prima volta”, conclude KLM.

