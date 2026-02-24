Lufthansa: gli Allegris Business Class seats sul Boeing 787-9 sono ora disponibili per la prenotazione sui voli in partenza dal 29 marzo

Lufthansa informa: “Poiché la certificazione parziale della nuova Allegris Business Class sul Dreamliner ha compiuto ulteriori progressi significativi negli ultimi giorni, si prevede che i posti, ad eccezione di tre posti in seconda fila, saranno approvati ancora prima. Per i viaggi a partire dal 29 marzo, quindi in tempo per l’inizio del summer flight schedule, è ora possibile prenotare 25 dei 28 posti totali.

Il 16 febbraio Lufthansa Group aveva già annunciato che i posti sarebbero stati disponibili per la prenotazione a partire dal 15 aprile. Ora, la Business Class del Boeing 787-9 può essere prenotata praticamente senza restrizioni per i voli da fine marzo e quindi anche per i viaggi durante le vacanze di Pasqua. Si prevede che almeno dieci Dreamliner saranno in servizio da Francoforte entro quella data. Con 25 Allegris seats disponibili per la prenotazione a partire da oggi, ogni giorno saranno messi in vendita oltre 200 posti aggiuntivi in Business Class nella moderna e apprezzata Allegris class”.

“Da Francoforte, Allegris volerà verso Austin, Rio de Janeiro, Bogotà, Città del Capo, Shanghai, Hyderabad e Hong Kong all’inizio del summer flight schedule. Da giugno, le destinazioni saranno New York JFK e Los Angeles, seguite da Delhi a luglio. Il Dreamliner volerà anche verso Toronto, Montréal, Lagos e Malabo, inizialmente con alcuni voli con Allegris e altri senza.

Il Boeing 787-9 vola con Allegris da Francoforte dal 9 ottobre 2025. Nove nuovi aerei sono già arrivati a Francoforte e altri 20 Dreamliner sono stati ordinati. Lufthansa Airlines prevede di avere un totale di 29 Boeing 787-9 entro la fine del 2027″, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)