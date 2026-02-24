Rolls-Royce completa gli altitude and operability testing, facendo progredire il B-52J program

Rolls-Royce ha annunciato il completamento con successo degli altitude and operability testing per il motore F130, un ulteriore passo avanti verso la consegna al B-52J Stratofortress dell’U.S. Air Force.

“Rolls-Royce ha condotto i test presso l’Arnold Engineering Development Complex (AEDC) dell’U.S. Air Force a Tullahoma, Tennessee, dove i team di ingegneri Rolls-Royce hanno lavorato fianco a fianco con l’Air Force per convalidare le performance in condizioni di missione impegnative.

Presso l’AEDC, Rolls-Royce ha condotto altitude tests per dimostrare performance costanti per missioni strategiche di lunga durata e ad alta quota; operability testing con schermi di distorsione per replicare il flusso d’aria turbolento reale e confermare la stabilità del motore sotto stress; Integrated Drive Generator (IDG) testing con Boeing, per garantire un’alimentazione elettrica stabile e affidabile in tutti gli scenari di missione”, afferma Rolls-Royce.

Jennifer Schwerin, Direttore, Early Life Cycle & Naval Programs – Defense, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto un altro traguardo per il nostro F130 engine testing program, rispettando tempi e budget, per l’Air Force. Lavorando a stretto contatto con i nostri partner di Boeing e dell’Air Force, il nostro team ha dimostrato la capacità dell’F130 di soddisfare i requisiti di missione e ha ulteriormente rafforzato la fiducia che questo motore sia la scelta giusta per il B-52J”.

Il Lt. Col. Timothy Cleaver, USAF Program Manager, B-52 Commercial Engine Replacement Program, ha dichiarato: “Durante questa campagna di test del motore F130, abbiamo raccolto dati essenziali sul funzionamento di questo motore nell’intero spettro di condizioni di volo. Il completamento della serie di test presso la struttura di livello mondiale dell’AEDC ci dà fiducia nel motore e nei sistemi associati, mentre procediamo con test aircraft modification and flight testing”.

“Questo traguardo arriva dopo che il Rolls-Royce F130 team ha completato la Critical Design Review (CDR) alla fine del 2024, aprendo la strada alla costruzione dei primi flight test engines. Inoltre, il programma di test del motore ha completato:

– Rapid Twin Pod Tests presso il NASA Stennis Space Center, dove Rolls-Royce ha testato per la prima volta i motori F130 nell’esclusiva configurazione a doppio pod del B-52. Questi test hanno svolto un ruolo chiave nel convalidare le previsioni analitiche di Rolls-Royce, riducendo ulteriormente i rischi legati all’integrazione del motore F130 sul B-52J.

– Le prime fasi degli F130 sea-level testing si sono svolte nella test cell recentemente rinnovata di Rolls-Royce a Indianapolis, dove il team ha testato la versione iniziale del software per il motore e raccolto dati sulle prestazioni fondamentali per il progresso del programma.

In seguito, il programma passerà all’ulteriore system integration and dual-pod testing a Stennis, segnando un’altra pietra miliare nello sviluppo.

Durante il programma di test, i team di ingegneria e progettazione hanno raccolto dati sulle prestazioni fondamentali per convalidare la modellazione e confermare ulteriormente che il motore F130 è la soluzione ideale per il B-52J reengining program.

Costruito per una lunga durata e una bassa manutenzione, il motore F130 ridurrà l’onere di sostentamento. I motori F130 sono completamente intercambiabili nella configurazione a doppio pod – un aggiornamento rispetto alle attuali configurazioni con motore sinistro e motore destro delle piattaforme – il che semplificherà la logistica, migliorerà la prontezza operativa e faciliterà la manutenzione”, prosegue Rolls-Royce.

“Con oltre 30 milioni di ore di volo, l’eredità commerciale dell’F130 garantisce affidabilità e una solida supply chain globale. Come parte della BR engine family, il motore BR725 è in produzione da 13 anni e oggi ne sono operativi oltre 1.000 esemplari.

Una volta avviata la produzione, Rolls-Royce produrrà, assemblerà e testerà il motore F130 a Indianapolis, il più grande stabilimento produttivo di Rolls-Royce negli Stati Uniti. Rolls-Royce ha investito oltre 1,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti nell’ultimo decennio, inclusa la modernizzazione degli stabilimenti di Indianapolis per offrire innovazione e produzione avanzata all’Air Force e ad altri clienti, con manodopera americana.

La presenza di Rolls-Royce negli Stati Uniti si estende su 34 sedi in 26 stati, impiegando oltre 5.000 persone e supportando centinaia di fornitori americani. Solo nel 2024, le attività di Rolls-Royce hanno contribuito all’economia statunitense con 6,2 miliardi di dollari”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)