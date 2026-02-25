ANA nomina il nuovo Presidente e CEO

All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi alcuni cambiamenti nel proprio consiglio di amministrazione.

“Juichi Hirasawa, Representative Director, Senior Executive Vice President, succederà a Shinichi Inoue come President and CEO, a partire dal 1° aprile 2026, mentre Inoue diventerà Senior Advisor di ANA HOLDINGS INC. a partire dalla stessa data”, afferma ANA.

“Juichi Hirasawa si è laureato alla Keio University ed è entrato a far parte di ANA nel 1986. Durante la sua carriera in ANA Group, ha ricoperto diverse posizioni, principalmente nell’ambito della pianificazione e della strategia aziendale. In particolare, in qualità di Executive Officer dal 2018, Juichi Hirasawa ha svolto un ruolo fondamentale nella formulazione e nell’attuazione delle strategie di gestione, guidando sapientemente l’azienda attraverso la crisi causata dal COVID-19. Attualmente ricopre la carica di Representative Director and Executive Vice President di ANA HOLDINGS INC., occupandosi principalmente di politica industriale, affari governativi e sicurezza economica. Juichi Hirasawa ha 62 anni”, prosegue ANA.

“Shinichi Inoue è stato nominato Presidente e CEO di ANA nell’aprile 2022. Sotto la sua guida, ANA ha superato la crisi causata dal COVID-19 e ha contribuito al raggiungimento di un fatturato operativo record per il Gruppo nell’anno finanziario 2024, mantenendo al contempo la valutazione SKYTRAX 5- star. Shinichi Inoue ha riportato ANA su un percorso di crescita come compagnia aerea leader a livello mondiale, continuando a dare priorità alla sicurezza”, conclude ANA.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)