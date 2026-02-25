Ryanair lancia l’operativo per l’estate 2026 in Sardegna

Ryanair ha lanciato il suo operativo per l’estate 2026 in Sardegna.

“L’operativo Ryanair per l’estate 2026 in Sardegna prevede 3 aerei a Cagliari – investimento da US$300m; 73 rotte in totale; 4,5 milioni di passeggeri all’anno.

Per celebrare il lancio dell’operativo per l’estate 2026, Ryanair ha lanciato un’offerta a tempo limitato con tariffe a partire da €29,99 disponibili per la prenotazione sull’App Ryanair (soggetto a disponibilità)”, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: L’operativo Ryanair per l’estate 2026 conferma il nostro continuo impegno verso la Sardegna, con 3 aeromobili basati (un investimento da 300 milioni di dollari), 73 rotte e 4,5 milioni di passeggeri. Tuttavia, il traffico sull’Isola rimarrà piatto rispetto all’estate 2025, a causa della presenza dell’addizionale comunale. Questa tassa regressiva penalizza i passeggeri, danneggia il turismo e l’occupazione, e limita la disponibilità di viaggi a tariffe accessibili per i residenti sardi.

Tutto questo è in netto contrasto con altre regioni italiane come Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna, dove l’addizionale comunale è stata abolita e, di conseguenza, Ryanair ha risposto con una crescita trasformativa: più aeromobili, nuove rotte e aumenti della connettività e del turismo durante tutto l’anno.

Se la Regione Sardegna decidesse finalmente di eliminare l’addizionale comunale, Ryanair risponderebbe immediatamente portando oltre 2 milioni di passeggeri aggiuntivi all’anno (+40% di crescita), 4 aeromobili supplementari (ulteriore investimento di 400 milioni di dollari), una nuova base nel Nord Sardegna con 900 nuovi posti di lavoro locali, e nuove rotte verso Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Paesi nordici.

Ryanair resta pronta e disponibile a crescere in Sardegna – a condizione che la Regione decida di abolire l’addizionale comunale, così da garantire maggiore connettività, turismo, occupazione e sviluppo economico per l’isola”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)