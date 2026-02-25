ITA Airways dà il benvenuto in cabina agli animali domestici di grossa taglia

ITA Airways compie un ulteriore passo verso gli amanti dei viaggi e degli animali. Sulla base delle modifiche regolamentari recentemente introdotte da ENAC la Compagnia metterà in vendita su voli di linea domestici “Large Pet Friendly” il servizio di trasporto in cabina per animali domestici fino a 30 kg.

“La Compagnia aerea italiana di riferimento – dopo il successo del volo dimostrativo che lo scorso settembre aveva trasportato da Milano Linate a Roma Fiumicino due cani di grossa taglia in cabina senza trasportino – ha continuato a lavorare senza sosta per garantire i requisiti operativi e di qualità necessari affinché i passeggeri e i loro amici a quattro zampe di medie e grandi dimensioni potessero viaggiare insieme.

In un mondo in cui i pet sono divenuti componenti a tutti gli effetti delle famiglie, la Compagnia consentirà anche ai proprietari degli animali un tempo esclusi di condividere insieme viaggi e vacanze fianco a fianco”, afferma ITA Airways.

“Dopo il successo del volo dimostrativo di settembre, abbiamo lavorato per dare continuità a quell’esperienza trasformandola in un servizio disponibile su nostri voli domestici “Large Pet Friendly”. È una decisione che nasce dall’ascolto dei nostri passeggeri e dalla consapevolezza che gli animali domestici sono parte della famiglia: vogliamo che ogni viaggio possa iniziare e concludersi insieme, senza separazioni”, dichiara Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. “Stiamo completando gli ultimi passaggi operativi e commerciali per mettere in vendita il servizio nel corso della prossima stagione estiva IATA, così da consentire ai passeggeri di programmare, già dalla prossima primavera/estate, i viaggi insieme ai propri amici a quattro zampe. ITA Airways conferma così il proprio impegno a rendere il volo sempre più inclusivo, nel pieno rispetto delle normative e dei più elevati standard di sicurezza e qualità”.

“ITA Airways si conferma attenta osservatrice delle esigenze dei passeggeri e del sentito bisogno di un volo più inclusivo, dopo esser stata sin dal 20 giugno 2024 la prima compagnia aerea ad aver ampliato i limiti di peso per il trasporto degli animali domestici in cabina su tutti i voli nazionali, incrementando del 25% il peso massimo consentito (da 8 a 10 kg, cui si aggiungono i 2 kg del trasportino)”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)