IATA apre le candidature per l’edizione 2026 dei Diversity & Inclusion Awards

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato l’apertura delle candidature per l’edizione 2026 dei Diversity & Inclusion (D&I) Awards.

“I premi premiano l’eccellenza nella promozione della diversità e dell’inclusione nel settore dell’aviazione in tre categorie:

– L’Inspirational Role Model Award premia una donna che ricopre una posizione di rilievo nel settore del trasporto aereo e che ha avuto un impatto sostanziale sulla diversità e l’inclusione nel settore dell’aviazione attraverso la sua significativa influenza a livello globale.

– L’High Flyer Award premia una professionista dell’aviazione di età inferiore ai 40 anni che ha dimostrato leadership attraverso azioni concrete a favore della diversità e dell’inclusione, con un impatto positivo sul settore.

– Il Diversity & Inclusion Team Award premia una compagnia aerea che ha ottenuto un cambiamento positivo misurabile in termini di diversità e inclusione grazie al lavoro svolto in questo ambito. Le candidature in questa categoria sono aperte a tutte le compagnie aeree membri IATA“, afferma IATA.

“Un settore dell’aviazione diversificato e inclusivo è essenziale per attrarre i talenti necessari a sostenere la crescita del settore e consentirgli di offrire una connettività che sostenga il commercio, il turismo, l’occupazione e lo sviluppo economico. Non vedo l’ora di vedere un’altra serie di candidature di tutto rispetto, a testimonianza dei numerosi sforzi profusi nel nostro settore per garantire che l’aviazione possa essere una scelta di carriera gratificante per tutti. Se avete sperimentato l’eccellenza in questo settore, raccontatecelo in una candidatura e contribuite a ispirare gli altri”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Ogni riconoscimento include un premio di 25.000 dollari, generosamente sponsorizzato da Qatar Airways, pagabile direttamente al destinatario o a un ente benefico di sua scelta che sostiene la diversità e l’inclusione”, prosegue IATA.

“La diversità è fondamentale per l’aviazione e per il modo in cui il nostro settore opera quotidianamente. Lavorare con culture e background diversi è ciò che rende l’aviazione un ambiente di lavoro dinamico e stimolante. In qualità di World’s Best Airline, Qatar Airways è orgogliosa di essere un partner di lunga data degli IATA Diversity & Inclusion Awards e di riconoscere le persone e i team che guidano il progresso per il successo a lungo termine del nostro settore”, ha affermato Qatar Airways.

“Una giuria indipendente presieduta da Karen Walker, Editor-in-Chief, Air Transport World , valuterà le candidature. La giuria è composta dai vincitori del 2025, ovvero:

Inspirational Role Model: Claudia Zapata-Cardone, President of the Latin Professionals in Aerospace (LPA).

High Flyer: Katherine Moloney, Founder of Elevate (her) Aviation.

Diversity & Inclusion Team: Christianna Scott, Director of Diversity, Equity & Inclusion at Air Canada.

I vincitori saranno annunciati durante lo IATA 82nd Annual General Meeting (AGM) & World Air Transport Summit (WATS), che si terranno dal 6 all’8 giugno 2026 a Rio de Janeiro, in Brasile.

Le candidature si chiudono il 5 aprile”, conclude IATA.

(Ufficio Stampa IATA)